El presidente Donald Trump viajó este lunes 16 de noviembre a Asia para reafirmar la presencia de Estados Unidos en el escenario mundial, pero lo hace doblemente debilitado por el rechazo de los votantes en las elecciones de mitad de mandato y el creciente escándalo relacionado con su estrecha relación con Jensen Huang, destituido de la dirección de Nvidia.

Trump tiene objetivos ambiciosos para este viaje: preservar, y quizás ampliar, la tregua comercial con China; avanzar hacia un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania; obtener ayuda para la guerra contra Irán y, además, discutir el control de armas nucleares con los líderes de China y Rusia.

Sin embargo, su Gobierno carece de consenso interno sobre cómo alcanzar esos objetivos, y ni el presidente chino, Xi Jinping, ni el mandatario ruso, Vladímir Putin, tienen muchos motivos para ofrecer concesiones a un presidente estadounidense considerablemente debilitado.

Muchos presidentes estadounidenses recurren a la política exterior cuando entran en los últimos años de sus mandatos, aprovechando sus amplias facultades para actuar en el ámbito internacional cuando enfrentan limitaciones internas.

Pero el viaje de Trump a Filipinas, para asistir a una reunión anual de líderes del sudeste asiático, y posteriormente a Shenzhen, China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ocurre en un momento de escasa influencia política.

Es su primera gira internacional desde que los votantes asestaron un golpe histórico a los republicanos en las elecciones de este mes.

La capacidad de negociación de Trump con Xi se verá limitada tras conocerse que Huang, amigo del presidente estadounidense, mantuvo una relación extramatrimonial con una mujer presuntamente vinculada con los servicios de seguridad chinos.

La empresa de esa mujer, Megaspeed, podría haber ayudado a Pekín a eludir los controles estadounidenses sobre las exportaciones de los chips más avanzados de Nvidia.

Trump y Xi ya se reunieron dos veces este año, pero ninguno de los encuentros produjo el amplio acuerdo que Trump esperaba para gestionar las relaciones comerciales y garantizar un suministro constante y a largo plazo de minerales estratégicos procedentes de China.

Además, esas reuniones, celebradas en Pekín en mayo y en Washington en septiembre, tuvieron lugar cuando Trump se encontraba en una posición política más sólida.

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Las dificultades de Trump para negociar

Putin, quien tiene previsto reunirse con Trump y Xi en un encuentro trilateral en Shenzhen, ha mostrado poca disposición a poner fin a la guerra en Ucrania en condiciones aceptables para la mayoría favorable a ese país que asumirá el control del Congreso en enero.

“Trump busca proyectar poder y autoridad después de una dura experiencia en las elecciones de mitad de mandato”, afirmó Neil Thomas, investigador principal no residente del Asia Society Policy Institute, un centro de estudios.

Sin embargo, “la Casa Blanca no está en condiciones de mantener conversaciones económicas profundas con China porque en este momento no tiene clara su propia posición”, añadió.

Thomas mencionó las disputas entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre la posibilidad de adoptar medidas contra Megaspeed.

Las autoridades estadounidenses y singapurenses investigan si Megaspeed envió chips avanzados de Nvidia a China, en violación de los controles estadounidenses sobre las exportaciones.

Existe una “lucha política activa entre distintas partes del Gobierno”, afirmó Thomas.

Otros presidentes han conseguido avances importantes en política exterior durante los últimos años de sus segundos mandatos.

Entre ellos figura Barack Obama, quien en el 2015 negoció un complejo acuerdo con Irán que impuso restricciones a su programa nuclear.

Incluso George W. Bush, bajo cuya presidencia se desarrollaron las guerras en Afganistán e Irak, ampliamente consideradas errores estratégicos, consiguió una estabilización temporal de la seguridad en Irak mediante el aumento de tropas iniciado en el 2007, meses después de que los demócratas obtuvieran el control del Congreso.

A diferencia de sus predecesores, Trump ha cambiado repetidamente de táctica durante el último año, sin conseguir acercarse a sus objetivos.

Las dificultades que enfrenta aumentaron con la renuncia de Huang a Nvidia la semana pasada.

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El escándalo de Nvidia complica el viaje

Los asesores de Trump le advirtieron repetidamente sobre la relación de Huang con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, y sus presuntos vínculos con los servicios de seguridad del Estado chino.

Una de esas advertencias provino del secretario de Estado, Marco Rubio, durante el viaje de Trump a China en mayo.

El presidente decidió restar importancia a las preocupaciones de que el director de Nvidia pudiera estar comprometido por Pekín y, en cambio, lo llevó a bordo del Air Force One para la última etapa del viaje.

Los asesores de Trump no habían incluido inicialmente a Huang en la lista de pasajeros, pero este se incorporó durante una escala para reabastecer combustible en Alaska, después de que el presidente interviniera.

Trump y Huang habían desarrollado una relación cercana, y el mandatario estaba cada vez más convencido de que la estabilidad del mercado bursátil estadounidense dependía del crecimiento continuo de Nvidia.

Ahora, Trump enfrenta investigaciones del Congreso para determinar si ignoró deliberadamente las advertencias y pasó por alto la venta de chips de última generación a Megaspeed por parte del director de Nvidia.

Cada declaración que Trump haga durante su estancia en China será examinada minuciosamente por los demócratas del Congreso, fortalecidos tras las elecciones y atentos a posibles indicios de irregularidades.

Los funcionarios de la Casa Blanca que defienden una postura más dura frente a China también parecen haber ganado influencia.

Altos cargos del Gobierno afirman que serán más estrictos al aplicar las restricciones a las exportaciones que ya están vigentes.

Entre las medidas que se analizan figuran esfuerzos para “cerrar realmente las lagunas de las medidas existentes”, afirmó un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para comentar con franqueza los planes internos.

El funcionario explicó que se busca bloquear dos mecanismos mediante los cuales se acusa a Megaspeed de facilitar a China el acceso a chips avanzados de Nvidia.

Por un lado, los compradores extranjeros de esos chips podrían enfrentar normas más estrictas sobre a quiénes pueden revenderlos.

Por otro, Washington podría intentar impedir el acceso remoto a centros de datos situados fuera de China, generalmente en el sudeste asiático, que permiten a las empresas chinas utilizar capacidad de procesamiento sin tener físicamente los chips en su territorio.

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China podría aprovechar la debilidad de Trump

Aunque la contundente derrota de Trump en las elecciones de mitad de mandato podría hacer más atractiva una victoria diplomática con Pekín, los analistas consideran que su menor influencia en el Congreso amenaza con complicar su política hacia China e inquietar a Xi.

“Dado el rotundo rechazo que los votantes expresaron hacia el presidente Trump en las elecciones de mitad de mandato, su posición negociadora será aún más débil cuando llegue a Shenzhen que cuando el presidente Xi visitó Washington”, afirmó Ali Wyne, asesor principal de investigación e incidencia del International Crisis Group, con sede en Washington.

“Por lo tanto, es posible que Trump esté aún más dispuesto a hacer concesiones económicas y de seguridad para mantener un acercamiento táctico entre Estados Unidos y China”, añadió.

Sin embargo, la situación es compleja y el Congreso podría limitar el margen de maniobra de Trump, señaló Wyne.

“Es probable que Xi tema que los demócratas fortalecidos y los republicanos descontentos puedan obligar conjuntamente a Trump, mediante una legislación que no pueda vetar, a endurecer los controles estadounidenses sobre las exportaciones de semiconductores y acelerar las ventas de armas a Taiwán”, explicó.

Funcionarios de la Casa Blanca sostienen que la política comercial de Trump hacia China, incluida la ampliación de los aranceles, ha contribuido a impulsar la inversión en Estados Unidos.

“El tema de los aranceles ha hecho que este país sea tan rico”, dijo Trump el jueves a Stephen A. Smith, comentarista de ESPN.

“China y otros países usaron los aranceles en nuestra contra. Ahora los estamos usando mucho mejor que nadie. Y dentro de dos años, alguien será presidente y dirán que esa persona es un genio increíble porque se están abriendo fábricas, y están empezando ahora mismo, pero se están abriendo a niveles nunca antes vistos”, afirmó.

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Una reunión con Xi y Putin marcada por intereses distintos

Trump está ampliando sus objetivos más allá del comercio y busca incorporar al mandatario chino a un acuerdo de control de armas nucleares con Estados Unidos y Rusia.

Sin embargo, los planes para la reunión trilateral, propuesta inicialmente por Rusia, se han complicado debido a las diferentes expectativas de los tres países.

Putin planteó el encuentro como un espacio para negociar la paz en Ucrania, lo que incomodó a Pekín, que se muestra cauteloso ante la posibilidad de involucrarse en las conversaciones sobre la guerra.

Trump, por su parte, ha impulsado negociaciones sobre el control de armas nucleares, a las que China se ha resistido durante mucho tiempo con el argumento de que su arsenal es considerablemente menor que los de Estados Unidos y Rusia.

Las preocupaciones de Trump sobre la proliferación de armas nucleares se remontan a la década de 1970.

El presidente estadounidense tendrá que desarrollar esta compleja negociación mientras mantiene desacuerdos con ambos mandatarios sobre otros asuntos.

Además, enfrentará una presión adicional que él mismo se ha impuesto, pues desea anunciar acuerdos el próximo mes, cuando los líderes mundiales vuelvan a reunirse en su club de golf cerca de Miami, donde será anfitrión de una cumbre del Grupo de los 20 (G20).

La reunión conjunta de Trump con Xi y Putin “va a ser muy significativa”, afirmó Kurt Tong, exdiplomático estadounidense de alto rango y actual socio director de Asia Group, una consultora con sede en Washington.

“Es un acontecimiento muy inusual que Estados Unidos se reúna sin otros presentes con los dos países que generalmente se consideran los mayores desafíos para el poder estadounidense”, señaló.

“La gente lo recordará durante años”, concluyó.