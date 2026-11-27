Apenas un 5% de las compañías hace un uso avanzado de la IA, afirma Gustavo Entrala, experto en estrategias de innovación de Llyc. Si bien el 90% de las personas usa IA con regularidad, solo la utiliza como un buscador más rápido.

Este dato coincide con el 6% de empresas que consigue un impacto financiero significativo, que menciona Diego Castresana, fellow senior manager de McKinsey Global Institute.

Menos del 50% de las empresas ha hecho un ejercicio serio de aplicación de la IA agéntica, dice Miguel Caltendey, socio de consultoría tecnológica y líder de transformación agéntica de Deloitte.

Estos y otros expertos en IA agéntica participaron el 17 y 18 de noviembre en el Momentum BAC, celebrado en Nueva York, EE. UU.

En Guatemala hay distintos niveles de adopción, según explica Eric Campos Morgan, presidente ejecutivo de BAC Guatemala. Menciona el uso de los modelos conversacionales (conocido como LLM, Large Language Model), que son de uso masivo y gratuito; las prácticas con distintos modelos en las grandes empresas, que dependen del nivel de competitividad, el apetito de riesgo y las oportunidades de negocio, y las pequeñas empresas que ya nacen con IA y no tienen el reto de los grandes sistemas históricos ni de las plataformas previas.

Así como la telefonía móvil permitió a los países dar saltos cualitativos importantes, BAC ve oportunidades similares en la IA a todo nivel, con la cual se pueden cerrar brechas de crecimiento y desarrollo, explica Campos. Comenta que Momentum BAC está pensado para mejorar la competitividad de las empresas en Guatemala y ayudarlas en la adopción e implementación de la tecnología de forma segura.

El corazón del problema

El principal problema pasa por seis aspectos, sostiene Entrala: la costumbre, el miedo a perder el control, volver a ser principiante, la protección de la posición, evitar quedar mal y estar cansado de empezar.

“El cuello de botella son las personas… pero el catalizador también son las personas”. Gustavo Entrala, experto en estrategias de innovación de Llyc

A su vez, Castresana explica que un 30% de los colaboradores sabotea de una manera u otra la transición por miedo.

La resistencia obedece al temor de lo que se puede perder: empleo, poder, estatus e imagen de competencia ya existente, dice Entrala, quien explica que hay cinco maneras de imaginar lo que viene: como un paraíso, el final donde mueren todos, un fraude, otra transformación más o una oportunidad.

Mientras que algunos desconfían demasiado, otros confían mucho y hay quienes asumen que nada cambia, pero estas son falacias, explica Sofía Vargas, gerente de estrategia e inteligencia digital de BAC.

Es necesario experimentar, asegura Vargas, mientras Entrala dice que lo que falta en muchos casos es la decisión de probar a fondo. Y más que medir la adopción, lo que se debe medir es adaptación, indica Alex Le Bienvenu, director de datos e IA de Microsoft.

Usualmente, el resultado que todos esperan es un retorno de inversión financiera, en eficiencia, al conseguir el mismo trabajo con menos costo y tiempo, y también en crecimiento, con más clientes, ingresos y nuevos productos.

Sin embargo, dice Entrala, hay algo que pocos miden: el retorno de inversión humano, que también es relevante e implica llegar más lejos —58% hace trabajo que antes no podía—, crecer profesionalmente —saber usar IA incrementa un 62% la prima salarial— y el retorno a lo más humano, porque el criterio, la creatividad y el liderazgo valen más.

La necesidad de elegir qué problema merece ser resuelto y qué se quiere construir; poner prioridades y asumir consecuencias; tomar el pulso de la realidad; entender qué le preocupa al cliente, escucharlo y cumplir compromisos; hacer equipo resolviendo conflictos, enseñando y dando el ejemplo, y llevar los valores de la compañía a las decisiones de cada día son aspectos necesarios, según los aportes de quienes han conseguido un impacto usando IA agéntica, afirma Entrala.

Tanto Entrala como Castresana explican que no se trata de aplicar IA sobre procesos antiguos. Las organizaciones de alto desempeño en IA suelen fijar objetivos de crecimiento e innovación para la IA, además de eficiencia, explican los especialistas de McKinsey.

Una organización que equipa a su gente con IA consigue que cada persona tenga su propio equipo de agentes, que cada equipo tenga agentes que coordinan el trabajo y, en el caso de los flujos, que sean procesos rediseñados desde cero, concluye Entrala.

Razones del fracaso

Estas seis razones explican lo que falta al 70% de las transformaciones digitales que se quedan cortas, dice Entrala, en referencia a datos de Boston Consulting Group. Asegura que el 30% de las organizaciones que lo logra podría incrementarse hasta un 80% si resolvieran estos aspectos:

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Objeciones y soluciones

Hay cinco obstáculos que mantienen a los directores financieros en fase piloto, explica Basel Cayyali, socio sénior de McKinsey & Company, pero cada uno tiene una solución clara.

Esperar a disponer de datos perfectos. Para ello, se pueden poner en marcha casos de uso que funcionen mientras se refuerzan, al mismo tiempo, las bases de datos. Implementar herramientas de IA aisladas. En este caso, es necesario transformar los procesos de principio a fin; de lo contrario, el impacto en la cuenta de resultados seguirá siendo marginal. Empezar sin una estrategia clara. Es necesario vincular la hoja de ruta a las prioridades empresariales y decidir qué casos de uso son prioritarios y cuáles vienen después. Quedarse estancado en las fases piloto. Se puede comenzar por transformar un ámbito cada vez, generando impulso y capacidades que ofrezcan resultados duraderos. Descuidar la gestión del cambio. Para evitar que esto suceda, es necesario capacitar a los equipos y generar compromiso; eso es lo que hace que el impacto sea duradero.

Impacto significativo

Los tres pilares que, según Castresana, caracterizan a las empresas que consiguen un impacto significativo por medio de la IA son: