Durante la mañana de este 19 de noviembre, los presidentes de China, Xi Jinping; de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron en Shenzhen su inédita reunión trilateral, que duró aproximadamente una hora y 20 minutos y en la que abordaron asuntos como el desarme nuclear y las guerras en Ucrania e Irán.

Conforme a lo expuesto por la BBC, el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido, el encuentro tuvo lugar en el complejo Kylin Villa, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y reunió por primera vez en este formato a los dirigentes de las tres mayores potencias nucleares.

Por lo tanto, al comienzo de las conversaciones, el presidente chino, Xi Jinping, afirmó que la "interacción positiva" entre los tres países "no es una opción, sino una obligación", al considerar que las tres mayores potencias del mundo tienen "responsabilidades especiales" en el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacionales.

Asimismo, el mandatario chino abogó por la eliminación completa y la prohibición integral de las armas nucleares, que describió como una "espada de Damocles" que pende sobre la humanidad, una expresión que designa una amenaza o un peligro que se cierne sobre quienes ocupan posiciones de poder o gozan de grandes privilegios.

Ucrania e Irán, en la agenda de China

Frente a este escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que EE. UU, Rusia y China están en una posición "única" para reducir sus arsenales y el riesgo de que se utilicen, aunque reconoció que resulta difícil renunciar a estas armas una vez que se poseen, en referencia a Rusia, que tiene el mayor arsenal nuclear del mundo.

Sin embargo, las guerras en Ucrania e Irán también ocuparon un lugar destacado en las declaraciones iniciales de los mandatarios, de manera que el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que las potencias tienen "muchos intereses en común" en la resolución de conflictos regionales y defendió una cooperación basada en el respeto.

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Ante esta situación, el mandatario ruso explicó que había abordado las guerras el pasado 18 de noviembre con el presidente chino, Xi Jinping, y nuevamente este 19 de noviembre con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una conversación bilateral a la que, según dijo, dedicaron "mucha atención" por iniciativa del republicano.

Dadas las circunstancias, Trump confirmó que había tratado el conflicto de manera "extensa" con Putin y expresó su esperanza de que Ucrania quiera poner fin a la guerra, mientras los dirigentes se sentaban alrededor de una mesa, con Xi en el centro, Putin a su derecha y Trump a su izquierda, y sus delegaciones permanecían más alejadas.

Putin no tiene "ningún deseo" de continuar los combates

Tras la reunión trilateral, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Rusia "no tiene ningún deseo" de continuar los combates en Ucrania, en respuesta a los llamamientos de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, para poner fin a la guerra, e insistió en que el Ejército ruso no inició el conflicto.

"Los presidentes hablaron de su interés en poner fin al conflicto en Ucrania. Rusia también está interesada. Se lo aseguro. No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto armado", concluyó en una rueda de prensa, luego de asegurar que "intenta terminar" el conflicto que estalló en el 2014 en el Donbás desde hace casi cinco años.