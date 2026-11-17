Más de dos mil soldados de El Salvador llegaron a Haití para una operación de rescate de cuatro de sus militares, pero después de instalar una base operativa, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que su Gobierno ya acabó con las pandillas en El Salvador "y también puede acabar con las bandas en Haití" que secuestraron a los militares.

Debido a que el mandatario de El Salvador envió sus fuerzas especiales al país caribeño para reforzar la búsqueda de cuatro compatriotas que se presume fueron secuestrados por bandas, decidió lanzar al menos dos operaciones contra estos grupos en la capital haitiana y sus alrededores, dado que actúan como guerrillas urbanas.

Frente a este escenario, la permanencia de las tropas salvadoreñas en Haití aún no tiene un límite definido, pese a que la recuperación de los aerotécnicos desaparecidos el 18 de octubre está por cumplir un mes. Por ello, el vicepresidente Félix Ulloa sostuvo que el contingente regresará de forma inmediata una vez localizados los 4 técnicos.

Sin embargo, diversos periodistas salvadoreños le consultaron al vicepresidente Ulloa si la presencia militar de El Salvador en territorio haitiano podría prolongarse por otros motivos, como el combate contra las pandillas o la cooperación en materia de seguridad con el país caribeño, en relación con las declaraciones de Bukele sobre las bandas.

5 mil muertos por violencia de bandas en Haití

De conformidad con la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, al menos 5 mil personas han muerto y 2 mil han resultado heridas en los primeros diez meses del 2026, en un contexto en el que las bandas han adaptado sus tácticas ante el despliegue de fuerzas internacionales de seguridad.

Conforme a lo expuesto por la portavoz Marta Hurtado, entre estas nuevas tácticas figuran "ataques de represalia contra sospechosos de colaborar con las fuerzas de seguridad, secuestros selectivos y organizados, el aumento del reclutamiento forzoso de niños y jóvenes y las restricciones cada vez mayores a la libertad de circulación".

Lea más: ¿Guatemala quedó fuera de la Copa Oro 2027? Lo que le depara a la Bicolor tras perder ante Canadá

Asimismo, en los primeros diez meses del 2026, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también ha registrado 2 mil casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, debido a que prácticamente la mitad de los integrantes de las bandas son menores de edad reclutados que "en muchos casos, no tienen otra forma de sobrevivir".

"Desde el despliegue de distintos grupos de militares, las bandas han redoblado sus esfuerzos. Se han fortalecido, cuentan con más integrantes y están llevando a cabo ataques de represalia contra la población, por lo que la situación de seguridad ha empeorado", resumió la portavoz, quien instó a las autoridades a reforzar la supervisión.

¿Bukele imparable?

El ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que el objetivo de la operación en Haití no ha cambiado: “Nuestra misión ahorita es clara: rescatar a nuestros aerotécnicos”, afirmó, tras señalar que la salida de las tropas salvadoreñas dependerá de la recuperación de los connacionales desaparecidos.

“Si mañana aparecen, como lo decía el presidente, nosotros nos venimos”, dijo Villatoro, quien añadió que existen asuntos pendientes para la comunidad internacional en Haití, pero indicó que esos temas no forman parte del mandato actual de las fuerzas salvadoreñas y que la misión se concentra en la búsqueda de los cuatro aerotécnicos.