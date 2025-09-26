Factura de luz en Guatemala: Así puede verla y descargarla por WhatsApp, sitio web o correo

En la rutina diaria, muchas personas buscan formas más rápidas y prácticas de acceder a sus servicios. La factura de luz es uno de esos documentos indispensables, no solo para llevar el control de los gastos del hogar o del negocio, sino también porque en ocasiones es solicitada como requisito en distintos trámites.

En Guatemala, los usuarios de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) tienen varias alternativas digitales para consultar y descargar su factura: desde el sitio web oficial, a través de WhatsApp o incluso recibirla cada mes en el correo electrónico.

Estos mecanismos permiten ahorrar tiempo y facilitar el control de los pagos.

Por ejemplo, a veces ocurre que al momento de realizar un trámite se pide la factura de energía eléctrica reciente, y si la persona no la lleva consigo, debe postergar el proceso, lo que resulta complicado especialmente para quienes viven lejos.

Conocer cómo descargar la factura en línea brinda la posibilidad de obtenerla de inmediato y continuar con el trámite sin contratiempos.

Los siguientes pasos le permitirán conocer las diferentes maneras de consultar su saldo de energía eléctrica, descargar la factura o solicitar recibir la factura a su correo electrónico cada mes.

Consultar y descargar la factura desde el sitio web de EEGSA

Para ver el saldo y descargar la factura desde el portal oficial, debe seguir estos pasos:

Ingresar a eegsa.com.

Iniciar sesión o crear un usuario.

Si es la primera vez, registrar el servicio. El sistema permite ingresar hasta cinco servicios, para lo cual se necesita el número de correlativo y el número de contador.

Una vez registrados, basta con ingresar a la sección de consultas para visualizar el saldo.

La descarga de la factura considere que solo estará habilitada si existe un saldo pendiente de pago.

Desde el sitio web de EEGSA es posible consultar el saldo en cualquier momento, aunque la factura solo puede descargarse cuando existe un pago pendiente. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

Cómo solicitar la factura de luz por WhatsApp

La EEGSA también habilitó la opción de consultar el saldo de energía eléctrica y descargar la factura a través de WhatsApp.

Para ello, debe escribir al número +5022277-7000 y elegir en el menú las siguientes opciones:

Pagos y facturas

Saldo y factura

Descargar mi factura

El sistema solicitará tres datos para validar la solicitud:

Número de correlativo.

Número de contador.

Confirmación del nombre del propietario del servicio y la dirección.

Si existe un saldo pendiente, se habilitará la descarga de la factura. En caso contrario, el sistema solo mostrará que no hay deuda registrada.

La consulta de saldo y descarga de la factura de luz EEGSA también puede realizarse por WhatsApp, ingresando el número de correlativo y de contador. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

Recibir Factura de luz por correo electrónico

Además del portal y WhatsApp, los usuarios pueden recibir la factura de energía eléctrica directamente en su correo electrónico cada mes.

Para suscribirse a este servicio, es necesario comunicarse vía WhatsApp con un asesor y solicitar la activación.

Los datos requeridos son:

Número de NIT o DPI del titular.

Nombre completo del titular.

Número de teléfono.

Dirección de correo electrónico.

Las facturas de luz EEGSA pueden recibirse directamente en el correo electrónico del usuario, facilitando su almacenamiento y consulta mensual sin depender de la web o WhatsApp. (Foto, Prensa Llibre: captura de pantalla)

Una vez activado, el sistema enviará mensualmente la factura al correo, en formato .pdf, lo que permite almacenarla y consultarla fácilmente, sin depender de WhatsApp o la página web.