Durante la noche del pasado domingo 15 de noviembre, la Policía de Dallas, Texas, informó mediante un comunicado digital que una mujer de 35 años había muerto baleada después de verse involucrada en un choque en la autopista C. F. Hawn, una sección de la carretera federal U. S. 175 ubicada en el sureste del área metropolitana.

Conforme a lo expuesto por la Policía de Dallas, Texas, los agentes respondieron alrededor de las 22 horas a un reporte de disparos en la cuadra 5500 de la autopista C. F. Hawn, en dirección este, cerca de la salida de Second Avenue y Brutton Road, y los servicios de Bomberos y Rescate trasladaron a la víctima, Stephanie González, al hospital.

Sin embargo, Stephanie González murió más tarde en el hospital, donde sus familiares dijeron que la víctima trabajaba como supervisora en Quality Sausage, una empresa dedicada a la producción y el suministro de carnes y embutidos cocidos, personalizados o a la medida para negocios de la industria alimentaria y cadenas de restaurantes.

Frente a este escenario, la Policía de Dallas, Texas, cree que le dispararon mientras conducía su vehículo utilitario deportivo (SUV) plateado por la autopista, ubicada a solo 10 minutos de su casa, después de terminar su turno, debido a que, al llegar al lugar del crimen, los agentes encontraron destrozada la ventanilla del lado del conductor.

Madre de cuatro hijos muere baleada el día de su cumpleaños

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión, Stephanie González estaba casada y tenía cuatro hijos, incluido un bebé de apenas 11 meses, mientras que su familia dijo que la víctima se preparaba para celebrar su cumpleaños número 35 la noche del pasado domingo 15 de noviembre, el día en que fue asesinada.

Ante esta situación, los detectives investigan el motivo y las circunstancias del tiroteo en la autopista, mientras que la Policía pide a quienes tengan información que se comuniquen con el detective Ronald Kramer al 214-671-3608 o escriban a ronald.kramer@dallaspolice.gov e indiquen el número de caso 168624-2026 de Dallas, Texas.

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Por ahora, la investigación de la Policía de Dallas indica que Stephanie González recibió los disparos después de verse involucrada en un choque, aunque todavía no se ha establecido qué provocó el accidente ni cómo comenzó el ataque, por lo que los investigadores buscan reconstruir lo sucedido para determinar por qué alguien le disparó.

Dadas las circunstancias, el Departamento de Policía de Dallas, Texas, mantiene abierta la investigación y solicita la colaboración de cualquier persona que haya presenciado lo ocurrido o tenga información que pueda ayudar a esclarecer el homicidio de Stephanie González, quien cumplía 35 años el 15 de noviembre y regresaba de su trabajo.

Homicidio de mujer hispana

De acuerdo con NBC DFW, la estación de televisión local afiliada a la cadena NBC en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, Texas, la mujer, de raíces hispanas y madre de cuatro hijos, murió horas antes de poder reunirse con su familia, que la esperaba en casa para celebrar su cumpleaños número 35, el primero con su bebé de 11 meses.

Por ahora, la Policía de Dallas, Texas, investiga quién atacó a Stephanie González y qué ocurrió antes del tiroteo, luego de que los agentes la encontraran herida de bala dentro de una camioneta que presentaba varios impactos de bala y cristales rotos, mientras que su muerte dejó a cuatro niños sin su madre, incluido un bebé de 11 meses.