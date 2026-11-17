Durante la mañana de este martes 17 de noviembre, miles de usuarios en Estados Unidos reportaron dificultades para acceder a sus cuentas bancarias y realizar transacciones, principalmente en JPMorgan Chase, aunque también se registraron reportes relacionados con otras instituciones, como Bank of America y Wells Fargo.

Las entidades explicaron que las interrupciones fueron provocadas por un error de software en sus sistemas tecnológicos, que ocasionó retrasos en algunas operaciones. Sin embargo, aseguraron que no habían encontrado indicios de un ciberataque y aclararon que no se trataba de una falla generalizada del sistema financiero estadounidense.

Frente a este escenario, aunque los usuarios señalaron problemas para consultar saldos, iniciar sesión en plataformas digitales y realizar transferencias, la información disponible apunta a una interrupción tecnológica que afectó principalmente a determinadas operaciones, no a una caída de todo el sistema bancario estadounidense.

"Está llevando más tiempo de lo habitual atender a algunos clientes", indicó JPMorgan Chase mediante un comunicado, tras comprometerse a restablecer el servicio antes de que termine el día de este martes 17 de noviembre, dado que se trata de un problema temporal relacionado con un fallo de software en sistemas internos de hardware.

Bancos, Microsoft y tráfico aéreo

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, aunque las interrupciones en diversos bancos, en Microsoft y en el tráfico aéreo de los Estados Unidos se produjeron con pocos días de diferencia, los responsables gubernamentales y los directivos de las empresas han señalado que no guardan relación entre sí.

Primero fue la gran caída de Microsoft, que se prolongó durante horas y afectó gravemente a servicios como Outlook, Teams y el asistente Copilot. Esta se originó por un problema técnico surgido durante una actualización, y el gigante tecnológico afirmó que no había indicios de que las interrupciones fueran causadas por algún ciberataque.

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Luego llegó otra caída, que afectó al sistema nacional de control del tráfico aéreo el pasado viernes 13 de noviembre, dejó en tierra todos los vuelos de los Estados Unidos durante varias horas y perturbó los viajes aéreos internos durante el fin de semana, debido a la falla de un router que saturó el envejecido sistema de control aéreo.

Ahora llegó la caída de la banca digital de Bank of America, Wells Fargo y otros bancos, que no tiene ningún vínculo oficial con la falla mundial de Microsoft, debido a que JPMorgan Chase atribuyó su interrupción a un error técnico y no a un ataque, mientras que Microsoft explicó que el defecto estaba en un arreglo hecho para sus servidores.

Las quejas aumentan

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la coincidencia de notificaciones en distintas instituciones financieras puso de manifiesto el alcance de los inconvenientes, dado que, para los clientes, las fallas no solo representaron dificultades para consultar información, sino también obstáculos para acceder a sus servicios.

Al mismo tiempo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que no había conexión entre la suspensión de los despegues, la caída de Microsoft y los inconvenientes con los bancos, aunque el secretario de Transporte, Sean Duffy, mencionó que la investigación sigue abierta y que próximamente se revelarían los datos.