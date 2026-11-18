Durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron en la ciudad de Shenzhen, uno de los centros tecnológicos de China, en el transcurso del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en un encuentro que el Gobierno chino calificó de "trascendental".

Por su parte, el Kremlin de Moscú afirmó que el encuentro entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin envía al mundo el mensaje de que los problemas se pueden "resolver negociando", al considerar que las armas nucleares, las guerras en Irán y Ucrania y los riesgos de la inteligencia artificial son algunos de los temas que estarán en la agenda.

Frente a este escenario, los tres hombres más poderosos del mundo se reunieron al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad china de Shenzhen, y lo que estará en juego en este "encuentro de importancia trascendental" es nada menos que la "paz mundial", según comentó el líder chino Xi Jinping.

Ante esta situación, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya advirtió sobre una posible "Yalta 2.0", en alusión a la histórica Conferencia de Yalta de febrero de 1945, en la que la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña deliberaron en Crimea sobre la reorganización política de Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

La gran mesa del poder mundial

Conforme a lo expuesto por la BBC, el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido, uno de los temas que Trump desea abordar con Moscú y Pekín es la posible reducción de los arsenales nucleares en el mundo, dado que desde febrero del 2026 no existe ningún pacto vinculante que limite las armas nucleares estratégicas.

Dadas las circunstancias, Washington pretende incluir al presidente Xi Jinping en este proceso, pero Pekín considera que EE. UU. y Rusia, las mayores potencias nucleares, deben dar el primer paso y reducir sus arsenales antes de que China esté dispuesta a hacer concesiones, ya que posee 9 veces menos armas nucleares que ambos países.

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Sin embargo, otro tema importante para Donald Trump es el conflicto con Irán, debido a que las tres potencias persiguen intereses muy divergentes: EE. UU. busca impedir que Irán adquiera la capacidad de fabricar una bomba atómica, mientras que China ha condenado enérgicamente los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Por otro lado, Rusia rechaza los ataques y mantiene estrechos vínculos con Teherán, al punto de que ha recibido drones iraníes para la guerra en Ucrania. Además, según los servicios de inteligencia de EE. UU, Rusia apoya a Irán, entre otras cosas, con datos satelitales para vigilar bases, evaluar daños, guiar ataques y mantener comunicaciones.

¿Qué esperan obtener los tres presidentes?

De conformidad con la agencia de noticias EFE, para Xi Jinping, la cumbre representa una oportunidad para presentar a su país como un actor indispensable en la política internacional. Por ello, aunque los intereses económicos también desempeñan un papel importante, intentará mantenerse al margen de los conflictos entre EE. UU. y Rusia.

Por el contrario, Trump busca ganar puntos en el plano internacional tras su reciente derrota en las elecciones intermedias y, por eso, necesita éxitos diplomáticos, al igual que Vladimir Putin, quien aspira a dar nuevos pasos para salir del aislamiento internacional y posicionar a Rusia como una gran potencia, junto con Estados Unidos y China.