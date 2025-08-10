Guatemala, la Tierra de la Eterna Primavera, atrajo a más de 3 millones de visitantes en 2024

Con clima agradable todo el año, ruinas mayas, playas y cultura viva, Guatemala atrajo en 2024 a más de tres millones de turistas internacionales, registrando un crecimiento del 15%.

Sendero que conduce a la cima del volcán Acatenango

Vista panorámica del sendero hacia el volcán de Acatenango, uno de los principales atractivos turísticos de Guatemala que recibe miles de visitantes cada año. (Foto Prensa Libre: Glenda Burrión)

Según datos del Instituto Nacional de Turismo, en 2024 Guatemala recibió más de tres millones de turistas no residentes, generando ingresos por US$1 mil 324 millones, lo que representa un aumento del 15% respecto a 2023.

Con su mezcla única de patrimonio maya, arquitectura colonial, playas en dos océanos, volcanes, lagos y un clima agradable todo el año, Guatemala ofrece experiencias que pocos destinos pueden igualar.

Muchos turistas comenta que la hospitalidad de su gente, su gastronomía tradicional y la posibilidad de recorrer en pocos días sitios arqueológicos, ciudades históricas y paraísos naturales la convierten en un lugar ideal para todo tipo de viajeros.

La distribución de visitantes confirma el alcance global del país, datos proporcionados por el Inguat:

  • Centroamérica: 59%
  • América del Norte: 27%
  • Europa: 6%
  • América del Sur: 4%
  • Resto del mundo: 2%
  • Cruceristas: 2%

Un destino único en el mundo

De acuerdo con agencias de viajes internacionales, Guatemala destaca como un destino turístico único por la diversidad de experiencias que ofrece en un territorio compacto: ruinas mayas, herencia colonial española, edificios modernos, playas en el Caribe y Pacífico, volcanes, lagos y montañas.

A esta riqueza natural y cultural se suma la hospitalidad de los guatemaltecos, reconocida como parte de su tradición. Las tradiciones, el arte, el color y la cultura viva se entrelazan con paisajes impresionantes que rinden homenaje a los antepasados mayas.

Además, el país goza de un clima templado durante todo el año, lo que le ha valido el nombre de "Tierra de la Eterna Primavera", evitando los extremos de calor o frío que se presentan en otras latitudes.

Vuelos directos desde Estados Unidos a Guatemala

La conectividad aérea entre Estados Unidos y Guatemala sigue fortaleciéndose con 10 rutas directas, facilitando la llegada de viajeros. Actualmente, se ofrecen vuelos desde:

  • Los Ángeles, California
  • Nueva York, Nueva York
  • Orlando, Florida
  • Washington, D.C.
  • Houston, Texas
  • Newark, Nueva Jersey
  • Miami, Florida
  • Dallas, Texas
  • Atlanta, Georgia

Diferencia horaria entre Guatemala y Estados Unidos

Guatemala mantiene su hora oficial durante todo el año en GMT-6. Sin embargo, varias ciudades estadounidenses aplican el horario de verano (DST), vigente desde el 9 de marzo hasta el 2 de noviembre de 2025.

Diferencia horaria al 10 de octubre de 2025:

CiudadEstadoZona horaria vigente el 10/10/2025Diferencia con Guatemala
Los ÁngelesCaliforniaPDT (GMT-7)Guatemala está 1 hora adelante
New YorkNew YorkEDT (GMT-4)Guatemala está 2 horas atrás
OrlandoFloridaEDT (GMT-4)Guatemala está 2 horas atrás
WashingtonD. C.EDT (GMT-4)Guatemala está 2 horas atrás
HoustonTexasCDT (GMT-5)Guatemala está 1 hora atrás
NewarkNew JerseyEDT (GMT-4)Guatemala está 2 horas atrás
MiamiFloridaEDT (GMT-4)Guatemala está 2 horas atrás
DallasTexasCDT (GMT-5)Guatemala está 1 hora atrás
AtlantaGeorgiaEDT (GMT-4)Guatemala está 2 horas atrás
Diferencia horaria durante la temporada de verano en las 10 ciudades de Estados Unidos con vuelos directos a Guatemala

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Estados Unidos Guatemala Instituto Guatemalteco de Turismo Tendencias internacionales 
