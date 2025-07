Finanzas acelera inversión, pero entidades siguen con ejecución rezagada

Las autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin) aseguraron que agilizarán la ejecución del gasto público en al menos cinco rubros de inversión, mientras diputados cuestionan la acumulación de recursos provenientes de la colocación de deuda bonificable por Q24 mil millones en los depósitos del Gobierno Central, sin haberse utilizado.

Durante una citación con la bancada del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), la viceministra de Finanzas, Patricia Carolina Joachín, reconoció que se proyecta aumentar el ritmo de gasto público en el segundo semestre del año, así como la colocación del cupo de Q25 mil millones que aprobó el Congreso de la República para este ejercicio.

La funcionaria explicó que, mediante deuda bonificable, se han colocado Q14 mil millones hasta junio, y que estaría pendiente un tramo de Q11 mil millones, lo cual podría concretarse en el mercado interno o bien mediante un eurobono (colocación en el exterior), para completar lo autorizado.

Durante la sesión, el diputado Orlando Blanco criticó la baja ejecución presupuestaria en lo que va del 2025, que alcanza el 40%, cuando debería estar en 55%, por lo que señaló que diez ministerios están por debajo de la meta promedio.

“Nos llama la atención que se ha colocado el 49.6% de la deuda, es decir, casi Q14 mil millones autorizados, pero la ejecución es muy baja. Cuando se les pregunta si van a continuar con deuda bonificada, establecen que colocarán toda la deuda, es decir, los Q25 mil 104 millones, lo cual a nuestro criterio es innecesario, pues se prevé una subejecución”, aseguró Blanco.

A su juicio, las autoridades del Minfin están realizando maniobras financieras “contrarias al sentido” económico y “una trampa”, al endeudar sin necesidad real.

Reiteró que las finanzas públicas cuentan con suficientes recursos para evitar entre Q5 mil y Q7 mil millones de nuevo endeudamiento, dado que se prevé una recaudación tributaria de entre 8% y 9%, lo que permitiría un saldo significativo sin necesidad de más deuda.

Un análisis reciente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) advierte preocupación por la situación fiscal, ya que el Gobierno central continúa con su programa de bonos sin que la ejecución presupuestaria avance al mismo ritmo, lo que ha provocado acumulación de recursos del sector público en la banca central.

Apuesta de gasto

Durante la citación, la viceministra Joachín declaró que algunos rubros estarían incrementando su ejecución en el segundo semestre, particularmente los relacionados con inversión pública, aunque no desglosó montos específicos. La estimación de cierre es del 93.2%, lo que implicaría ejecutar un 53% adicional en los siguientes 180 días.

Según la funcionaria, se priorizarán los programas de desarrollo vial en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), a través de la Dirección General de Caminos (DGC) y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), que ya avanzan en procesos y contratos para el segundo semestre.

En ese contexto, se realizarán anticipos de obras de infraestructura y mantenimiento para lograr un cierre de ejecución de 96.5% al final del ejercicio.

En el Ministerio de Educación (Mineduc), hay procesos de cotización abiertos para infraestructura educativa y remozamientos, aunque el mayor porcentaje del gasto se destina al pago del magisterio.

También se contempla infraestructura hospitalaria, a cargo del Ministerio de Salud, financiada mediante un préstamo de un organismo financiero internacional.

Finalmente, se informó de procesos en curso en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En el primer semestre, la ejecución en funcionamiento, que incluye salarios, adquisición de equipos e insumos, fue de Q43 mil 37 millones; en inversión pública, Q10 mil 834 millones; y en pago del servicio de la deuda, Q8 mil 943 millones. En total, la ejecución al 30 de junio fue de Q62 mil 815 millones, equivalente al 40.6%.

Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) registran una ejecución de 17.11% (Q2 mil 99 millones de un total de Q12 mil 269 millones). Se proyecta un cierre de Q6 mil 600 millones, equivalente al 56%.

Se estimó que podrían dejar de ejecutarse Q5 mil 900 millones en los Codedes, aunque el diputado Blanco anticipó una posible iniciativa de ley para trasladar las obras al siguiente ejercicio fiscal, ya que los recursos no utilizados deberían regresar al fondo común.

Sin apalancamiento

El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, señaló que varios programas y rubros registran baja ejecución, particularmente en inversión física del Gobierno Central y los Codedes.

Esto refleja que la ejecución no está alineada con la capacidad y el financiamiento presupuestario. En cuanto a los bonos del Tesoro, Estrada afirmó que, aunque algunos proyectos están financiados con su colocación, es necesario planificar adecuadamente si se colocará un eurobono en el segundo semestre.

La estrategia, explicó, es colocar deuda bonificable según las necesidades del gasto, no en un solo bloque.

Agregó que la preocupación radica en que las proyecciones de la banca central ya no prevén un déficit fiscal del 3.6%, sino del 2.8%, lo que implica que no se activará completamente la palanca del crecimiento económico.

El escenario no es de crisis, pero tampoco se prevé una mayor inyección pública al crecimiento.

Respecto de los depósitos públicos sin usar, Estrada indicó que existe una curva de acumulación que luego se compensa con el gasto, pero que no tiene sentido colocar deuda si no se utilizará.

“Este Gobierno debe ser conservador y cuidadoso: no debe colocar bonos si no se van a utilizar. Si no se ejecuta en su totalidad, que se coloquen Q22 mil o Q23 mil millones, como se acordó en la Comisión de Finanzas al aprobar el presupuesto”, enfatizó.

Estrada concluyó que se debe hacer todo lo posible para ejecutar el gasto, sobre todo en infraestructura, proyectos y programas.

Cómo va el gasto público

Así está la ejecución en algunas entidades de la administración central: