Creció sin electricidad en el Himalaya y acaba de construir un negocio de US$10 mil millones

Jay Chaudhry apareció recientemente como invitado en el Dealcast Podcast.

Jay Chaudhry no acaba de construir una startup exitosa. Lo ha hecho cinco veces con su última empresa, Zscaler, ya valorada en US$10 mil millones.

Puede que ni siquiera le guste la palabra “lanzamiento”, dada su forma única de pensar en construir y liberarlos. Sin embargo, se ha convertido en un maestro en la ejecución de ideas y su implementación.

El viaje del emprendedor

Jay Chaudhry apareció recientemente como invitado en el Dealcast Podcast. Durante la entrevista exclusiva, hablamos sobre su viaje emprendedor, por qué sigue creando nuevas empresas, lo que lo impulsa mucho más que mantener su clasificación multimillonaria y muchos más temas.

Nació y creció en una aldea de solo 800 personas en las estribaciones del Himalaya. Hoy, él emplea a más personas que eso en solo una de sus compañías en Silicon Valley.

Al crecer, su pequeño pueblo no tenía electricidad hasta que terminó el octavo grado. Finalmente obtuvieron agua corriente cuando terminó el décimo grado. Dice que fue una buena vida. Sus padres eran pequeños agricultores que le enseñaron el valor del trabajo duro, la ética y la integridad.

Después de asistir al Instituto Indio de Tecnología (IT), en India, fue aceptado en varias universidades estadounidenses. Cincinnati fue el único que le otorgó una beca. Junto con una beca de la India, recibió el boleto de avión y un camino a la escuela en Estados Unidos.

El sueño de Silicon Valley

Después de la escuela, Chaudhry recogió algunas ventas y marketing en IBM, NCI y Unisys. Comenzó a leer sobre Silicon Valley y las OPI iniciales. Se preguntó “¿por qué no puedo hacer estas startups?”

La esposa de Jay, era un profesional de TI con un MBA en finanzas. Le sugirió que dejara su trabajo en Bell South y se uniera a él. Quemaron sus botes.

Jyoti manejó todas las finanzas, Jay se enfocó en ventas y marketing. SecureIT nació.

Cincinnati no es el lugar más fácil para obtener financiación de inicio. Jay pasó meses tratando de criar. Golpeó un tenedor en el camino con dos opciones. El primero fue frenar el negocio y renunciar, o arriesgar sus ahorros de toda la vida. Entraron todos. Decidieron probarlo.

En poco tiempo, muchas compañías más grandes llamaron a la puerta para hacerles una oferta. Algunos hicieron ofertas locas y le mostraron cómo podía salir con un retorno de 20x. No estaba interesado El dinero no lo movió. No está apegado al dinero.

Chaudhry acredita mucho de su desencanto con dinero a su madre. Finalmente, vendieron la compañía a VeriSign en un acuerdo valorado en más de US$70 millones.

¿Lo más satisfactorio del cierre de este emprendedor? Que cuando se cerró el acuerdo, 70 u 80 de los miembros de su equipo se volvieron instantáneamente independientes económicamente, con más de US$1 millón agregado a su patrimonio neto.

¿Podré hacerlo de nuevo?

Chaudhry dijo que, “si eliges el mercado correcto en el momento correcto, y juntas un gran equipo, y te enfocas en tus clientes, sucederán cosas buenas”.

Con SecureIT tenía la ventaja de ser el primero en moverse. Lo cual puede ser muy difícil de asegurar. Sin embargo, lo ha encontrado una y otra vez.

Después de su primera salida, Jay dice que la fricción para crear la próxima perla en su cartera provino inicialmente de preguntarse si fue solo suerte o si ese éxito podría lograrse nuevamente de manera sistemática.

Pensó, “si hacemos más, más personas que trabajan conmigo serán financieramente independientes”.

Nació su segundo negocio, CoreHarbor, Inc. Fueron la primera ASP de eProcurement utilizando el software Ariba, un precursor de SaaS. Hoy, conseguir compras en línea se ha convertido en la norma. CoreHarbor fue adquirida por AT&T.

Luego pasó a lanzar CipherTrust. McAfee adquirió una startup que se fusionó con Secure Computing y un par de años después en un acuerdo de efectivo y acciones de casi US$400 millones.

Luego vino AirDefense, una startup tecnológica que ayudó a proteger las conexiones WiFi comerciales. Rechazaron muchas ofertas de fusión y adquisición hasta que finalmente aceptaron combinarse con Symbol Technologies, una parte de la compañía Motorola.

La mudanza

Más recientemente, queriendo hacer algo aún más grande, Jay se mudó al Área de la Bahía y asumió Zscaler, que es una compañía global de seguridad de la información basada en la nube.

Zscaler creció rápidamente de cero a IPO con una capitalización de mercado de US$10 mil millones. Zscaler fue autofinanciado durante los primeros cinco a seis años y luego recaudó más de US$140 millones de inversores como Lightspeed Venture Partners, TPG Growth, CapitalIG y EquityZen.

Con Zscaler, Jay sintió que recaudar capital externo daría prueba social a la operación antes de salir a bolsa.

Lecciones de éxito

Su visión es que cuando no necesita dinero, todos llaman a su puerta y quieren tirarlo a usted.

Jay dice que una vez tomó inversiones externas, simplemente porque era extraño salir a bolsa sin fondos externos.

Si usted es fuerte y le está yendo bien en los negocios, puede darse el lujo de decirle a los inversionistas “No”.

Cuando los empresarios se vuelven demasiado optimistas y comienzan a gastar demasiado, y los rendimientos no están allí, se quedará sin dinero y no tendrá elección, pero despedir a su empresa lo más rápido posible.

Sin embargo, incluso cuando no necesita el dinero, atraer inversionistas puede ser valioso para abrir puertas a la adquisición de clientes y atraer a más personas inteligentes a su negocio.

Cuando quieres hacerlo bien, Jay dice que pongas tu propio dinero en el negocio. Pensarás de manera muy diferente sobre cómo lo gastas.

*Artículo publicado originalmente en el blog de Alejandro Cremades.