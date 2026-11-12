¿Quiénes tomarán el cargo? La situación de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang

Este 12 de noviembre, el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, presentó su renuncia con efecto inmediato, en medio de la polémica por su relación extramatrimonial con una mujer señalada por informes de inteligencia estadounidenses de trabajar como espía para China.

Mediante un comunicado oficial publicado este jueves, la empresa tecnológica anunció que Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asumirá el cargo de directora ejecutiva interina mientras se busca un reemplazo permanente para Huang.

La compañía también informó sobre el nombramiento de Harvey C. Jones como presidente del consejo de administración, un cargo que se establece por primera vez en Nvidia.

En el comunicado, Nvidia agradeció a Huang por sus «inconmensurables contribuciones» durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.

La renuncia de Huang ocurre en medio de una controversia que surgió después de que The New York Times publicara información sobre una relación extramatrimonial entre el ejecutivo y Alice Huang, una empresaria señalada por funcionarios estadounidenses de tener vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

#ÚLTIMAHORA | Dimite con efecto inmediato el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras el escándalo. pic.twitter.com/30wnZYi46U — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 12, 2026

¿Quiénes dirigirán Nvidia?

Colette Kress se desempeña como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde septiembre de 2013. Anteriormente, ocupó cargos relacionados con las finanzas en otras empresas tecnológicas, como Cisco y Microsoft.

Kress estará encargada de dirigir la compañía de manera interina y continuará desempeñando sus responsabilidades financieras hasta que el consejo de administración nombre a un nuevo director ejecutivo permanente.

Por su parte, Harvey C. Jones fue director ejecutivo y presidente ejecutivo de Synopsys, además de contar con una amplia trayectoria en el sector tecnológico.

«Colette ha ayudado a liderar a Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera», aseguró Jones en el comunicado.

¿Qué ocurre con la investigación sobre Huang?

En medio de la polémica, Nvidia anunció anteriormente que la investigación independiente relacionada con los señalamientos contra Huang estará a cargo de un equipo de abogados externos.

«Los miembros independientes de la junta de Nvidia han contratado al antiguo fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York Joon H. Kim y a su firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para que realice una investigación exhaustiva e independiente, como fue anunciado el domingo», indicó la compañía en un comunicado publicado el 10 de noviembre.

El domingo 8 de noviembre, Huang reconoció en un correo electrónico dirigido a los empleados que había sido infiel a su esposa. También aseguró que colaboraría plenamente con la investigación interna de Nvidia.

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