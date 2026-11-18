A partir del próximo jueves 17 de diciembre, una nueva norma de la administración republicana del presidente estadounidense Donald Trump, bloqueada por un juez federal el pasado martes 31 de marzo, reducirá el plazo que tienen las personas detenidas por las agencias migratorias de los Estados Unidos para apelar una deportación.

Durante los últimos diez meses, las personas tuvieron un plazo de 30 días para presentar el recurso. Sin embargo, tras una serie de recursos interpuestos por el Departamento de Justicia ante cortes de apelaciones, se levantó la suspensión, lo que permitió la entrada en vigor de la norma, por lo que en unas semanas todo cambiará.

Conforme a lo expuesto por abogados expertos en temas migratorios entrevistados por la cadena de televisión estadounidense Univisión, la modificación del gobierno republicano del presidente Donald Trump "hará prácticamente imposible presentar una solicitud para apelar una deportación" en el territorio de los Estados Unidos.

“Si hay dificultad para hacerlo en 30 días, imagínense en 10. Obviamente, preparan una apelación cuando se está argumentando que el juez cometió un error, y es difícil. Sin duda alguna, esto va a ser sujeto de mucha litigación, especialmente porque no hay tiempo y viola el debido proceso de ley”, comentó Raed González, abogado migratorio.

¿Qué se debe saber?

Hasta el momento, quien apela debe conseguir un abogado, revisar la decisión del juez, identificar posibles errores y presentar la apelación. Por consiguiente, si un detenido no logra presentar el formulario y efectuar el pago correspondiente antes de que venza el décimo día, la orden de deportación se vuelve definitiva de manera automática.

Esto le permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expulsar del país de forma inmediata a la persona detenida, y el cambio está a punto de aplicarse en un momento en que los casos pendientes ante la Junta de Apelaciones de Inmigración se han multiplicado desde enero de 2018 y alcanzan actualmente casi 330 mil peticiones.

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Frente a este escenario, el Departamento de Justicia asegura que el sistema está desbordado y que, por eso, la medida busca evitar que el proceso de apelación se utilice como una táctica dilatoria para prolongar la estancia en el país, así como reducir los costos operativos que implica mantener a todos bajo custodia en centros de detención.

Ante esta situación, la nueva regla del gobierno de Donald Trump reducirá a solo 10 días el plazo para apelar una orden de deportación. Esto significa que, a partir del 17 de diciembre, los inmigrantes tendrán menos tiempo para conseguir representación legal, analizar la decisión del juez y presentar su caso desde un centro de detención.

Difícil por el tiempo y por el costo

Según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, apelar una orden de deportación ya es difícil, no solo por el tiempo, sino también por el costo. Presentar la apelación cuesta US$1 mil (Q8 mil), sin incluir los honorarios del abogado, ya que el costo del trámite ha aumentado 863% desde 2024, cuando se pagaban US$110 (Q840).

“Las familias que no tengan recursos les va a quedar casi que imposible”, explicó el abogado Raed González, quien considera que el alto costo no solo dificultará que las personas presenten la apelación, sino que también limitará la posibilidad a quienes tengan el dinero suficiente para hacerlo, aunque la norma no se aplica a todos los casos.