Durante la mañana de este 19 de noviembre, cientos de colegios permanecieron cerrados debido a las inundaciones que afectaron al sur de Florida en las últimas 24 horas y que también provocaron el cierre del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, que posteriormente reanudó sus operaciones nacionales e internacionales.

Conforme a lo expuesto por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), una agencia del Gobierno federal encargada de emitir pronósticos y alertas meteorológicas, hidrológicas y climáticas para el país, Miami registró casi 381 litros por metro cuadrado (unos 38 centímetros) de lluvia durante ese lapso en áreas del condado de Broward.

Frente a este escenario, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), agencia científica y reguladora del Departamento de Comercio dedicada a monitorear la atmósfera y el clima, indicó que las lluvias continuarán este 19 de noviembre en forma de chubascos acompañados de tormentas que pueden generar nuevas inundaciones.

Por consiguiente, de acuerdo con el Miami Herald, las tormentas obligaron a suspender brevemente las llegadas y salidas del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, aunque la situación volvió a la normalidad este jueves 19 de noviembre, mientras que la acumulación de agua mantiene anegadas algunas carreteras en Miami.

Aumentan las inundaciones en el sur de Florida

Dadas las circunstancias, la Administración del Condado de Broward, en Florida, declaró el estado de emergencia local a primera hora de este jueves 19 de noviembre y cerró todos sus parques y juzgados, mientras que un hospital local suspendió las citas de la jornada debido a las inundaciones en las calles aledañas al centro de salud.

Esto se debe a que en la ciudad de Hollywood, ubicada en el condado de Broward, las lluvias provocaron el derrumbe de parte del techo del templo judío Temple Sinai, lo que movilizó a equipos de bomberos y rescate para evaluar los daños, mientras que 2 mil clientes se encontraban sin suministro eléctrico en los alrededores de la sinagoga.

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Asimismo, de conformidad con la agencia de noticias EFE, las lluvias torrenciales son habituales en el sur de Florida, aunque suelen concentrarse entre mayo y octubre, durante la temporada de huracanes en el Atlántico, que concluye oficialmente el próximo lunes 30 de noviembre, de manera que aún quedan once días de temporada.

Ante esta situación, una alerta de inundaciones continúa vigente para el sur de Florida, donde los meteorólogos esperan más lluvias intensas e inundaciones, incluidas posibles inundaciones repentinas, al menos hasta la noche de este jueves 19 de noviembre, cuando podrían caer entre 5 y 10 centímetros de lluvia en Broward y Palm Beach.

¿Qué zonas están en riesgo?

Según la cadena de noticias estadounidense CNN, las fuertes lluvias y las inundaciones se han desplazado hacia la costa atlántica central de Florida, después de provocar el cierre de carreteras y anegar viviendas cerca de Miami durante la noche del pasado 18 de noviembre, por lo que las autoridades declararon el estado de emergencia local.

Por el contexto, el sur de Florida comenzará a registrar una disminución gradual de las precipitaciones este jueves 19 de noviembre, aunque el NWS mantiene la vigilancia por inundaciones hasta la noche, dado que nuevos aguaceros podrían agravar la acumulación de agua en vecindarios de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.