Salida de Jensen Huang de Nvidia abre la puerta a más restricciones de EE. UU. contra los chips de IA de China

La salida del director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, ha dejado a la industria sin su principal opositor a los controles estadounidenses sobre los chips. Esto prepara el terreno para un enfrentamiento por posibles nuevas restricciones que podrían acelerar los esfuerzos de China por alcanzar la autosuficiencia en semiconductores.

La salida de Huang, el jueves, facilita que los legisladores y el Departamento de Comercio de Estados Unidos adopten medidas para impedir que China obtenga capacidad de procesamiento mediante el contrabando y otros mecanismos para eludir las restricciones.

De aplicarse, esas medidas podrían provocar represalias de Pekín y romper la frágil tregua alcanzada por Donald Trump y Xi Jinping durante sus recientes cumbres, celebradas en un ambiente cordial.

“Los ecosistemas tecnológicos de inteligencia artificial de ambos países se separarán aún más”, afirmó Kevin Xu, inversionista tecnológico y fundador de Interconnected Capital, con sede en Estados Unidos.

Xu añadió que los proyectos de ley estadounidenses para bloquear el acceso remoto a chips de ese país y restringir los equipos de fabricación de semiconductores de sus aliados “probablemente ya sean un hecho”.

La crisis empresarial introduce nuevas incertidumbres en la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Aunque unos controles estadounidenses más estrictos probablemente perjudiquen a corto plazo a los desarrolladores chinos de inteligencia artificial, también podrían terminar impulsando los esfuerzos de Pekín por desarrollar una industria de chips autosuficiente.

Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Fudan, en Shanghái, afirmó que nuevas restricciones a las exportaciones terminarían fortaleciendo a empresas chinas como Huawei Technologies Co.

Según Wu, esas medidas darían a las compañías chinas tiempo e incentivos para reducir la brecha tecnológica, mientras desplazan a los proveedores estadounidenses del mercado chino.

“Con el tiempo, podemos ponernos al día”, afirmó. “Así que quizás dentro de tres años Estados Unidos se arrepienta de lo que ha estado haciendo en este sentido”.

Las empresas chinas siguen dependiendo en gran medida de los procesadores de Nvidia para entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial, mientras los fabricantes nacionales de chips intentan reducir su rezago tecnológico.

Independientemente de quién resulte beneficiado a largo plazo, Pekín se ha opuesto enérgicamente a las medidas destinadas a contener sus avances tecnológicos, lo que plantea la posibilidad de nuevas tensiones si Washington impone más restricciones.

“China se opone sistemáticamente al abuso de las medidas de control de exportaciones que perturban la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales”, declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, durante una conferencia de prensa habitual este viernes.

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Estados Unidos prepara nuevas restricciones

En el Congreso, los legisladores estadounidenses buscan incorporar tres proyectos de ley bipartidistas sobre controles de exportación a la legislación de defensa de fin de año.

Se trata de la AI Overwatch Act, la Chip Security Act y la MATCH Act, iniciativas que cuentan con el respaldo de importantes desarrolladores de inteligencia artificial, entre ellos OpenAI.

El Departamento de Comercio también está ultimando normas para impedir que las empresas chinas accedan de forma remota a chips estadounidenses avanzados mediante centros de datos ubicados en el extranjero, incluidos los de Singapur, Malasia y Tailandia, según informó The Information el miércoles.

A corto plazo, cerrar esas vías de acceso perjudicaría la capacidad de los laboratorios chinos para mantenerse al ritmo de los avances más recientes en inteligencia artificial.

Según estimaciones anteriores del Institute for Progress, un centro de estudios con sede en Washington, se preveía que al menos el 30% de la capacidad de procesamiento avanzado de inteligencia artificial utilizada por China en el 2027 procedería del alquiler de centros de datos en el extranjero y del contrabando a través del sudeste asiático.

“El impacto neto en la industria de inteligencia artificial de China sería claramente negativo, ralentizando la expansión de la capacidad y el crecimiento general”, afirmó Chai Chaoyi, investigador de 86Research.

Chai describió el mercado informal de semiconductores restringidos de Nvidia como “una solución provisional eficaz e importante” mientras aumenta la producción nacional de chips.

El principal obstáculo para China sigue siendo el acceso a equipos para fabricar semiconductores.

Los controles de exportación encabezados por Estados Unidos han impedido que China adquiera las máquinas de litografía ultravioleta extrema de ASML Holding NV, esenciales para producir chips de alta gama.

Esto mantiene a las fábricas chinas, como Semiconductor Manufacturing International Corp., varias generaciones tecnológicas por detrás de sus competidores y a los procesadores Ascend de Huawei rezagados frente a los de Nvidia.

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Riesgo para la tregua comercial

Para Pekín, la posibilidad de controles más estrictos sobre los chips amenaza una tregua que vence el 10 de enero.

Se espera que Xi aproveche la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para la próxima semana en Shenzhen, y la reunión del Grupo de los 20 (G20), programada para diciembre en Florida, para presionar a Trump sobre los límites que China no está dispuesta a aceptar.

Así lo señalaron en un informe analistas de Eurasia Group, entre ellos David Meale.

“Si entran en vigor los nuevos controles, aumentará el riesgo de que el acuerdo se desmorone en el 2027, y cualquier norma del Departamento de Comercio sobre el acceso remoto a capacidad de procesamiento en el extranjero podría convertirse en el principal punto de conflicto”, escribieron.

Si Washington traspasa esos límites, Pekín dispone de importantes mecanismos de represalia, especialmente la posibilidad de restringir aún más las exportaciones de tierras raras, esenciales para las industrias de defensa y tecnología estadounidenses.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró recientemente que, pese a la tregua, Estados Unidos no está recibiendo estos materiales industriales estratégicos en el volumen ni al ritmo previstos.

https://twitter.com/washingtonpost/status/2121248358933139901?a=CAR6jSdCBzxo5jxh7t8&s=20

El impacto de la salida de Huang

Incluso antes de que Washington adopte nuevas medidas, se espera que el escándalo relacionado con Huang frene la actividad de los mercados informales a los que han recurrido las empresas chinas para eludir las restricciones estadounidenses.

Huang renunció el jueves mientras la junta directiva investigaba sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, empresa de servicios en la nube con sede en Singapur.

Funcionarios estadounidenses sospechan que Alice Huang realizaba actividades de espionaje para China y desviaba chips sujetos a restricciones hacia compradores chinos.

La junta directiva nombró directora ejecutiva interina a Colette Kress, quien ocupaba el cargo de directora financiera.

Según Shen Dingli, especialista en relaciones internacionales de Shanghái, es probable que quien asuma la dirección de Nvidia endurezca los procedimientos de verificación de compradores que tengan vínculos con China.

“Este método rudimentario y rápido de contrabando para adquirir capacidades de hardware estadounidense ha llegado a su fin. Este camino es un callejón sin salida”, afirmó Shen Dingli, especialista en relaciones internacionales de Shanghái.

En el ámbito político, Huang había utilizado su relación personal con Trump para suavizar las restricciones formales a las exportaciones.

De esa manera, consiguió autorizaciones para vender los procesadores H200 y H20 de Nvidia, con el argumento de que impedir esas ventas solo fortalecería a los competidores chinos.

Para Pekín, su salida pone de manifiesto el riesgo de depender de los semiconductores estadounidenses.

“La tendencia a utilizar chips nacionales es irreversible”, afirmó Tilly Zhang, analista de tecnología y política industrial china de Gavekal Dragonomics.

“En este sentido, los gobiernos de Estados Unidos y China coinciden: ambos consideran que los chips estadounidenses no deberían utilizarse en China”, añadió.