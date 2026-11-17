Durante la mañana de este martes 17 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, trasladó a su homólogo chino, Xi Jinping, su voluntad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones y pidió "avanzar hacia una relación económica más equilibrada y diversificada", tras las recientes tensiones comerciales entre ambos.

Esto se debe a que Sheinbaum y Xi se reunieron en la ciudad de Shenzhen, en el este de China, donde la mandataria mexicana participará por primera vez en una cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que promueve la liberalización del comercio, la inversión y la cooperación técnica en la cuenca del Pacífico.

Por lo tanto, según la prensa oficial china, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que ambos países mantienen "planteamientos de desarrollo alineados" y expresó su interés en ampliar la colaboración, ya que la inteligencia artificial (IA) está transformando la manufactura mediante la agricultura de precisión y la automatización.

Frente a este escenario, el presidente chino, Xi Jinping, defendió profundizar la cooperación bilateral en infraestructuras, tecnología y energías limpias, y apostó por elevar las relaciones entre China y México "a un nivel superior". Asimismo, manifestó su disposición a impulsar los vínculos en comercio, inversiones y gestión de recursos hídricos.

El Plan México de Sheinbaum

De conformidad con la agencia de noticias EFE, la mandataria mexicana mencionó a Xi Jinping la aplicación del Plan México, una estrategia con la que su Gobierno busca atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones, por lo que ambos también conversaron sobre ciencia, salud y cultura.

"Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos", declaró Claudia Sheinbaum, según un comunicado difundido por la mandataria, en el que se menciona que hablaron de turismo, mitigación del sargazo y posibilidades de colaboración en energías limpias.

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A su vez, Sheinbaum dijo que las áreas de cooperación también abarcan los recursos hídricos, el saneamiento y la restauración de ríos, la gestión sostenible del agua, la infraestructura, la conservación de la biodiversidad, el manejo de residuos, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de zonas resilientes, como Shenzhen, en China.

Ante esta situación, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó que los integrantes de ambos gobiernos darán continuidad institucional a los "acuerdos alcanzados", aunque no proporcionó más detalles, y se limitó a defender el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países para impulsar sus respectivas estrategias de desarrollo.

Sheinbaum alista reunión con Trump

Durante la mañana de este martes 17 de noviembre, la presidenta mexicana confirmó que tendrá un breve encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad china de Shenzhen, donde se busca impulsar el crecimiento económico.

Conforme a lo expuesto por Sheinbaum, el encuentro se realizará el próximo miércoles 18 de noviembre, en medio de nuevas amenazas de Trump de aumentar los aranceles a México si no detiene las nuevas caravanas de inmigrantes, tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que los republicanos sufrieron un fuerte descalabro.