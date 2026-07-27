Estos son los medicamentos que más se falsifican en Guatemala y que generan pérdidas por Q150 millones

Los productos falsificados ponen en riesgo la vida de los pacientes, ya que pueden contener dosis incorrectas, sustancias tóxicas o carecer del principio activo, generando tratamientos ineficaces, hospitalizaciones y hasta muertes.

Esta es una de las alertas que lanza Virginia González, coordinadora del Comité contra los ilícitos de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) en entrevista con Prensa Libre.

Además de las pérdidas fiscales, indica, el comercio ilícito de medicamentos está vinculado a redes de crimen organizado, que aprovechan vacíos regulatorios y canales digitales no autorizados para expandir su negocio.

Añade que los productos más falsificados en estos puntos son antibióticos, analgésicos, vitaminas y suplementos nutricionales.

Esta es la entrevista completa con González.

¿Qué tan grave es actualmente el problema de los medicamentos falsificados en Guatemala y cómo ha evolucionado en los últimos años?

El problema de los medicamentos falsificados en Guatemala es grave y creciente. Según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio Público, en los últimos tres años se han decomisado medicamentos ilegales valorados en más de Q10 millones.

Se estima que entre 8% y 10% de los medicamentos en circulación presentan algún grado de falsificación o adulteración. Los productos más afectados son antibióticos, analgésicos, vitaminas y medicamentos de libre venta, aunque también se han detectado falsificaciones en tratamientos especializados como oncológicos y productos para la diabetes

En 2025, los operativos incautaron medicamentos ilegales por más de Q1 millón (≈ US$132,000). En lo que va de 2026, se han decomisado cargamentos valorados en más de Q4.5 millones, lo que confirma una tendencia al alza.

¿Cuáles son las principales modalidades de falsificación que han identificado en el mercado guatemalteco?

Algunas de las modalidades identificadas son:

Medicamentos sin principio activo : Productos que no contienen el ingrediente farmacológico necesario, lo que genera tratamientos ineficaces y riesgo de complicaciones graves.

: Productos que no contienen el ingrediente farmacológico necesario, lo que genera tratamientos ineficaces y riesgo de complicaciones graves. Principio activo insuficiente o incorrecto: Lotes con dosis menores a las declaradas o con sustancias distintas, lo que puede provocar resistencia antimicrobiana o efectos tóxicos.

Lotes con dosis menores a las declaradas o con sustancias distintas, lo que puede provocar resistencia antimicrobiana o efectos tóxicos. Adulteración de fórmulas : Sustitución parcial de ingredientes por compuestos de menor costo o calidad, afectando la eficacia y seguridad del medicamento.

: Sustitución parcial de ingredientes por compuestos de menor costo o calidad, afectando la eficacia y seguridad del medicamento. Falsificación de envases y etiquetado : Uso de empaques, etiquetas y hologramas falsos para simular productos originales. Esto incluye la copia de marcas registradas y números de lote falsificados.

: Uso de empaques, etiquetas y hologramas falsos para simular productos originales. Esto incluye la copia de marcas registradas y números de lote falsificados. Productos inventados o inexistentes : Medicamentos que no corresponden a ninguna formulación aprobada, creados únicamente para engañar al consumidor.

: Medicamentos que no corresponden a ninguna formulación aprobada, creados únicamente para engañar al consumidor. Contrabando regional : ingreso de productos desde países vecinos sin registro sanitario.

: ingreso de productos desde países vecinos sin registro sanitario. Diversificación de productos afectados: además de OTC y antibióticos, se han detectado falsificaciones en tratamientos de alto costo como oncológicos y productos para la diabetes.

Adicionalmente algunas tendencias recientes importantes a considerar son: mayor sofisticación en empaques falsificados, dificultando la detección visual, incremento en ventas digitales a través de redes sociales y plataformas no autorizadas.

¿Qué riesgos representan estos medicamentos para los pacientes y qué consecuencias para la salud han documentado o monitoreado?

Modalidad Descripción Ejemplo detectado Riesgo principal Sin principio activo Producto no contiene el ingrediente farmacológico declarado Antibióticos” sin sustancia activa Tratamiento ineficaz, agravamiento de la enfermedad Principio activo insuficiente o incorrecto Contiene dosis menores o sustancias distintas Analgésicos con dosis reducidas Resistencia antimicrobiana, toxicidad Adulteración de fórmulas Sustitución parcial por compuestos de menor costo Vitaminas adulteradas con excipientes no declarados Efectos adversos, pérdida de eficacia Falsificación de envases y etiquetas Copia de empaques, hologramas y lotes falsos Blísteres con logos y números de lote falsificados Dificultad de detección visual, engaño al consumidor Productos inventados o inexistentes Medicamentos que no corresponden a ninguna formulación aprobada “Suplementos milagro” sin registro sanitario Riesgo tóxico, fraude económico Expansión a biológicos y dispositivos médicos Falsificación en vacunas, pruebas diagnósticas y dispositivos Vacunas falsas contra influenza Riesgo de epidemias, pérdida de confianza institucional

¿Handentificado patrones sobre dónde se comercializan con mayor frecuencia estos productos falsificados?

Los sitios y modalidades más frecuentes son los mercados informales y las ventas callejeras. En estos espacios se encuentran puestos en mercados cantonales y ferias locales, así como venta directa en calles y terminales de transporte. Los productos se ofrecen sin registro sanitario ni control de calidad.

También se identifican tiendas no autorizadas y farmacias clandestinas. Se trata de establecimientos que simulan ser farmacias, pero carecen de licencia del Ministerio de Salud. Estos se concentran en áreas periféricas y municipios fronterizos.

Otra modalidad frecuente es el contrabando en fronteras terrestres. Los medicamentos ingresan desde México, El Salvador y Honduras sin permisos de importación. Su transporte se realiza en buses, camiones y encomiendas.

Las plataformas digitales y las redes sociales también son utilizadas para la comercialización. En grupos cerrados de Facebook, WhatsApp e Instagram se ofrecen medicamentos “milagro” o de bajo costo. Además, se utilizan perfiles falsos y plataformas de pago internacionales para dificultar el rastreo.

La distribución también se registra en zonas rurales y periurbanas, con mayor presencia en comunidades con acceso limitado a farmacias formales.

Algunos puntos por resaltar son que los consumidores se ven atraídos por los precios bajos y la disponibilidad inmediata. El mercado informal físico sigue siendo el principal canal, pero el crecimiento digital es la tendencia más preocupante.

Los productos más falsificados en estos puntos son antibióticos, analgésicos, vitaminas y suplementos nutricionales.

El patrón común es la venta directa al consumidor sin trazabilidad, lo que aumenta el riesgo sanitario y dificulta la acción regulatoria.

¿Cómo afecta la circulación de medicamentos falsificados al tratamiento de enfermedades y a la confianza de los pacientes en el sistema de salud?

El mercado de medicamentos ilícitos no solo está marcado por productos sin efecto terapéutico, como los placebos. En diversos hallazgos pueden presentarse, de manera combinada, otros riesgos adicionales a la ineficacia terapéutica, como la toxicidad y el desequilibrio en las dosis.

Esto convierte a los medicamentos falsificados en una amenaza directa y potencialmente mortal para los pacientes, además de representar un problema estructural para el sistema de salud.

El impacto clínico de los medicamentos falsificados es grave y multifactorial, con consecuencias directas en la salud pública y en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

Los medicamentos falsificados generan un círculo vicioso de resistencia, descompensación y mortalidad evitable. Esto obliga a los sistemas de salud a destinar más recursos a tratamientos de segunda línea y hospitalizaciones prolongadas. Los principales hallazgos incluyen:

Resistencia antimicrobiana: El consumo de antibióticos falsificados con dosis subterapéuticas ha contribuido al aumento de cepas resistentes en Centroamérica y el Caribe. Esto complica el tratamiento de infecciones comunes y eleva los costos hospitalarios.

Descompensaciones en pacientes con enfermedades crónicas: Pacientes con hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que consumen medicamentos falsificados han sufrido crisis agudas por la falta de control de la enfermedad. Tal es el caso de antihipertensivos sin principio activo, cuyo consumo puede conllevar riesgo de accidente cerebrovascular.

Fallo terapéutico en tratamientos oncológicos y antivirales: La presencia de productos falsificados en terapias críticas, como la quimioterapia y los antirretrovirales, ha generado pérdida de eficacia, lo que acelera la progresión de la enfermedad.

Intoxicaciones agudas: Se han reportado casos de daño hepático y renal por el consumo de medicamentos adulterados con solventes o metales pesados. En algunos pacientes, el desenlace ha sido fatal. También se han detectado contaminantes, como bacterias, hongos y mohos, que pueden ocasionar problemas gastrointestinales graves.

Impacto en la salud maternoinfantil: Vitaminas y suplementos falsificados han derivado en deficiencias nutricionales en embarazadas y niños, lo que aumenta el riesgo de anemia y malformaciones.

¿Cuál es el impacto económico que esta práctica genera para la industria farmacéutica formal y para el Estado?

El comercio de medicamentos falsificados representa una amenaza directa para la salud pública y la economía formal del país.

En Guatemala, esta práctica genera pérdidas superiores a Q150 millones anuales, lo que afecta tanto a la industria farmacéutica formal como al Estado. Las empresas del sector enfrentan una reducción de las ventas y de sus márgenes, además de asumir costos adicionales en trazabilidad y control, mientras que el Estado deja de percibir millones en impuestos y aranceles debido al contrabando y la informalidad.

"Cada quetzal perdido por la industria y el Estado es un quetzal menos para la innovación, el empleo y el acceso a tratamientos seguros".

El impacto no se limita al ámbito económico. Los medicamentos falsificados provocan tratamientos ineficaces, hospitalizaciones y resistencia antimicrobiana, lo que incrementa el gasto público en salud y debilita la confianza de la población en los canales farmacéuticos formales.

Desde Fedefarma reiteramos que combatir la falsificación de medicamentos es una prioridad nacional, que requiere coordinación interinstitucional entre el MSPAS, la SAT, el MP y la Policía Nacional Civil, así como campañas de educación dirigidas a la población para promover la compra segura y responsable.

Desde la perspectiva de Fedefarma, ¿las autoridades cuentan con las herramientas legales y operativas necesarias para combatir este delito o existen vacíos que facilitan su permanencia?

Guatemala cuenta con leyes y normativas, entre ellas la Ley de Medicamentos, el Código Penal y la normativa aduanera, que tipifican y sancionan la falsificación de medicamentos. También se realizan operativos interinstitucionales en los que participan el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, los cuales han permitido efectuar decomisos importantes.

Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones es limitada y persisten vacíos que favorecen la permanencia del delito.

Entre los principales vacíos identificados se encuentran los procesos judiciales lentos, que generan impunidad y reincidencia. También existe una trazabilidad insuficiente, debido a la falta de sistemas robustos para dar seguimiento a los lotes y a las cadenas de distribución.

A ello se suman las fronteras permeables, que permiten el ingreso constante de medicamentos sin registro desde países vecinos. También persiste un entorno digital no regulado, debido a la ausencia de normativa específica para controlar las ventas en redes sociales y plataformas en línea.

Otro problema es la limitación de recursos, reflejada en la escasez de personal especializado y de laboratorios con capacidad para verificar la autenticidad de los medicamentos.

Entre las propuestas de solución se plantea fortalecer la aplicación de la ley mediante sanciones más rápidas y efectivas. También se propone implementar sistemas de trazabilidad digital, como códigos QR, blockchain y registros electrónicos.

Asimismo, se recomienda reforzar el control fronterizo mediante el uso de tecnología y la cooperación regional, así como actualizar la normativa para incluir el comercio electrónico y las plataformas digitales.

También es necesario invertir en capacidades técnicas, mediante la habilitación de más laboratorios, la contratación de más inspectores y el fortalecimiento de la capacitación.

Finalmente, se propone impulsar campañas de educación ciudadana para promover la compra de medicamentos en canales farmacéuticos formales.