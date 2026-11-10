Nvidia contrata a un exfiscal federal para investigar a Jensen Huang: qué alcance tendrá la pesquisa

El fabricante de chips Nvidia divulgó este martes que ha encargado la investigación independiente sobre la relación extramatrimonial de su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, con una presunta espía china a un antiguo fiscal federal y el conocido bufete de abogados en el que trabaja.

“Los miembros independientes de la junta de Nvidia han contratado al antiguo fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York Joon H. Kim y a su firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para que realice una investigación exhaustiva e independiente, como fue anunciado el domingo”, indicó la entidad hoy en un comunicado.

La junta de la tecnológica anunció el domingo que abría una investigación independiente en vista de las informaciones que apuntaban a que Huang fue “objetivo de una operación de inteligencia extranjera“, en referencia a un reportaje del diario The New York Times sobre su aventura con la empresaria china Alice Huang.

Huang admitió en una carta a sus empleados publicada en la web de Nvidia ese mismo día que había sido “infiel” a su esposa y había lastimado también a sus dos hijos, que trabajan en Nvidia, y en el mismo texto se comprometía a colaborar en las pesquisas y reiteraba su “amor” por la empresa y por Estados Unidos.

El exfiscal Joon H. Kim, que liderará la investigación sobre Huang, es un abogado con amplia experiencia que ha trabajado en acusaciones “de cuello blanco“, desde fraude bursátil hasta corrupción, con notables casos a su cargo como el fiasco del Fyre Festival o el escándalo de acoso sexual del exgobernador Andrew Cuomo.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, uno de los bufetes más reputados de Wall Street, ha sido blanco de titulares este año tanto por un video viral de dos empleados de diferente rango captados en un parque besándose como por la salida de algunos abogados de alto perfil, en medio de una gran competencia por el talento en el sector.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha defendido a Huang, con el que ha estrechado la relación en un segundo mandato marcado por el involucramiento de Washington en la aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial (IA), y ayer aseguró que el empresario le dijo desconocer que la mujer fuera una espía china.

Trump dijo que el FBI estaba investigando a Huang por otro asunto, mientras que el Departamento de Comercio se enfoca en la empresa de Alice Huang, Megaspeed, por supuestamente facilitar a China el acceso a chips avanzados de IA de Nvidia, de acuerdo con el NYT.

Tras las revelaciones, este lunes las acciones de Nvidia cayeron más de un 4 %, lo que supone una gran pérdida para la empresa que habitualmente se disputa con Apple la categoría de la mayor cotizada del mundo, y el movimiento ha desencadenado ya una demanda individual que aspira a convertirse en colectiva.

Un accionista, Mark Kistenmacher, pidió en el tribunal del Distrito Norte de California que su acusación de fraude bursátil contra Nvidia se tramite como una demanda colectiva en nombre de quienes adquirieron valores entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026, ya que supuestamente se vieron “engañados” por las “omisiones” de Huang.

Según el requerimiento, la conducta de Nvidia y su principal ejecutivo mantuvo artificialmente elevado el precio de los títulos del diseñador de chips y provocó que los inversores perdieran dinero al conocerse los detalles del caso.

Un informe de inteligencia de EE.UU. apuntó que Alice Huang estaba reclutada para recopilar información sobre el líder de Nvidia como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener detalles sobre los chips de IA estadounidenses e influir para que los más avanzados estuviesen a disposición de China.