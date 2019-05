Esta es la primera decisión que separa a las personas que tienen éxito de quienes solo sueñan

Va a cometer errores. Va a encontrar que puedes hacer las cosas mejor en el futuro. Solo siéntase cómodo con tomar las mejores decisiones que pueda en este momento. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Lo que más diferencia el éxito del resto no es ni el dinero, las conexiones, tener un MBA, a qué escuela asistieron o el talento en bruto. Es mucho más simple y más accesible. También es mucho más raro. Está en tomar acción.

Pero la verdadera diferencia está en los que tomaron acción. Decidieron ir por ello. Incluso si no sabían todos los pasos o cómo iban a juntarlos. En cuanto a todas las personas que no tomaron medidas, no sé quiénes son. Probablemente nunca has oído hablar de ellos tampoco.

Sin embargo, puedo empatizar con el hecho de que puede tomar agallas para actuar. Especialmente si eso significa dejar un trabajo acogedor y bien pagado en una empresa envidiable.

Entonces, ¿cómo salir y dar el salto del sueño a la realidad?

Poner las cosas en la perspectiva adecuada

El primer paso para tomar acción real es poner las cosas en su perspectiva correcta. Mire el panorama general y comprenda cuál será el verdadero dolor y el riesgo de no tomar medidas con respecto a su idea.

Sí, es posible que tenga facturas el próximo mes. Todos lo hacen. Puede tener hijos para alimentar, una esposa para mantenerse feliz y familiares y amigos que creen que están locos. Cada empresario ha tratado con las mismas cosas. Tomaron acción de todos modos.

Podríamos pasar horas debatiendo los severos riesgos financieros de abdicar su futuro financiero a un empleador. Aunque elegir dar el salto o no es mucho más que dinero. Hay un montón de personas hiper-exitosas e incluso multimillonarios que eligen vivir muy frugalmente. Incluso viviendo en remolques o fuera de los hoteles, tome Ubers en lugar de pagar en efectivo por una colección de Bugatti.

Y lo que es más importante, si no da un paso adelante, tendrá que vivir con ese arrepentimiento por el resto de su vida.

Puede pasar décadas o sus últimos momentos languideciendo en el hecho de que su vida fue desperdiciada. Intentó esconderse en lo que no era un lugar seguro y renunció a ayudar y resolver problemas por miles, millones o miles de millones de personas.

Tal vez aún peor, si tienes hijos u otras personas que te interesan y quieres inspirar, tendrás que vivir dando el ejemplo opuesto a lo que esperas que hagan con sus vidas. Doloroso, pero cierto.¿Cómo empiezas a tomar acción?

1) Hable con la gente

Decirle a los demás lo que harás crea responsabilidad. Te obliga a seguir adelante con tu decisión de actuar. Establezca algunos objetivos y líneas de tiempo y deje que otros sepan quién le preguntará y le hará rendir cuentas. Si lo necesita, avise a su jefe con dos o cuatro semanas de anticipación.

2) Abrazar el miedo

Las personas exitosas y los héroes de todo tipo no son aquellos que no experimentan miedo. Ellos son los que actúan a pesar de ello. Acepta pensamientos negativos y dudas. Es normal. Anticiparlo. La única diferencia para lograr algo es superar y superar esos temores en el camino hacia el éxito.

3) Abrazar el fracaso

Va a cometer errores. Va a encontrar que puedes hacer las cosas mejor en el futuro. Solo siéntase cómodo con tomar las mejores decisiones que puedas en este momento. Trate de tomar más decisiones buenas que malas. Sea rápido en la toma de decisiones para corregir sus errores.

4) Abrazar lo desconocido

Nadie lo sabe todo antes de lanzar su propia empresa. Aquellos que piensan que lo hacen están en un gran despertar. Este viaje se trata de resolver las cosas a medida que avanza. Si puedes aceptar eso, puedes hacerlo como empresario.

5) Emocionarse con el resultado

No solo use el miedo solo para expulsarlo de su situación actual. Deje que su visión te atraiga. Déjate llevar por los resultados que vas a lograr. Ve a darte un gusto y motivarte.

6) Elige algo que nunca abandonarás

Si elige algo, nunca lo dejarás o te arrepentirás de intentarlo, incluso si no te convierte en un multimillonario, no tienes nada que perder.

Ese puede ser un producto que realmente quieres que exista para tus hijos. Resolver grandes ineficiencias en los servicios de los que se beneficiará personalmente. O simplemente ayudar a los demás. Realmente no puedes perder si persigues y tomas medidas sobre estas cosas.

7) Ver la velocidad al mercado

La velocidad de comercialización puede no ser un factor tan crítico como el miedo, pero puede jugar un papel importante en la recaudación de fondos, el costo de adquisición de clientes y la facilidad de escalamiento. Si ya te estás pateando que tardaste demasiado en actuar, no te rindas todavía. Eche un vistazo a esta plataforma de lanzamiento que llevó a un competidor de Uber a $400 millones, y la historia de cómo se ha internacionalizado con su dinámica eliminación compartida.