Estados Unidos destaca adquisición de Harvest Hill por parte del consorcio guatemalteco Castillo Hermanos

Washington celebró este viernes 14 de noviembre la adquisición de Harvest Hill Beverage Co., emblemático fabricante de bebidas en Estados Unidos, por parte del consorcio guatemalteco Castillo Hermanos. Según el subsecretario de Estado, Christopher Landau, esta transacción marca el inicio de una serie de inversiones recíprocas entre ambos países.

A través de sus redes sociales, Landau afirmó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos se ha enfocado en atraer inversión extranjera para generar empleo y riqueza.

“Me complace anunciar que la empresa guatemalteca Castillo Hermanos adquirió Harvest Hill Beverage Co., fabricante de bebidas emblemáticas que sustenta miles de empleos en seis fábricas estadounidenses, por 1,400 millones de dólares. Espero ver muchos más éxitos como este tras el anuncio de ayer —jueves— de un marco para un acuerdo comercial recíproco entre Estados Unidos y Guatemala”, escribió en su cuenta de X.

El anuncio se da un día después de que la Casa Blanca informó sobre la eliminación de aranceles previamente impuestos a varios países. Guatemala accedió a abrir su mercado a productos estadounidenses, lo que propició estos nuevos acuerdos.

En abril pasado, Prensa Libre reportó que Castillo Hermanos logró un acuerdo definitivo con la firma Brynwood Partners para adquirir Harvest Hill Beverage Company, reconocida por marcas como SunnyD, Juicy Juice y Little HUG.

Se indicó que la operación “amplía significativamente su presencia en Estados Unidos y proporciona una plataforma para el crecimiento de su unidad de negocio en ese país”.

Además, se asoció con la firma de inversión privada Centerview Capital, que efectuó una inversión significativa y fungirá como socio estratégico para fortalecer el negocio de bebidas en EE. UU.

Con una trayectoria de 139 años, Castillo Hermanos tiene presencia en más de 35 países, donde posiciona marcas como la cerveza Gallo —conocida como Famosa en EE. UU.—, Del Frutal y la bebida energética Raptor. También es el principal productor de cereales en Centroamérica.

La adquisición busca consolidar una empresa competitiva y bien posicionada para aprovechar las oportunidades del mercado estadounidense de jugos y bebidas alcohólicas.

La infraestructura nacional de Harvest Hill, junto con su portafolio de marcas icónicas, su red de distribución y su relación con grandes cadenas minoristas, fortalecerán la entrada de Castillo Hermanos al mercado estadounidense.

La empresa guatemalteca podrá, además, expandir sus marcas de la unidad Maravilla en EE. UU., reducir costos al producir localmente y explorar la introducción de nuevos productos.

Ambas empresas destacaron la importancia del talento humano. Se prevé que los más de mil empleados de Harvest Hill —incluyendo directivos— conserven sus puestos y se integren a la planilla de más de 20 mil colaboradores de Castillo Hermanos.

