Apenas unas horas después de que la Casa Blanca ordenara al Departamento de Comercio que tomara medidas enérgicas contra China para cerrar un vacío normativo que supuestamente permitía a las empresas acceder de forma remota a chips de inteligencia artificial, el presidente Donald Trump suavizó su postura y dijo que entendía "ambas partes" del debate.

"Si hicieran algo, podrían tener un enfrentamiento con China", dijo Trump a los periodistas el lunes por la mañana, al salir de la Casa Blanca rumbo a Asia.

"Tenemos una muy buena relación con China en este momento, y entiendo ambas posturas. Tomaré una decisión, pero entiendo perfectamente ambas partes", Donald Trump.

La reticencia de Trump a tomar una decisión pone de manifiesto las profundas divisiones en la política de la Casa Blanca hacia China, en medio de una disputa cada vez más pública por el escándalo que provocó la destitución del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Además, deja sin resolver una lucha de poder entre sus principales asesores económicos sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para restringir el acceso de China a la tecnología estadounidense avanzada.

En el centro de la disputa se encuentran dos de los asesores económicos más cercanos de Trump, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quienes han discutido sobre hasta dónde debería llegar el Gobierno para impedir que las empresas chinas utilicen los chips avanzados de Nvidia, que son fundamentales para la carrera de la inteligencia artificial.

Bessent ha criticado públicamente al Departamento de Comercio por no adoptar una postura más firme respecto a las exportaciones de chips relacionadas con China. Afirmó que otros funcionarios presionaron para que se impusieran restricciones, pero que "el Departamento de Comercio tiene la última palabra".

El debate también ha suscitado el escrutinio de los legisladores, quienes han presionado a Lutnick para que explique por qué su departamento no actuó con mayor contundencia para restringir las exportaciones de chips y si las decisiones del Departamento de Comercio sobre la aplicación de las normas han dejado tecnología crítica al alcance de Pekín.

https://twitter.com/BloombergLinea_/status/2121258633748963428?a=Coe4Y23WIJqXY5z4eyE&s=20

Las diferencias entre Bessent y Lutnick

La disputa entre Lutnick y Bessent dio un giro drástico con una nueva normativa federal que buscaba cerrar un vacío que permitía a las empresas chinas acceder de forma remota a los chips avanzados de Nvidia. Si bien las empresas chinas normalmente tienen prohibido comprar directamente esta valiosa tecnología, anteriormente podían acceder a ella alquilando capacidad de procesamiento en centros de datos ubicados fuera de China.

Si bien la norma definitiva provisional fue publicada por el Departamento de Comercio, que administra las restricciones al comercio internacional, fue redactada "por orden y bajo la dirección" del Departamento del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional.

La inusual redacción sugería que el Departamento de Comercio había sido "arrastrado a la fuerza hasta la línea de meta", dijo Chris McGuire, investigador sénior del Consejo de Relaciones Exteriores y exfuncionario del Gobierno de Biden.

Sin embargo, Trump adoptó una postura más conciliadora el lunes por la mañana en declaraciones a los periodistas, al señalar que simplemente había "dos puntos de vista diferentes" sobre el tema.

"Una postura es que no queremos ofender a China. Tenemos una muy buena relación con China y no queremos ofenderlos", dijo.

"Y la otra postura es simplemente ir a por todas y hacer lo que sea necesario. No se puede decir que una sea correcta o incorrecta".

Los departamentos de Comercio y del Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios presentadas por separado. El portavoz de la Casa Blanca, Matthew Middleton, declaró el lunes que la norma contribuiría a garantizar que los chips avanzados fueran a parar a empresas estadounidenses de inteligencia artificial y no a "empresas fantasma chinas". No respondió a las preguntas sobre las discrepancias dentro del Gabinete.

Al preguntársele el martes si se había discutido más a fondo esta diferencia de opinión durante el vuelo a Asia y cómo abordar las próximas conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, Trump restó importancia a cualquier tensión dentro de su círculo cercano.

"Son dos opiniones. Son dos líneas de pensamiento", dijo el presidente. "Lo han manejado muy bien. Todo va muy bien y tengo muchas ganas de estar en China. Tenemos asuntos muy importantes que tratar".

https://twitter.com/spotlightoncn/status/2122523001006817545?a=8yFfKLaYXVA9HPayXhA&s=20

Una rivalidad que comenzó durante la transición presidencial

La rivalidad entre Bessent y Lutnick se remonta a la transición presidencial, antes de que Trump asumiera el cargo por segunda vez. Lutnick estuvo a punto de frustrar el nombramiento de Bessent como secretario del Tesoro cuando decidió postularse para el puesto, al tiempo que ayudaba a supervisar los principales nombramientos del Gobierno como copresidente del equipo de transición.

Los dos hombres dedicaron cerca de dos semanas a buscar apoyos para obtener el puesto de secretario del Tesoro, a través de diversos aliados y reuniones con Trump en Mar-a-Lago. Justo antes del Día de Acción de Gracias, Trump le otorgó el cargo a Bessent. Desde entonces, Bessent y Lutnick han competido entre bastidores por convertirse en la figura económica dominante del Gobierno.

Según un informe de The Washington Post, Trump le había ordenado previamente a Lutnick que impulsara restricciones a los chips de Nvidia, pero el secretario de Comercio se resistió, argumentando que eso desencadenaría una guerra comercial con China.

Queda por ver cómo responderá China a la nueva normativa. Kyle Chan, investigador de la Brookings Institution, expresó sus dudas de que hubiera una reacción significativa por parte de Pekín, a pesar del deseo de sus líderes de mantenerse a la par de las empresas estadounidenses de inteligencia artificial.

"Pero luego está otra parte de Pekín, y yo diría que los sectores más influyentes de Pekín, que abogan por centrarse en desarrollar la autosuficiencia de China en semiconductores y, en última instancia, por dejar de depender por completo de los chips de Nvidia", dijo.

https://twitter.com/BloombergLinea_/status/2122759204687507504?a=OVOHlKy6LkCaLP3gVQE&s=20

Diferencias sobre el futuro de Nvidia

El conflicto interno en el Gobierno surge mientras Trump y una delegación estadounidense se dirigen a Filipinas y China para una semana de negociaciones comerciales a las que asistirán tanto Bessent como Lutnick. Tras varios días de tensas conversaciones, ambos abordaron el Air Force One el lunes para volar juntos a Manila, donde se espera que presenten un frente unido ante representantes extranjeros.

Los funcionarios del Gobierno tampoco se ponen de acuerdo públicamente sobre quién debería ser el próximo director ejecutivo de Nvidia. En el programa "Fox Business Sunday", Bessent afirmó repetidamente que el próximo líder de Nvidia debería provenir de fuera de la empresa y cuestionó la forma en que esta gestionaba sus negocios en el este de Asia.

"Esto me hace pensar que, mientras la junta directiva busca un nuevo líder, debería buscar fuera de la empresa", dijo.

Pero Trump se ha mostrado en general comprensivo con Huang, un estrecho aliado que fue destituido, e incluso ha sugerido que debería recuperar su puesto en la empresa.

"Creo que el regreso de Jensen… ciertamente no es una mala idea", dijo Trump a los periodistas el lunes por la mañana.