Festival de Antigua 2025 premia las mejores campañas publicitarias y creativas

La décima octava edición del Festival de Antigua reconoció a las mejores campañas publicitarias, creativas y vanguardistas.

El festival, desarrollado el 27 y 28 de marzo, contó con la participación de más de mil asistentes por día y se presentaron 24 conferencistas nacionales e internacionales.

Además, participaron 490 piezas creativas y más de 100 marcas.

El Festival de Antigua culminó con la tan esperada ceremonia de los “Premios del Festival”, en la que fueron entregados cinco premios oro, 15 premios plata y 15 premios bronce.

También los tres principales premios: Agencia del año 2025, Anunciante del año 2025 y Agencia, así como el Gran Prix, uno de los premios más codiciados de la industria de la comunicación.

Guatemala fue el país más galardonado con 19 premios, seguido de Costa Rica quien se llevó seis galardones.

El Gran Premio del Festival fue otorgado a la Agencia Graviti BBDO de Guatemala por la campaña The Miracle Candle para la marca ZIGI.

Taier DDB Centro acumuló 13 galardones y Graviti BBDO obtuvo seis premios. Joystick FIFCO obtuvo seis galardones.

Principales galardones

Los principales galardones fueron entregados a:

Agencia del año 2025: Joystick FIFCO

Anunciante del año 2025: FIFCO

Agencia: Joystick

Gran Prix:

Agencia: Graviti BBDO

Campaña: The Miracle Candle

Marca: ZIGI

Elena Galindo, presidenta de la Comunidad Guatemala, que organiza el festival, externó: “yo me atrevo a afirmar confirmar que el Festival de Antigua es el referente de los festivales de creatividad de la región y que hay mucha diversidad porque es un festival no sólo dirigido para los publicistas y comunicadores, puesto que viene gente empresaria, artistas, diseñadores, muchos estudiantes hoy vino tanta gente joven que viene de las universidades y cualquier persona que trabaja en el negocio de las ideas porque uno no vende un producto, uno vende una idea”.

Añadió que “este es un festival en el que viene gente de talla mundial que trabaja con ideas, que trabaja con creatividad y nos viene a contar su historia de vida, casos de éxito de trabajo. En estos dos días uno se inspira y aprende”.

“Nuestro reto es sorprenderlos cada año y creo que hemos cumplido al 100% este año, hemos roto la venta de pasaportes, ha sido increíble el recibimiento que hemos tenido y reinventarnos cada año”, añadió Galindo.

Agregó que el tema de la Inteligencia Artificial está tan latente, pero en estos espacios como el del Festival de Antigua se han percatado de qué hay algo insustituible y es la inteligencia humana, porque no hay ninguna máquina que pueda de verdad ser más poderoso a nivel de entrega de pensamiento de creatividad y creación que la mente humana.

“Por eso estamos aquí porque venimos a aprender historias humanas que no las puede crear ninguna máquina”, subrayó.