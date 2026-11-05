Guatemala registra récord de remesas familiares en octubre del 2026 y acumula US$22 mil 489 millones en el año

Guatemala registró entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2026 un ingreso de US$22 mil 489.9 millones en divisas por remesas familiares, equivalentes a unos Q172 mil millones. Esta cifra representa un incremento de US$1 mil 126.5 millones respecto del mismo período del año anterior, según información oficial.

Solo en octubre, el ingreso de remesas familiares alcanzó los US$2 mil 469.2 millones, con lo que se convirtió en el monto mensual más alto registrado en lo que va del año, de acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat).

Desde marzo del 2026, el ingreso mensual de divisas por remesas familiares ha superado los US$2 mil millones, por lo que se acumulan ocho meses consecutivos por encima de ese nivel.

El promedio mensual de remesas recibidas entre enero y octubre se situó en US$2 mil 249 millones.

Evolución de las remesas familiares

Al cierre del 2025, Guatemala recibió US$25 mil 530.2 millones en remesas familiares, mientras que en el 2024 el monto fue de US$21 mil 510.2 millones. En el 2023 se registraron US$19 mil 804 millones y en el 2022, US$18 mil 40 millones.

Para el 2026, el Banguat proyecta ingresos por US$26 mil 806.7 millones, según la revisión efectuada en agosto, mientras que para el 2027 la estimación asciende a US$27 mil 610.9 millones.

"Para 2026 y 2027 se proyecta una moderación en el ritmo de crecimiento, el cual sería de 5.0% y 3.0%, respectivamente", señala la posición oficial.

Comportamiento estacional de las remesas

Los análisis sobre el comportamiento de las remesas familiares indican que los envíos de dinero de los migrantes varían según la época del año, especialmente durante celebraciones como la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de Todos los Santos.

Sin embargo, también se identifica un comportamiento estacional al alza durante noviembre y diciembre, asociado con las festividades de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con las previsiones del Banco de Guatemala (Banguat), durante el último trimestre del 2026, que comprende octubre, noviembre y diciembre, se espera un mayor ingreso de divisas por remesas familiares.