Conforme a lo expuesto por el subcomisionado de la Policía hondureña, Edgardo Barahona, al menos doce personas fueron asesinadas este miércoles 18 de noviembre en cuatro tiroteos distintos en el departamento de Yoro, en el norte de Honduras, una zona donde opera una banda criminal que fue identificada como el Cartel del Diablo.

Según Radio HRN, conocida como La Voz de Honduras, una histórica y emblemática emisora hondureña, tres de los hechos se registraron en Vallecillo, donde murieron nueve personas, y uno en Pacayales, donde fallecieron tres a manos de la estructura criminal que opera en el departamento de Yoro y otras zonas aledañas de Honduras.

Asimismo, de conformidad con el informe preliminar del subcomisionado de la Policía de Honduras, entre las víctimas hay hombres, mujeres y niños, y los autores podrían ser integrantes de una estructura criminal señalada por las autoridades por delitos como narcotráfico a escala local, sicariato, extorsión, asociación terrorista y homicidios.

Ante este escenario, Edgardo Barahona señaló que ha trascendido extraoficialmente que entre las víctimas figuran una concejala del municipio de Yorito, su esposo e hijo, pero que todavía no se puede confirmar esa información ni proporcionar los nombres de las víctimas hasta que las autoridades efectúen la identificación correspondiente.

Terror en Honduras

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, como parte de la investigación, el subcomisionado de la Policía hondureña, Edgardo Barahona, buscará el perfil de las víctimas para determinar si la actividad que realizaban pudo haberlas expuesto al Cartel del Diablo, una estructura criminal que opera principalmente en el departamento de Yoro.

Esto se debe a que en el sector donde se registraron los doce asesinatos opera una banda criminal señalada por delitos como narcotráfico a escala local, sicariato, extorsión, asociación terrorista y homicidios, contra la cual las autoridades de Honduras han iniciado una persecución que ha permitido capturar a 22 supuestos integrantes.

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Dadas las circunstancias, entre las 22 personas capturadas que serían integrantes de la banda criminal figuran la madre y una hermana menor del cabecilla del Cartel del Diablo, identificado como Esteban Gumercindo Ferrera, conocido como El Diablo, quien concentra buena parte de su actividad en municipios de Yoro, como Sulaco y Yorito.

A su vez, el asesinato de las doce personas se produjo dos días después de que trascendiera en las redes sociales un audio, supuestamente del Cartel del Diablo, que opera en Yoro, en el que se amenaza de muerte a comerciantes y particulares que proporcionen alimentos o bebidas a policías y militares en sectores del municipio de Yorito.

Matanza en Yoro sacude ofensiva de Asfura

La emisora local Estéreo Caracol informó que las líneas preliminares de investigación apuntan a que los homicidios masivos en Yoro podrían ser un acto de represalia directa por la captura de la madre y una hermana de Esteban Ferrera, cabecilla de la facción delictiva, por parte del gobierno encabezado por el presidente Nasry Asfura.

Esto obedece a que Nasry Asfura mantiene una estrategia de seguridad inspirada en los métodos de Nayib Bukele, mediante la implementación de reformas que autorizan allanamientos sin orden judicial y endurecen el sistema carcelario, pese a que organismos extranjeros advierten que las normativas ponen en riesgo los derechos humanos.