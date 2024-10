Ramiro Pérez Zarco de Asodel: Por presencia de gusano barrenador en el ganado se teme una baja productividad en los hatos

Ramiro Pérez Zarco, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Lácteo de Guatemala (Asodel) y exviceministro del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga) brindó una perspectiva luego que se oficializará este martes 29 de octubre el un brote del gusano barrenador del ganado (GBG).

El técnico calificó que se debe dimensionar la magnitud de la enfermedad por las implicaciones sociales, daños a la salud humana y a los animales de sangre caliente, ya que pueden ser infectados.

En términos comerciales, también podría haber efectos, sobre todo en la exportación legal de ganado en pie (vivo) hacia México.

¿Cómo se recibe la confirmación de un caso del gusano barrenador del ganado (GBG)?

Siempre los fenómenos sanitarios son una preocupación del sector y es una preocupación anunciada. Ya se habían reportado brotes en Panamá hace algunos meses, y veníamos previendo que derivado del contrabando de ganado que existe, del sur de Centroamérica hacia México, era una cosa de tiempo que se tuviera en Guatemala.

¿Cuál es su mayor preocupación como técnico?

Hay enfoque en la dimensión del ganado bovino, y es una enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que afecta al ser humano también y de eso no se habla. Es una miasis que afecta a todos los animales de sangre caliente, por lo que el trato debe ser de Salud Pública, más que únicamente de sanidad animal.

Este es un problema para la población rural. En una herida abierta a un ser humano puede ser contagiado y hasta le puede provocar la muerte, como el caso que se reportó en Costa Rica de una persona que se hizo un tratamiento dental; la mosca deposito los huevos en la boca del paciente y la infección le llegó a la cabeza y hubo el deceso.

Como sector lácteo, ¿Qué han estudiado sobre la enfermedad?

Es una larva carnívora, muy agresiva y en esta nueva versión, por qué la enfermedad ya se tuvo en Guatemala en 1980 y 1990, en apariencia es mucho más agresora y adaptada desde el punto de vista biológico a la que se tuvo en esa época.

Se requiere mucho recurso, coordinación multinstitucional para poder llevar control y erradicación que sería lo ideal.

En términos comerciales, ¿Cuáles son las implicaciones?

Por el momento habrá un efecto en la productividad de los hatos ganaderos.

En algún momento el control de la movilidad del ganado interno del país, que necesita inversión como la construcción de corrales, baños preventivos, que se tendrán que hacer en los siguientes meses.

También el cierre del mercado mexicano (ganado en pie) ya que ese país está preocupado por el problema en Centroamérica, y en algún momento podrían pensar el comercio legal que se tiene de ganado, pero eso no evitaría el paso de la enfermedad en el vecino país, porque el comercio licito es un porcentaje menor al comercio ilícito que se tiene, por qué el contrabando sigue siendo fundamental para la región, por qué es un ganado que no lleva ningún control.

El control natural de liberar moscas estériles para evitar la proliferación de la mosca hay debilidades en este momento, por qué la única planta para procesar la mosca está en Panamá y no tiene las capacidades para despachar a Centroamérica.

Panamá y Costa Rica tienen grandes problemas; Nicaragua comienza a reportar problemas serios; Honduras no ha logrado el control de la movilidad del ganado, existe un subregistro y Guatemala empiezan registrar algunos casos en la frontera.

¿Qué recomienda para controlar la situación?

En el caso de las personas, asistir inmediatamente a un centro de Salud, para ser atendidas, ya que el suceso de Costa Rica debe servir de base, los médicos que la atendieron nunca habían observado un tipo de afección de este nivel, y no se cuenta con una historia reciente, no se tuvo capacidad de diagnóstico y atención.

En el caso de los animales, y no solo bovinos, también en cerdos, mascotas, sobre todo en perros y gatos son susceptibles. Por eso es importante que las personas comprendan la magnitud de la enfermedad, por lo que hay que hacer una campaña de difusión muy seria, de poder identificar la gusanera, poder enviar una muestra a un laboratorio y saber utilizar el medicamento para el combate en tiempo.

El mayor reto de país es que el sistema sanitario tanto humano como animal, esta debilitado y sin recursos. El éxito dependerá del cambio de las propias personas, que brinden información en el tiempo correcto y que comprendan la gravedad del problema.

Para el sector, ¿Cuáles son las acciones?

Es educar a los productores, que reconozca la larva, el tratamiento de las heridas en los animales bovinos es fundamental, que obviamente hay procedimientos normales que van desde quitar el ombligo cuando el animal nace, el marcaje, la colocación del arete y cualquier procedimiento que implique donde exista sangre, es un posible lugar de contagio, por lo que hay que tratarlos adecuadamente.

Entonces, es desinfección, cuidado y vigilancia. Si existe alguna sospecha, que conozcan hacia dónde dirigir, con quien comunicarse y que la autoridad competente local, regional o del municipio tenga la capacidad de asistir al lugar observar, dar el diagnostico, y capacidad de reacción de la autoridad para brindar el medicamento que se tiene que dar.

En el consumo de la carne bovina, ¿hay peligro?

No hay peligro para el ser humano. Las autoridades saben lo que tienen que hacer y conozco que el Maga ya tiene un sistema con el apoyo de Oirsa conocen que medicamento impulsar en los animales, cuentan con medicamento para atender los primeros casos, pero en el futuro cuando se tengan brotes mucho más agresivos responder.

En época de lluvia la mosca no se reproduce tanto, como en verano, y seguramente se podrán presentar focos muy agresivos en lo que vamos a tener una buena capacidad de respuesta tanto en los centros de Salud humana como en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Maga.

En la fauna silvestre se observarán casos, por qué es un tema horizontal desde el punto de vista social, requiere mucha seriedad, organización e integración de las comunidades.

¿Por qué se tiene que evitar el esparcimiento de la mosca?

El problema es cuando se convierte en mosca, pasa a todos lados; alrededores de la finca y se tiene que evitar eso.

¿Considera que el foco puede controlarse?

Si se reporta a tiempo, se puede controlar. Uno de los problemas es que hay descuido y no se reporta, por lo que se vuelve un problema del municipio o de la región, y por eso la importancia del aviso rápido, no pasa nada a los animales, son tratados adecuadamente y el productor no pierde.

Otra consideración son los medicamentos para el combate ya que se requiere ivermectina y debe haber disponibilidad, y evitarse la manera de un sobre precio.