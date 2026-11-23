La empresa tecnológica Nvidia tomó este 23 de noviembre la decisión de restituir a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, luego del escándalo generado tras conocerse su relación extramatrimonial con una mujer sospechosa de tener vínculos con los servicios de inteligencia de China.

El Consejo de Administración votó por unanimidad a favor de reincorporar a Huang luego de, según la propia empresa tecnológica, «quedar satisfecho con su franqueza y su capacidad de liderazgo».

«El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes», dijo el presidente del Consejo de Nvidia, Harvey Jones.

La empresa tecnológica dijo que recibió «información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense» y que la decisión de restituir a Huang se basó en ella.

Además, Nvidia dijo que el regreso de Huang no supondrá «ningún riesgo para la seguridad nacional».

Fue el pasado 12 de noviembre cuando Huang anunció su dimisión, luego de revelarse su relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria vinculada a la compañía Megaspeed y señalada por autoridades estadounidenses como sospechosa de tener vínculos con la inteligencia china.

NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director.



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«Es un honor para mí regresar»

Jensen Huang, según un mensaje que habría enviado a la empresa, dijo sentirse «muy agradecido» de volver a Nvidia y aseguró que lo haría «con la mayor humildad posible».

«Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial», escribió Huang.

También añadió que se sentía agradecido con los empleados, directivos y accionistas de Nvidia por el «extraordinario apoyo».

Reacciones

Varios altos funcionarios reaccionaron de manera positiva a la restitución de Huang como director ejecutivo de Nvidia.

Uno de ellos fue el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien celebró la decisión e indicó que el país «necesita del liderazgo de Huang».

«La Junta Directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense».

Otro que celebró el regreso de Huang fue el magnate Elon Musk, quien agregó que la decisión inicial de abandonar la empresa «fue un error».

«Se ha rectificado el error», escribió Musk en su cuenta de X.

¿Qué pasó con Alice Huang?

Actualmente, el paradero de Alice Huang es desconocido, luego de conocerse su relación con Jensen Huang.

Sin embargo, un artículo de The New York Times indicó que la mujer mantuvo contacto con un agente de los servicios de inteligencia de China mientras duró el romance con el exdirector de Nvidia.

Según el medio, Alice Huang habría tenido contacto con el Ministerio de Seguridad del Estado de China desde la primavera de 2025 hasta el otoño de 2026.

La información sobre el presunto espionaje también apunta a que el empresario a quien ella presentaba como su marido, Kang Wei, habría trabajado para la agencia de inteligencia china.

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