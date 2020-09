Gobierno de Giammattei pedirá Q99 mil 700 millones para presupuesto 2021

El proyecto del presupuesto alcanzará los Q99 mil 700 millones para el 2021, y en parte está orientado para atender la emergencia del covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La Dirección Técnica del Presupuestos (DTP) afinaba los últimos retoques a los cuadros del proyecto que se presentará a la presidencia del Congreso.

Dada la emergencia por el covid-19, y en el primer año de Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, la política de gasto fue anormal y atípica en comparación con otros años en los diferentes indicadores, señalaron analistas fiscales.

Con este componente, este sería uno de los presupuestos más altos en la política de gasto en los últimos años cerca de los Q100 mil millones.

Capítulo para reactivación económica

Tal como lo había adelantado el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, la iniciativa del presupuesto para el siguiente ejercicio tendrá dos componentes: el ordinario y el capítulo de reactivación económica poscovid-19, en la cual se busca una mayor inversión estatal para activar proyectos de infraestructura pública.

La cifra oficial que se dio a conocer por la DTP es que el presupuesto ordinario será de Q95 mil 140 millones, que incluirá los rubros de funcionamiento, inversión y pago del servicio de la deuda.

Por renglones, el Ministerio de Educación (Mineduc) tendría un techo de Q18 mil 562 millones, que es la cartera que más asignación presupuestaria tendrá, así como el cumplimiento del porcentaje del pacto colectivo con el magisterio.

Mientras que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPA) el techo rondará los Q9 mil 694 millones, entre otras cifras que hasta anoche estaba revisando la DTP.

Mientras, por el capítulo de inversión el monto ascenderá a Q4 mil 560 millones.

En este rubro destinado para la reactivación de la economía, se incluirán proyectos de infraestructura y mantenimiento de carreteras (primarias, secundarias y terciarias), pasos a desnivel, proyectos de construcción de vivienda popular, programas de riego, construcción de subestaciones por el Instituto Nacional de Electrificación y una parte continuará para los programas de atención social sobre todo del Bono Familia, entre algunos se informó.

Parte del objetivo es que el programa de inversión pública sea intenso en la generación de mano de obra, y que estimule la inversión privada.

Gasto y deuda atípicos

A raíz de los efectos de la pandemia en 2020, el Gobierno tuvo que recurrir a un mayor endeudamiento público y a una ampliación presupuestaria en abril último que elevó el techo de gasto a Q107 mil 760 millones.

El presupuesto inicial era de Q87 mil 715 millones, igual al del 2019.

Por otro lado, habrá una caída en los ingresos tributarios, y por lo tanto, una baja en la carga tributaria.

El déficit fiscal —gastos programados que superan los ingresos— superaría el 5% rompiendo la tendencia de los últimos años.

Para Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la formulación del proyecto del presupuesto para 2021 está enfocada en las políticas y visión de Gobierno, sin embargo, tendrá remanentes marcados por la crisis.

Detalló que el problema central es que “los requerimientos para atender los ofrecimientos del presidente Giammattei son muchos, y no contarán con los suficientes recursos disponibles”.

“Todo parece indicar que el monto del presupuesto se elevará, no tendrá suficiente financiamiento y tendrá un déficit alto, lo que implica endeudamiento”, aseguró el analista.

Drástico año de gestión

De acuerdo con los análisis del Icefi, en 2020 hubo un cambio drástico en el manejo de las finanzas públicas, explicado precisamente por los efectos del covid-19 y atender la emergencia en el primer año de gestión de Giammattei.

El primer comparativo es en el porcentaje de gasto público con relación al PIB que durante la gestión de Otto Pérez Molina el promedio fue de 13.6%, y en el de Jimmy Morales, de 13%.

En lo que va del año el gasto público es de 17.6%, del cual el 2.3% es para atender la emergencia.

La carga tributaria en este primer año caerá a 9.8%, mientras, el promedio Pérez Molina fue de 10.9% y Morales 10.7%.

El déficit fiscal rondó entre el 2% a 2.2%, pero para este año alcanzará 5% y para 2021 entre 3% a 4%.

Ordenar finanzas

Érick Coyoy, exviceministro de Finanzas, recordó que este año por la pandemia fue necesario acudir a deuda pública y que se incrementó el presupuesto en Q20 mil millones, pero para 2021, tiene que enfocarse en ordenar las finanzas públicas para no comprometer la capacidad de pago del país.

Al igual que el Icefi, Coyoy señala que la SAT no tendrá la capacidad para mejorar la recaudación que se estará planteando, y debe prevalecer el criterio de estabilidad, ante de buscar más gastos por la vía de deuda.

“Debería privilegiarse poner en orden las finanzas, no seguir comprometiendo la capacidad de pago. Un presupuesto cercano a Q100 mil millones no debería repartirse un segundo año con más deuda ya que los ingresos están limitados con una tendencia negativa no solo para este, sino para el próximo ejercicio”, puntualizó.