Fitch Ratings evaluará a Guatemala en un año marcado por la fase preelectoral y la incertidumbre global

Representantes de la agencia calificadora Fitch Ratings visitarán Guatemala la próxima semana para conocer los principales indicadores macroeconómicos, las proyecciones económicas, el entorno político y el impacto de la incertidumbre global.

Los delegados permanecerán en Guatemala del 15 al 17 de julio, período en el que iniciarán el ciclo de evaluaciones. La calificación o perspectiva que emitan reflejará su evaluación del país para los próximos 12 meses.

Guatemala entrará en la fase preelectoral con miras a las elecciones generales del 2027. La convocatoria a los comicios está prevista para enero próximo.

A principios de junio, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la revisión anual del Artículo IV, que consiste en la evaluación periódica de la economía guatemalteca. El informe final se espera en las próximas semanas.

El 2 de junio, el Congreso de la República aprobó la nueva legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En la imagen, el presidente del Congreso, Luis Contreras, preside la sesión plenaria. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Guatemala busca mejorar su calificación

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), afirmó que a los representantes de Fitch Ratings se les presentarán diversos indicadores para fortalecer el atractivo de Guatemala como destino de inversión y respaldar una mejora en la calificación de riesgo.

Recordó que Guatemala alcanzó en el 2025 su mejor calificación histórica, BB+ estable, y se encuentra a un escalón de obtener el grado de inversión.

También destacó avances en gobernanza que considera decisivos, entre ellos el nombramiento del nuevo fiscal general, en abril del 2026; la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, en junio del 2026; la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ESIP 2025-2032), y la aprobación de leyes clave, como la de Competencia, la de Infraestructura, la de Alianzas Público-Privadas (APP) y la de Devolución Ágil de Impuestos, pese a no contar con mayoría en el Congreso.

Además, señaló que se avanzó en una estrategia para atraer inversiones mediante iniciativas como Invest Guatemala y un trabajo conjunto entre los sectores público y privado para impulsar proyectos de infraestructura, fortalecer el capital humano y brindar mayor certeza jurídica.

Respecto de las expectativas sobre la calificadora, indicó que, en el mediano plazo, Guatemala podría alcanzar el grado de inversión.

“El país requiere mejorar su institucionalidad para aumentar la inversión pública y ejecutar leyes aprobadas, como la Ley de Infraestructura y la Ley de Competencia. Esto implica fortalecer capacidades y gobernanza”, apuntó.

En todo caso, aseguró que es muy probable una mejora en la perspectiva de la calificación, que podría pasar de BB+ estable a BB+ positiva.

Calificación dependerá del avance de proyectos

Para Zapata, en este ciclo de evaluación de Fitch Ratings también se espera una mejora en la perspectiva de la calificación y, posteriormente, alcanzar el grado de inversión, siempre que el país logre estructurar proyectos y avanzar de la planificación a la preinversión, la construcción, la operación y el mantenimiento de obras de infraestructura, como carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas y centros de salud.