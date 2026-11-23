Internacional
Así es como China habría usado ofertas de trabajo falsas para engañar a funcionarios de EE. UU.
CNN reveló que China habría creado una red de empresas falsas y utilizó ofertas de trabajo para engañas a funcionarios y exfuncionarios de EE. UU.
FOTO ILUSTRATIVA. La bandera estadounidense ondea a media asta. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un reportaje publicado este 23 de noviembre por CNN habría constatado que presuntos espías originarios de China habrían creado una red de empresas falsas que, mediante ofertas de trabajo, buscarían engañar a funcionarios y exfuncionarios de EE. UU.
De acuerdo con el reportaje, China no utilizaría métodos «convencionales» de espionaje. En cambio, recurriría a plataformas de empleo como LinkedIn para entrar en contacto con sus posibles víctimas.
CNN señala que entre las personas a las que apunta el «operativo» de China hay periodistas, consultores de comercio y exfuncionarios de EE. UU.
El espionaje de China se habría fortalecido cuando el presidente Trump llevó a cabo una serie de despidos de trabajadores federales durante su primer mandato.
CNN señala que los trabajadores despedidos quedaron supuestamente sin ningún tipo de orientación o protección ante posibles vulnerabilidades.
El FBI habría incautado en junio de este año 13 sitios web vinculados a consultorías falsas. Mientras China negaba las acusaciones, se identificaron varias plataformas digitales que imitaban la metodología utilizada en los sitios dados de baja por el FBI.
CNN citó a Max Lesser, analista sénior del centro de estudios Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), quien habría identificado más de 100 dominios web con características similares a los incautados por el FBI.
Lesser dio a conocer públicamente estos dominios en 2025, pero CNN confirmó que dichos sitios continúan en línea.
«Los 13 sitios incautados por el FBI son apenas la punta del iceberg», dijo Lesser a CNN.
¿Cómo funciona?
CNN señala que países como China y Rusia habrían aprovechado los despidos masivos de trabajadores federales que Trump realizó durante su primer mandato para reclutar a personas desempleadas o a quienes temían perder sus cargos.
El medio cita documentos judiciales que detallan cómo funcionan estas estafas.
Primero, las empresas ficticias utilizarían herramientas como la inteligencia artificial para crear páginas web profesionales.
Luego, publicarían en redes profesionales, como LinkedIn, ofertas de trabajo relacionadas con «consultorías sobre temas relacionados con China», en las que prometen una buena remuneración.
CNN indica que muchos exfuncionarios postularon a estos trabajos. Incluso, algunos habrían elaborado informes de investigación sin siquiera conocer al cliente o a la empresa.
Lea también: ¿Trump se quedó dormido? El video durante el discurso de Xi Jinping que se volvió viral en China