Desertó del colegio, pero pasó de 0 a US$200 millones de ingresos en un año

Iniciaron el negocio intercambiando los relojes heredados, usando tarjetas de crédito y vendiendo puerta a puerta. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El padre de Wall era un chico nuevo en la industria de los semiconductores. Desde la infancia, tuvo mucha información sobre cómo iniciar una empresa, cómo construir cubículos y mudarse a una nueva instalación.

Su padre estaba realmente en el centro de una revolución tecnológica desde la perspectiva de un componente y, a menudo, estaba en Nueva York recaudando dinero y en el extranjero supervisando filiales en Japón.

Siendo un chico muy frugal, Derek no se dio cuenta realmente de lo exitoso que era su padre hasta que alguien le dijo que era el chico mejor pagado en un año.

Se trata de alguien que eligió conducir un VW Rabbit diesel para trabajar y estacionó al lado de Ferraris y Lamborghinis, a pesar de que podría haberlo comprado fácilmente.

La pasión del surf y los negocios

El surf era una gran pasión, y él dominaba el agua desde Santa Cruz hasta Dana Point. Todavía un adolescente, sus amigos eran algunos de los mejores surfistas del mundo. Uno se cayó de una marca cuando la compañía tuvo problemas financieros.

Al día siguiente, había una Biblia en el mostrador de la cocina. Lo recogieron y sacaron un nombre. Nació la ropa de Ezequiel. Una marca de surf ahora en Nordstrom en todo el mundo.

Lo iniciaron intercambiando los relojes Rolex heredados, usando tarjetas de crédito y vendiendo puerta a puerta. Algo que Derek todavía hace hoy en día para mantenerse en los fundamentos de su negocio.

Si bien siempre tuvo una inclinación por conquistar el mundo, Derek nunca ha querido involucrarse en reinventar la rueda. De hecho, se le ocurrió su siguiente idea de crear una empresa cuando su amigo de surf y un ingeniero nuclear, Mark Freeman, le mostraron su invento: una máquina para hacer snowboard.

Como resultado, Derek invirtió cada centavo que tenía, incluidas las tarjetas de crédito, para crear lo que sería su próxima compañía, Crown Distribution. Su primera marca llamada Purged Snowboards fue seguida por otras 18 marcas.

En un solo día, creó siete nuevas marcas para satisfacer a todos los distribuidores en Japón que querían trasladar su producto. Todo hecho por un fax, e inmediatamente poniendo US$3.7 millones en pedidos en el banco.

En solo dos años habían crecido a unos pocos cientos de empleados y lo habían vendido a una empresa pública. Derek tenía solo 24 años.

La pionera tecnológica y la caída

La pasión de Derek todavía estaba alrededor de la tecnología de construcción. Un niño de 24 años que acababa de vender su compañía por millones, se mudó a Malibú y vivió la vida de un niño que era irresponsable, gastando dinero de una manera realmente insostenible.

Ese fue su paso para reunirse con su cuñado y comenzar su primera compañía de tecnología, Techstore, saliendo de un establo en una granja en el condado de Marin.

Techstore estaba monetizando grandes distribuidores de computadoras. Condujo hasta San José, recaudó alrededor de US$100 millones, adquirió otras compañías y luego se produjo el gran desplome del mercado de valores.

El momento del accidente fue terrible, ya que estaba en medio de una gran ronda de recaudación de fondos.

Su vida se deshizo justo después de la caída del mercado. La acción que valía cientos de millones de dólares se había ido, perdió todo. Lo dejó a partir de cero sin nada. Se convirtió de la noche a la mañana en una persona mucho más humilde y amable.

Después de eso, este fundador pudo recuperarse y tuvo un par de éxitos más en tecnología. Ayudó al equipo fundador detrás de PriceGrabber, que finalmente fue adquirido por Experian por US$485 millones.

Luego, lanzó BuyNow, una subsidiaria de Buy.com con su fundador, Scott Blum. Buy.com fue adquirido más tarde por Rakuten por US$250 millones.

El resurgir

Después de la adquisición, Derek construyó VAULT, una plataforma de mercado de la moda, bajo el paraguas de Rakuten. La compañía se convirtió en un gran éxito. Desafortunadamente, debido a ciertos desacuerdos con Rakuten, d ecidió dejar todo atrás y mudarse a Miami.

Una vez que estuvo en Miami decidiendo qué haría en la siguiente fase de su carrera profesional, Derek se encargó de ser un ángel inversionista y mentor de otras startups.

Cuando Derek mira a una compañía para invertir, dice que no está invirtiendo en la idea. No invertir en su tecnología. No invertir en la patente pendiente. No invertir en ningún entorno en el que se encuentren o en la ubicación. Él está invirtiendo en el empresario. Para él, lo que lo hace o lo rompe es el 90% del fundador y tal vez el 10% la idea.

Él está buscando a alguien que sea inteligente, dedicado y humilde. Alguien que literalmente toma el asiento trasero y permite que su organización crezca. Ese es el mejor líder desde su perspectiva. Cuando se considera hacer una inversión, Derek trata sobre cómo piensan los empresarios. Cómo interactúan. Cómo funcionan en entornos estresantes, funcionan como solucionadores de problemas y están dispuestos a cambiar.

HUBX: de cero a US$200 millones en 12 meses

Derek decidió que quería intentar una vez más como empresario. Mientras asistía a la escuela de negocios HBX Harvard Business School, vio una industria multimillonaria que necesitaba ser reparada. Eso fue comercio B2B.

Esto llevó a US$200 millones en ingresos en solo 12 meses sin inversionistas o cualquier tipo de financiamiento externo.

Entre los problemas que enfrentan las grandes empresas de la industria, como Alibaba, eBay, Rakuten y Amazon, se encuentran sus mercados que hacen que muchos clientes y vendedores eludan el sistema.

Solo en Amazon, este es un problema de miles de millones de dólares. Muchos fabricantes y distribuidores también se estancaron con millones de dólares en productos.

HUBX está interrumpiendo este problema al crear una de las primeras plataformas anónimas del mercado que conecta a compradores y vendedores B2B de todo el mundo. La infraestructura de la empresa brinda a los fabricantes, distribuidores, proveedores, compradores y clientes la capacidad de conectarse y comunicarse de forma anónima.

Derek y su equipo construyeron y produjeron US$60 millones en una prueba beta. En 2018 se despacharon a 101 países. Sus ingresos de telefonía móvil están creciendo 100% semana tras semana. Derek dice “se está convirtiendo en un cajero automático. Está cambiando las cosas”.