¿Infidelidad con una ejecutiva de Nvidia? el nuevo escándalo que rodea a Jensen Huang

Además del escándalo que tras los reportes de una supuesta relación extramatrimonial con una mujer que habría trabajado para los servicios de inteligencia de China, el líder de la empresa tecnológica Nvidia, Jensen Huang, suma otra polémica.

Este 11 de noviembre, el diario The New York Times informó que Huang habría mantenido otra relación extramatrimonial, esta vez con una mujer que ocupa un alto cargo en la empresa tecnológica.

El periódico citó declaraciones de cinco personas que trabajaron en Nvidia, quienes identificaron a la mujer como Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de la compañía.

The New York Times también señaló que Huang, de 63 años, y Powell, de 48, habrían sido grabados juntos en un hotel de San José, California, durante una conferencia de Nvidia celebrada en marzo de este año.

Sin embargo, el medio asegura no haber tenido acceso al video.

Las cinco personas que hablaron con el medio estadounidense lo hicieron bajo condición de anonimato, según el diario, para proteger la confidencialidad de la información.

Breaking: Nvidia’s board is preparing to oust CEO Jensen Huang after he had two extramarital affairs, including one with a suspected Chinese spy. https://t.co/Pjsu5j87CF pic.twitter.com/mrsySLr8sd — The Wall Street Journal (@WSJ) November 11, 2026

El reportaje también hizo referencia al código de conducta de Nvidia, que establece que los empleados deben evitar «situaciones que puedan causar conflictos».

Entre estas situaciones, según el documento de la compañía, se encuentran determinadas relaciones personales dentro de la empresa que puedan generar conflictos de intereses.

«Al ser contactado por teléfono el miércoles y preguntado sobre su relación con la Sra. Powell, el Sr. Huang dijo: “No creo que deba hablar conmigo directamente”. Acto seguido, colgó», afirmó The New York Times en su artículo.

Jensen Huang, the Nvidia CEO under scrutiny for an affair with a reputed Chinese spy, is also said to have had a relationship with a company executive. https://t.co/FfwCDLhZp4 — The New York Times (@nytimes) November 12, 2026

Tanto Nvidia como Powell tampoco dieron declaraciones al medio sobre los señalamientos.

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