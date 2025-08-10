Guatemala, la Tierra de la Eterna Primavera, atrajo a más de 3 millones de visitantes en 2024

Según datos del Instituto Nacional de Turismo, en 2024 Guatemala recibió más de tres millones de turistas no residentes, generando ingresos por US$1 mil 324 millones, lo que representa un aumento del 15% respecto a 2023.

Con su mezcla única de patrimonio maya, arquitectura colonial, playas en dos océanos, volcanes, lagos y un clima agradable todo el año, Guatemala ofrece experiencias que pocos destinos pueden igualar.

Muchos turistas comenta que la hospitalidad de su gente, su gastronomía tradicional y la posibilidad de recorrer en pocos días sitios arqueológicos, ciudades históricas y paraísos naturales la convierten en un lugar ideal para todo tipo de viajeros.

La distribución de visitantes confirma el alcance global del país, datos proporcionados por el Inguat:

Centroamérica: 59%

América del Norte: 27%

27% Europa: 6%

6% América del Sur: 4%

4% Resto del mundo: 2%

2% Cruceristas: 2%

Un destino único en el mundo

De acuerdo con agencias de viajes internacionales, Guatemala destaca como un destino turístico único por la diversidad de experiencias que ofrece en un territorio compacto: ruinas mayas, herencia colonial española, edificios modernos, playas en el Caribe y Pacífico, volcanes, lagos y montañas.

A esta riqueza natural y cultural se suma la hospitalidad de los guatemaltecos, reconocida como parte de su tradición. Las tradiciones, el arte, el color y la cultura viva se entrelazan con paisajes impresionantes que rinden homenaje a los antepasados mayas.

Además, el país goza de un clima templado durante todo el año, lo que le ha valido el nombre de "Tierra de la Eterna Primavera", evitando los extremos de calor o frío que se presentan en otras latitudes.

Vuelos directos desde Estados Unidos a Guatemala

La conectividad aérea entre Estados Unidos y Guatemala sigue fortaleciéndose con 10 rutas directas, facilitando la llegada de viajeros. Actualmente, se ofrecen vuelos desde:

Los Ángeles, California

Nueva York, Nueva York

Orlando, Florida

Washington, D.C.

Houston, Texas

Newark, Nueva Jersey

Miami, Florida

Dallas, Texas

Atlanta, Georgia

Diferencia horaria entre Guatemala y Estados Unidos

Guatemala mantiene su hora oficial durante todo el año en GMT-6. Sin embargo, varias ciudades estadounidenses aplican el horario de verano (DST), vigente desde el 9 de marzo hasta el 2 de noviembre de 2025.

Diferencia horaria al 10 de octubre de 2025: