En operativos en Semana Santa la SAT detectó incumplimiento tributario en restaurantes, discotecas y tiendas

La SAT efectuó operativos en negocios durante Semana Santa 2021. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó este miércoles 7 de abril de los resultados obtenidos en el plan de fiscalización en Semana Santa.

Los operativos fueron para verificar la emisión y entrega de facturas, como el cumplimiento de otras obligaciones tributarias de los contribuyentes por la alta demanda en sus operaciones comerciales durante el reciente asueto.

El superintendente Marco Livio Díaz detalló que se efectuaron al menos 15 mil 297 acciones a escala nacional.

De estos operativos, 5 mil 123 se registraron en la región central, 3 mil 581 en occidente, 3 mil 71 en nororiente y 3 mil 552 en el sur.

Los auditores detectaron el mayor incumplimiento tributario en restaurantes, discotecas y tiendas de consumo, por lo que aplicaron 116 sanciones, 75 actas administrativas para cierre de negocios y multas por infracciones tributarias. También se iniciarán con 77 solicitudes de información bancaria

Los principales lugares inspeccionados y sancionados por la SAT durante la Semana mayor fueron turicentros y balnearios.

La SAT agregó que 16 contribuyentes no tenían vigente la autorización de facturas, 13 no cumplían con los requisitos establecidos en la factura y 75 que no estaban facturando.

Entre las sanciones a negocios están cierres temporales de 10 a 20 días y multas que todavía no están cuantificadas.

El objetivo es que los contribuyentes regularicen su situación, algo que determinará un juez, quien puede determinar una sanción económica.

Con información de La Red