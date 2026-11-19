Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las denuncias por uso excesivo de la fuerza, agresiones físicas y abusos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han aumentado significativamente, lo que ha generado demandas legales, investigaciones periodísticas y procesos penales.

Una de las últimas denuncias fue presentada por Ernesto Martínez, un ciudadano cubano que asegura que su vida cambió para siempre después de sufrir presuntas agresiones por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los 15 meses que permaneció bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

El cubano relata que, cuando estaba detenido en el estado de Arizona, los agentes migratorios del ICE intentaron subirlo por la fuerza a una camioneta para deportarlo a México a través de la frontera con Sonora. Sin embargo, durante el procedimiento, unas cuatro personas lo cargaron, a pesar de que tenía las manos y los pies esposados.

"Ellos me cargaron entre cuatro personas. Yo estaba esposado de pies y manos atrás y me agarraron así y me tiraron, y entonces caí de la espalda en los escalones de la furgoneta. ¡Pá! Y me caí de nuevo y me volvieron a tomar y me volvieron a lanzar para adentro", contó Ernesto Martínez a la cadena de televisión estadounidense Univisión.

Agresión en centros de detención

El cubano asegura que, después de la caída en la furgoneta, les advirtió a los agentes que ya no sentía las piernas. No obstante, las lesiones que atribuye a las agresiones no se limitaron a lo ocurrido en la frontera entre Arizona y Sonora, sino que continuaron en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Tengo un coágulo en un pulmón de las patadas que me dieron, tengo el tejido abdominal roto, abierto y cuando me voy a levantar parece que tengo la cabeza de un niño. Tengo cuatro tubos hechos de una malla metálica en el corazón y me partieron la dentadura", relató Martínez, quien recientemente se dio cuenta de que quedó paralítico.

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"Lo único que hice fue echarme a llorar, pero ya el daño está hecho y no sabía cómo decírselo a mi esposa: que me habían dejado paralítico", recordó Ernesto, quien también relató la angustia que sintió al tener que comunicarle a su esposa que ya no podría caminar, después de que el ICE intentara deportarlo por la fuerza en Arizona.

"Me golpearon la cara y la tenía hinchada. Me dieron en las costillas, en las manos y me partieron la nariz", recordó al mostrar las lesiones que asegura haber sufrido tras su detención en Arizona, ocurrida cuando estaba bajo custodia migratoria en Texas, donde también asegura haber recibido una golpiza por parte de los agentes migratorios.

Uso de fuerza contra migrantes

Conforme a lo expuesto por Univisión, la historia de Ernesto Martínez comenzó cuando el inmigrante cubano llamó a la cadena de televisión estadounidense desde Alcatraz de los Caimanes, el primer centro de detención al que fue trasladado, donde aseguró que sufrió un infarto y que, al pedir ayuda, fue golpeado por agentes del ICE.

"Estaba infartado. Llegué con el infarto y me revivieron en el hospital. Creo que a mí me sacaron muerto de Alcatraz de los Caimanes", concluyó el migrante cubano sobre el controvertido centro de detención migratoria, abierto en junio del 2025 en los humedales de los Everglades, en Florida, y cerrado y desmantelado en julio del 2026.