Durante la tarde de este martes 17 de noviembre, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está tomando “muy en serio” una advertencia de los servicios de inteligencia sobre los presuntos planes de Irán para detonar una “bomba sucia” en un ataque contra su gobierno, en el contexto de la guerra entre ambos países.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que, de confirmarse la información, Irán pagará un precio como ningún otro país ha pagado jamás. “Yo de verdad espero que no sea cierto, pero nos lo tomamos muy en serio porque sabemos que los iraníes están completamente locos”, añadió el mandatario republicano de 80 años.

Frente a este escenario, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, rechazó las acusaciones y calificó el informe de la cadena de televisión estadounidense CNN como “una narrativa mediática fabricada” para generar inquietud entre los estadounidenses, muchos de los cuales han expresado su preocupación.

Esto se debe a que los funcionarios de inteligencia consultados por CNN señalaron que el presunto plan incluía detalles muy específicos sobre posibles ubicaciones y objetivos. Sin embargo, aclararon que no se trataba de una amenaza inminente, sino de una estrategia del régimen de Teherán en caso de que el conflicto se prolongara.

EE. UU. alerta sobre bomba sucia de Irán

Ante esta situación, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, aseguró al periódico The Independent que el gobierno se mantiene “muy atento” a todas las amenazas, aunque en este momento no existen amenazas creíbles para la seguridad nacional: “Irán es un Estado fallido, más débil que nunca después de que aniquilaran a su ejército”, indicó.

“EE. UU. hundió su flota naval y destruyó su infraestructura industrial de defensa. El presidente mantiene una postura firme: Irán jamás tendrá un arma nuclear con la que pueda amenazar a Estados Unidos”, agregó Lauren Bis, quien mencionó que una bomba sucia es un arma que combina explosivos convencionales con materiales radiactivos.

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Según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, aunque una bomba sucia puede dispersar sustancias radiactivas en las inmediaciones del lugar de la detonación, la explosión en sí representa el mayor peligro inmediato para las personas que se encuentren cerca, de manera que todas las autoridades deben mantenerse muy atentas.

“Cualquier arma de este tipo está diseñada para sembrar el terror, no para realizar ataques de precisión, al igual que un atentado suicida. Puede provocar enfermedades graves y hacer que determinadas zonas queden inhabitables”, explicó Lauren Bis, aunque Irán considera ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia.

La bomba podría desencadenar una guerra total

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dio señales de que el Gobierno se está tomando en serio la amenaza y, aunque dijo que no era nueva, aseguró que Irán tiene muchas aspiraciones: “Si el plan se llevara a cabo, podría desencadenar algo. Si atacaran una de nuestras ciudades, provocarían una guerra total”, afirmó Mullin.

“Eso significa que vamos a utilizar todos los recursos, no los recursos aéreos, sino todos los recursos para entrar y destruirlos”, concluyó el secretario de Seguridad Nacional, quien interpretó la información como una señal de la alarmante disposición de Irán a intensificar el conflicto mientras enfrenta la presión de los continuos ataques militares.