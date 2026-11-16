J.D. Vance mantiene abierta su candidatura presidencial para el 2028 pese a la derrota republicana en EE. UU.

El vicepresidente J.D. Vance no está fuera de la carrera presidencial del 2028, al menos por ahora.

Tras la histórica derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, sus detractores e incluso algunos simpatizantes comenzaron a dar por terminada su carrera política. Suponen que el vicepresidente, vinculado a un presidente cuyo índice de aprobación ha caído a un mínimo histórico, considera que las elecciones del 2028 son una causa perdida.

Sin embargo, Vance sigue más inclinado a postularse a la presidencia que a descartar esa posibilidad, según varios aliados cercanos que conocen sus intenciones.

En entrevistas, más de una docena de personas del entorno del vicepresidente, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar con franqueza su futuro, lo describieron como alguien muy consciente de las dificultades que enfrenta el Gobierno de Trump, pero también de la posibilidad de que la situación cambie a medida que los demócratas aumenten su poder en Washington.

“Dos años son una eternidad en política, y la gente se deja llevar fácilmente por el momento”, afirmó una persona cercana a Vance, quien describió al vicepresidente como alguien capaz de resistir, en gran medida, las “tendencias a entrar en pánico”.

Vance enfrenta importantes obstáculos para una candidatura presidencial.

“La guerra tiene que terminar” para que cualquier republicano tenga posibilidades de ganar, afirmó Curt Mills, director ejecutivo de la revista The American Conservative, que se ha opuesto enérgicamente a la guerra del presidente Donald Trump contra Irán.

La disposición de Trump a poner fin al conflicto ha cambiado de un día para otro. El jueves, el presidente publicó en Truth Social que había pedido a Vance dejar de trabajar en un acuerdo con Irán y concentrarse, en cambio, en combatir el fraude contra los programas públicos en “ciudades y estados gobernados por demócratas”.

Además, durante los próximos meses, Vance tendrá la difícil tarea de distanciarse de las acusaciones de irregularidades contra funcionarios o asesores del Gobierno que serán objeto de investigaciones por parte de los demócratas del Congreso.

El potencial de esas investigaciones para causar problemas a Trump y a su entorno cobró relevancia esta semana con el escándalo relacionado con Jensen Huang, asesor del presidente y fundador de Nvidia, quien renunció como director ejecutivo de la empresa tras admitir una relación extramatrimonial con una mujer sospechosa de ser espía china.

A pesar de ello, Mills sostuvo que Vance sigue siendo el principal aspirante republicano, que el país probablemente estará muy dividido en las próximas elecciones presidenciales y que el vicepresidente es un “político bastante bueno”.

“Así que, para quienes le dirían que no se presente, que se dedique a otra cosa, esta es la mejor oportunidad que va a tener”, afirmó Mills.

“Creo que es la persona con más probabilidades de convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos”, añadió.

Una decisión que podría esperar hasta el 2027

Todavía no está claro si Vance decidirá competir por la presidencia. El vicepresidente y su esposa, Usha, aún se adaptan al nacimiento de su cuarto hijo, ocurrido en julio.

Antes de las elecciones de mitad de mandato, Vance dijo que comenzaría a considerar seriamente su decisión después de los comicios. También comentó en privado a personas cercanas que quería aprovechar las fiestas de fin de año para reflexionar sobre el asunto, según dos fuentes que conocen sus intenciones.

Ese sigue siendo su plan.

La contundente derrota republicana del 3 de noviembre no cambió fundamentalmente sus cálculos políticos, según varios aliados, quienes mantienen la confianza en que ganaría las primarias republicanas si decide participar.

Una encuesta de Reuters-Ipsos publicada esta semana reveló que el 41% de los republicanos y los independientes de tendencia republicana calificó a Vance como un excelente candidato presidencial para el 2028.

Le siguieron el secretario de Estado, Marco Rubio, con el 40%; el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 29%, y Donald Trump Jr., con el 15%.

Rubio, sin embargo, ha dicho que apoyaría la candidatura de Vance si el vicepresidente decide competir por la nominación. Trump Jr., por su parte, es amigo cercano de Vance y en los últimos días ha seguido expresándole públicamente su apoyo.

Varios aliados consideran que el vicepresidente no necesita apresurarse. Algunos creen que tomará una decisión durante el primer trimestre del próximo año, mientras otros sostienen que podría esperar todavía más, lo que permitiría que otros aspirantes ingresen a la contienda.

Si el rechazo de los votantes a las políticas de Trump atrae a más candidatos republicanos a las primarias, Vance podría beneficiarse de una oposición dividida, especialmente si sus adversarios critican abiertamente al presidente, según sus aliados.

Pese a la amplitud de la derrota republicana de la semana pasada, algunos integrantes del entorno de Vance consideran que también existen aspectos favorables para él.

https://twitter.com/USEmbCuba/status/2120997834950660480?a=NmalhCFmJSQL3w6vHw0&s=20

El control demócrata del Congreso

Según sus aliados, el control demócrata de ambas cámaras del Congreso podría darle a Vance un adversario político contra el cual dirigir sus críticas.

Durante buena parte de este año, el vicepresidente tuvo que defender públicamente decisiones del Gobierno de Trump que resultaban muy impopulares entre los votantes, incluidas las relacionadas con la economía y la guerra.

Durante los próximos dos años, podría dedicar menos tiempo a esa tarea y concentrarse en confrontar a los demócratas, afirmó un segundo aliado.

Esta persona sostuvo que la cercanía de Vance con Trump y sus frecuentes conversaciones lo colocan en una mejor posición que a sus rivales para comprender hasta dónde permite el presidente que se cuestionen sus políticas.

Sus adversarios, añadió, corren el riesgo de sobrepasar esos límites y provocar el enojo de Trump. Sin embargo, las primarias son solo una parte del desafío.

Si el electorado en general sigue tan molesto con los republicanos en el 2028 como lo está ahora, “vamos a tener grandes problemas”, afirmó la primera persona cercana a Vance.

Según esa fuente, en ese escenario no importaría qué candidato republicano consiguiera la nominación.

“Pero ¿saben con quién estaba realmente, realmente descontento el electorado al final de las elecciones del 2024?”, preguntó.

La fuente se refería al descontento de los votantes con los demócratas durante las últimas elecciones presidenciales, apenas dos años antes de que cambiaran drásticamente su postura frente al Partido Republicano.

La guerra con Irán divide a los republicanos

La mañana siguiente a las elecciones de mitad de mandato, Vance decidió escribir una respuesta a la derrota.

Su publicación en X dejó clara su convicción de que la guerra contra Irán le había costado las elecciones al partido de Trump.

Comentaristas republicanos que ya se oponían a Vance, por considerar que no había mostrado suficiente cercanía con Israel y por criticar sus negociaciones con Irán, lo acusaron de faltarle el respeto a Trump.

Sin embargo, la reacción de otros sectores, incluido el propio presidente, dio motivos de esperanza al vicepresidente, según un aliado.

Poco antes de que Vance publicara su mensaje, Trump le dijo a un colaborador que estaba de acuerdo con su contenido.

Posteriormente, el presidente declaró a los periodistas que compartía la evaluación de Vance, aunque también sostuvo que había tomado la decisión correcta al iniciar el conflicto.

Con solo pulsar un botón de su teléfono, el vicepresidente consiguió captar la atención de su partido y de los medios nacionales, además de marcar los términos del debate posterior a las elecciones, señalaron sus aliados.

Vance observó cómo su publicación parecía entusiasmar a los principales seguidores de Trump.

Recibió elogios de personas influyentes y comentaristas vinculados al movimiento MAGA, aunque también fue criticado por republicanos más tradicionales que, según sabe el vicepresidente, llevan mucho tiempo oponiéndose a él, explicó un aliado.

Los colaboradores cercanos de Vance recuerdan con frecuencia que el propio Trump fue descartado por numerosos observadores durante las elecciones presidenciales del 2016 y el 2024, cuando también enfrentó una fuerte oposición dentro del Partido Republicano durante las primarias.

En el 2022, Vance era considerado un aspirante con pocas posibilidades cuando buscó la nominación republicana al Senado.

Uno de sus aliados sostuvo que en el 2028 Vance “terminará demostrando una vez más que sus críticos estaban equivocados”.

https://twitter.com/VP/status/2121256815208124560?a=w6q0rG4GOSTbmz5YAmU&s=20

Los donantes republicanos también expresan dudas

Eric Levine, recaudador de fondos republicano y miembro de la junta directiva de la Coalición Judía Republicana, quien se ha opuesto al ascenso político de Vance desde su elección en el 2022, afirmó que cuatro o cinco “donantes bastante importantes” le han manifestado que no quieren apoyarlo.

“No puedo hablar por todos los donantes, pero entre los grandes donantes con los que he hablado no hay apoyo para él, y están buscando dónde poner su dinero”, dijo Levine, quien respaldó al senador Tim Scott, de Carolina del Sur, durante las primarias republicanas del 2024.

“Esperemos que llegue a la conclusión de que no puede ganar unas elecciones generales, que quiera pasar más tiempo con su familia y que decida no presentarse”, añadió.

Las personas cercanas a Vance han asumido las críticas de los republicanos que apoyan la guerra.

Según otro aliado, Vance ha buscado desde hace tiempo ganarse a “los enemigos adecuados” y ahora está consiguiéndolo.

La posibilidad de perder a algunos de los principales donantes tradicionales del Partido Republicano no ha inquietado a su entorno.

A principios de esta semana, Rockbridge Network, un grupo de donantes con influencia de Silicon Valley que Vance cofundó hace años, se reunió en Texas para analizar los resultados de las elecciones de mitad de mandato.

Durante el último año, Vance también fortaleció sus relaciones con importantes donantes del partido mientras ejercía como presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano, cargo que le exigía viajar frecuentemente para participar en actividades de recaudación de fondos.

https://twitter.com/washingtonpost/status/2120938049378943478?a=M9VPsNLMtH231c5MFJw&s=20

El desafío de suceder a un presidente en funciones

Aun así, es poco frecuente que un vicepresidente en ejercicio gane unas elecciones presidenciales para suceder al mandatario con quien gobierna.

Martin Van Buren lo consiguió en 1836 con el respaldo de Andrew Jackson. El siguiente fue George H. W. Bush, quien ganó en 1988 mientras era vicepresidente de Ronald Reagan.

Sin embargo, Trump no es Reagan en las circunstancias actuales.

“Reagan gozaba de gran prestigio. No creo que sus cifras fueran espectaculares en el 88, pero no eran malas”, afirmó David Axelrod, quien fue el principal estratega político del presidente Barack Obama.

“Esto es harina de otro costal”, añadió. “Ya sabes, los tiempos te eligen a ti, no tú a los tiempos”, continuó Axelrod. “Pero la pregunta que Vance debe responder es: ¿los tiempos realmente lo están eligiendo o lo están llevando a una misión inútil?”, planteó.

La familia de Vance sigue siendo un factor importante en su decisión. El vicepresidente ha reconocido ante sus amigos que no le gusta criar a sus hijos bajo la vigilancia constante del Servicio Secreto.

También tendrá en cuenta la realidad política, “los efectos subyacentes de las decisiones políticas y la situación de la opinión pública estadounidense”, según otro aliado.

“Pero no son las elecciones de la semana pasada las que determinarán la decisión de Vance”, añadió esa persona. “Esa es la idea equivocada”.