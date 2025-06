Estos son los catorce cultivos que están en riesgo por posible exceso de lluvias en 141 municipios

Los resultados de los análisis agroclimáticos para el trimestre mayo, junio y julio evidencia que está temporada tendrá un comportamiento hacia arriba de lo normal para las regiones de la Boca Costa, Franja Transversal del Norte y Caribe, según el pronóstico que dio a conocer el Centro de Información Estratégica Agropecuaria.

El informe número cinco del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) destaca los cultivos monitoreados por las condiciones climáticas y presenta escenarios de lluvias en cada una de las regiones del territorio nacional.

La muestra identifica a 141 municipios agrícolas en Alta Verapaz, Izabal, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Suchitepéquez, Santa Rosa, Escuintla y Guatemala.

En cuanto a los cultivos en riesgo se identifica maíz, frijol, cardamomo, café, hortalizas, piña, mango, arroz, banano, plátano, caña de azúcar, hule, palma de aceite y pastos.

El análisis técnico hace que ver que, aunque se pronosticas lluvias normales o superior a lo normal, se resalta la variabilidad climática de los últimos años, que se caracteriza por retrasos en el comienzo de la temporada y de los periodos prolongados sin precipitaciones.

Una de las recomendaciones a los productores es la captación de agua de lluvia para disponer del recurso durante las fases críticas del cultivo para prevenir el estrés hídrico, sobre todo para las regiones agrícolas de Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Guatemala, así como la zona del centro al sur de Quiché y Huehuetenango.

Otra advertencia a los productores, según el análisis, es que no se recomienda iniciar las siembras si no se han registrado lluvias constantes durante 15 días consecutivos, “ya que esto indica que aún no se ha establecido adecuadamente la humedad en el suelo”.

De esa manera, se aconseja que el suelo cuente con suficiente humedad y estable en las capas en las cuales germinará la semilla, para evitar pérdidas por desecación o baja emergencia y también de llevar a cabo una inspección de humedad en el área antes de sembrar.

Patrón de lluvias

En el capítulo que se refiere al pronóstico de precipitaciones, el análisis técnico advierte de mayores acumulados de lluvia en Suchitepéquez, Quetzaltenango, Retalhuleu e Izabal que pueden presentarse lluvias acumuladas mayores a los mil 450 milímetro, que es la cantidad de lluvia caída.

Y sobre las condiciones en el índice de salud de la vegetación (VHI) el informe resalta que se refleja la severidad de una sequía con base en la salud de la vegetación y la influencia de la temperatura en las condiciones vegetales.

Se aclara que durante el estudio del VHI de mayo a julio, se observa la presencia de zonas con categorías bajas de salud vegetal. Al respecto se tiene identificado las áreas en la cual la vegetación presenta signos de un debilitamiento, que puede estar asociada a la falta de humedad, temperaturas elevadas, plagas o de factores combinados.

El informe reitera que a los territorios que puedan presentarse estas condiciones son vulnerables, pues el estrés vegetativo puede comprometer el desarrollo normal de maíz, frijol, café, hortalizas que forman parte de la seguridad alimentaria y para los pastos que es de importancia para el sector pecuario.

Pliego de recomendaciones

El informe técnico también brinda principales recomendaciones.

Productores agrícolas

Monitoreo constante de los cultivos para identificar plagas o enfermedades.

Aprovechar las buenas condiciones de humedad para realizar de manera oportuna las fertilizaciones y control de malezas.

Incorporar material orgánico al suelo para evitar el exceso de humedad.

Para evitar el encharcamiento en los drenajes y zanjas del terreno del cultivo, se recomienda limpiar constantemente.

Llevar a cabo las aplicaciones preventivas en períodos secos, para evitar brotes de plagas y enfermedades.

El pronóstico de acumulado de lluvia es favorable, por lo que se recomienda la cosecha de agua de lluvia para implementar riegos complementarios en períodos largos de baja distribución de lluvia.

Emplear prácticas de conservación de suelos tales como barreras de piedras acomodadas y adición de materia orgánica al suelo.

Para los productores de café mantener monitoreo por la posible presencia de roya y realizar aplicaciones preventivas para su control.

Sector pecuario