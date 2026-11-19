Aunque las discusiones sobre armas nucleares y la guerra en Ucrania marcaron la agenda de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, este jueves 19 de noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump también concentró la atención por sus gestos fuera de los discursos políticos.

El mandatario republicano volvió a generar comentarios en redes sociales luego de ser captado con los ojos cerrados, aparentemente dormido, mientras el presidente chino Xi Jinping ofrecía una intervención durante la cumbre del mecanismo multilateral creado para impulsar el comercio, las inversiones y la cooperación entre 21 economías.

Este momento fue captado por cámaras de la prensa en medio de la cumbre del APEC, en la que el presidente estadounidense Donald Trump pareció quedarse dormido durante el discurso de su homólogo chino Xi Jinping, con quien también participó en los encuentros y en reuniones trilaterales junto con el mandatario ruso Vladimir Putin.

Esto se debe a que el mandatario estadounidense fue captado con los ojos cerrados y la cabeza inclinada durante una intervención del presidente chino en la cumbre de APEC, de manera que las imágenes se viralizaron y provocaron reacciones en las redes sociales, donde el video le dio la vuelta al mundo y generó una que otra carcajada.

¿Se quedó dormido Trump?

El presidente Donald Trump cerró los ojos durante un discurso del mandatario chino Xi Jinping en la cumbre de APEC celebrada en Shenzhen, China, y las imágenes del republicano aparentemente dormitando, mientras el pekinés intervenía ante los líderes del foro, se popularizaron rápidamente en las páginas de noticias y redes sociales.

Frente a este escenario, Trump protagonizó uno de los momentos más comentados de la sesión plenaria de la cumbre de APEC, ya que las cámaras captaron al mandatario estadounidense con los ojos cerrados durante algunos instantes, lo que desató especulaciones sobre si se había quedado dormido en medio del encuentro internacional.

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Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y fueron difundidas por distintos medios, que pusieron el foco en la reacción de Trump mientras Xi hablaba sobre la importancia de la cooperación entre las principales potencias nucleares, que actualmente son EE. UU. y Rusia, países que concentran alrededor del 90% de las ojivas globales.

Sin embargo, aunque el video generó comentarios y preguntas sobre el estado del mandatario estadounidense de 80 años, las imágenes no permiten confirmar que Donald Trump estuviera efectivamente dormido mientras el presidente chino Xi Jinping abordaba el futuro económico de la región y la importancia del libre comercio internacional.

La Casa Blanca lo niega

Ante la difusión de las imágenes, el director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, rechazó las afirmaciones de que el magnate se hubiera quedado dormido, como parecía indicar el video que comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios y políticos cuestionaron si Trump se había quedado dormido durante el encuentro.

"¡Noticias falsas! El presidente Donald Trump estaba mirando los papeles que tenía delante mientras el orador hacía sus comentarios. Se puede ver claramente cómo sus ojos se mueven de un lado a otro. Por eso la gente desprecia tanto a los medios estadounidenses. Mienten constantemente", expresó Steven Cheung en la red social X (Twitter).