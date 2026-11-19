Durante la mañana de este jueves 19 de noviembre, María Flores García, estudiante salvadoreña de la Universidad de Maryland (UMD) detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), y su madre, Mirna Aracely García Cabrera, lograron regresar a su casa tras ser liberadas.

Esto se debe a que Flores y su madre fueron liberadas del Centro Correccional de Richwood, una instalación utilizada por el ICE para detener a inmigrantes, 13 días después de que agentes migratorios las detuvieran cuando se encontraban en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en la ciudad de Baltimore, Maryland.

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, María Flores García acudió con su madre, Mirna Aracely García Cabrera, a las oficinas luego de que funcionarios del USCIS solicitaran la presencia de esta última. No obstante, mientras esperaban ser atendidas, los agentes migratorios les notificaron la detención de la mamá salvadoreña.

Por lo tanto, después de informarles sobre la detención, los agentes migratorios del ICE le dieron a elegir a la estudiante originaria de El Salvador entre irse o quedarse con su madre. Si decidía quedarse, también sería detenida. Aún así, María Flores García no lo dudó y optó por permanecer por siempre al lado de Mirna Aracely García Cabrera.

Salvadoreñas con el respaldo de Maryland

Tras las detenciones a principios de diciembre, los familiares de las salvadoreñas, la Universidad de Maryland y distintas autoridades se pronunciaron a favor de su liberación. Por ello, mediante un comunicado, la institución educativa indicó que estaba enterada de que una de sus estudiantes había sido detenida por agentes del ICE.

En el comunicado, la Universidad indicó que las detenciones efectuadas por el ICE fueron conocidas por las autoridades del condado de Prince George, donde Flores cursó sus estudios y se graduó como la mejor de su generación. De ahí que, Aisha Braveboy, ejecutiva del condado, expresó su indignación y preocupación por las detenciones.

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Frente a este escenario, la funcionaria exigió la liberación inmediata de María Flores García y se comprometió a trabajar con autoridades estatales y federales para conseguir que ambas pudieran regresar a casa. Además, aseguró que las mujeres salvadoreñas no estaban solas y que contaban con el respaldo de la comunidad de Prince George.

Fue entonces cuando el ICE informó que Mirna Aracely ingresó ilegalmente a EE. UU. tras cruzar la frontera en una fecha desconocida. Sin embargo, en diciembre del 2016 fue detenida en Texas, por lo que se inició un proceso de deportación en su contra. Posteriormente, fue puesta en libertad dentro del país durante la administración Obama.

Madre e hija salvadoreñas regresan a su casa

Cuando los sueños de convertirse en doctora parecían cada vez más lejanos para María Flores, estudiante de la Universidad de Maryland detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con su madre, ambas salvadoreñas fueron liberadas y pudieron regresar a su casa tras recibir numerosas muestras de apoyo.

"Quiero agradecerles enormemente la cobertura que le dieron a mi historia. Gracias por visibilizar las injusticias. Sé que esto no habría sido posible sin Dios, así que quiero agradecerles por orar. Los milagros existen y ahora estoy feliz. No puedo explicarlo con palabras", concluyó Flores ante la cadena de televisión estadounidense Telemundo.