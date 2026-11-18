Durante la mañana de este 18 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un mecanismo multilateral de cooperación económica, celebrada en Shenzhen, China.

Frente a este escenario, la mandataria mexicana compartió detalles de la reunión durante una conferencia matutina, en la que participó mediante una conexión desde dicho evento, junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Rodríguez, quien busca impulsar el crecimiento, la liberalización del comercio y la inversión en la economía de México.

Ante esta situación, Claudia Sheinbaum destacó que la cita fue resultado de varios intercambios previos y duró aproximadamente 20 minutos, durante los cuales informó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los avances en las negociaciones entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y sus homólogos estadounidenses.

Sin embargo, aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados, la mandataria mexicana expresó que las conversaciones estaban avanzadas y calificó la reunión de "muy agradable", tras explicar que hablaron sobre los acuerdos comerciales y los avances en las negociaciones que Ebrard ha sostenido con EE. UU.

Sheinbaum y Trump en China

“Podemos decir que vamos muy avanzados, fue una muy buena reunión, muy agradable, estaba en buen ánimo el presidente Donald Trump”, comentó Claudia Sheinbaum desde China, durante su conferencia matutina, en la que explicó que acordó sostener una nueva reunión en Mar-a-Lago, programada para diciembre en Miami, Florida.

Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, destacó la relación entre ambos presidentes y aseguró que el mandatario estadounidense, Donald Trump, mantiene un trato muy cercano y respetuoso con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha participado en múltiples reuniones técnicas bilaterales.

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“Debo decir que hay de parte del presidente Donald Trump una relación afectuosa, muy respetuosa con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y estamos muy orgullosos por el terreno que ha logrado ganar para México”, expresó Ebrard, quien no ha publicado minutas oficiales que detallen los acuerdos de la reunión entre los mandatarios.

A pesar de eso, Claudia Sheinbaum resaltó que se han celebrado más de 50 reuniones técnicas entre ambos países y que el diálogo ha sido muy cordial y constructivo, pues se busca mantener la relación en un ambiente de respeto, mientras continúan las conversaciones con otras naciones de América Latina y Asia, como China y Vietnam.

Futuros encuentros entre Sheinbaum y Trump

La reunión en China es la tercera entre Sheinbaum y Trump desde que el mandatario estadounidense asumió la presidencia el 20 de enero de 2025. No obstante, la duración del encuentro ha generado confusión, pues la presidenta mexicana señaló que duró 20 minutos, mientras que Estados Unidos reportó que se prolongó durante 36 minutos.

Aun así, la presidenta mexicana anticipó un próximo encuentro con Donald Trump en Miami, Florida, programado para el lunes 14 o el martes 15 de diciembre, en el marco de la reunión del G20, el principal foro internacional de cooperación económica, financiera y política entre las mayores economías industrializadas y emergentes del mundo.