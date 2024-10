Ganaderos de Izabal están en alerta por caso de gusano barrenador

Leonel Castañeda directivo de la Asociación de Ganaderos de Izabal explicó, el 30 de octubre, sobre algunas de las medidas que se han implementado, luego de la oficialización de un caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en Guatemala.

La alerta es generalizada en los productores ganaderos de esa región, así como las acciones preventivas a seguir.

Como asociación, ¿cuál es la postura por un caso de gusano barrenador del ganado detectado en esa región?

Con preocupación; ya que teníamos 30 años de estar protegidos del gusano y la mosca. Creemos que esto viene desde el año pasado de América del Sur con Colombia, y luego su ingreso a Panamá. Se intentaron hacer muchos trabajos en Centroamérica, pero no se pudo detener, y ahora ya está presente en Izabal.

Se está protegiendo el ganado con productos que valgan la pena para controlar la mosca; estar controlando las heridas de los animales y las gusaneras de los animales, que es algo que ya no se da, pero existen heridas en los cercos, se golpean ellos mismos; y las vacas recién paridas que hay que estar controlando más.

Hay productos en el mercado nacional, que consideramos pueden ser útiles para controlar con seguridad y firmeza el ataque de la mosca.

El animal infectado ya no se puede consumir, y los ganaderos estamos preparados para poder mitigar el ataque, por lo tanto, esperamos el apoyo estatal de los técnicos del Maga y de las compañías que ya están preparadas.

A nivel local, ¿qué medidas están en curso?

En Izabal hay reuniones con varias empresas, capacitaciones e instruir al ganadero, ya que hace muchos años quizá no conocía la experiencia del ataque de la mosca.

Se puede controla el foco detectado

Si, y hay productos que se aplican al animal, que se aplican al lomo y que son endoparásitos también repelen el insecto. Esperamos que los socios sigan protegiendo sus animales, y todos los que tienen sangre caliente se deben proteger, incluyendo los humanos, que sabiendo que tenemos la mosca adoptar las medidas de precaución para evitar una infección.

En términos comérciales, ¿qué impactos puede haber?

Como Guatemala, no exporta grandes cantidades de ganado en pie (vivo) y los protocolos están abiertos para México, pero no son grandes cantidades de ganado todos los años. De Nicaragua se importa carne congelada, y en ese país hay muchas más medidas por la exportación que hacen en ganado en pie para países asiáticos.

En Panamá con apoyo de Estados Unidos se está trabajando en la mosca estéril para poder controlar el GBG a nivel centroamericano para que no se siga proliferando.

En Guatemala algunas medidas se tendrán que tomar no solo conferencias, si no más científicas para poder controlar la mosca y no tener mayores riesgos.

¿Por qué es problema que la mosca comience a circular?

Como ganaderos tenemos que prevenir en los partos, los ombligos de los chivos y las heridas que se hagan los animales se tienen que curar luego, que hay que estar pendiente para la desinfección y aplicar el productor los repelentes para que las moscas lleguen o que depositen en la herida.

¿Cuál el hato en la región norte?

Entre Izabal y Petén, calculamos entre un millón y medio de cabezas que es la mayor cantidad de ganado en el país.