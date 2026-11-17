Tras la renuncia de Jensen Huang a Nvidia la semana pasada, Elon Musk encontró una publicación en X en la que un usuario lamentaba que «uno no puede simplemente reemplazar al fundador».

"Tienes toda la razón", respondió Musk.

Dentro de las propias empresas de Musk, ese mensaje ha resonado durante años. Tesla y SpaceX llevan mucho tiempo enfrentando las preocupaciones de los inversionistas por la falta de planes claros de sucesión para el empresario, quien ha pasado aproximadamente las últimas dos décadas al frente de gigantes del transporte y la industria aeroespacial.

Ambas compañías han advertido en sus documentos financieros que dependen considerablemente de los servicios de Musk y que su ausencia podría tener consecuencias perjudiciales o incluso catastróficas.

«El proceso de identificar y reclutar a un sucesor con la combinación de habilidades y experiencia que posee el señor Musk, así como la capacidad de mantener la confianza del mercado, podría ser largo e incierto, y no hay garantía de que podamos atraer o retener a un reemplazo adecuado de manera oportuna o en absoluto», señaló SpaceX en su solicitud para cotizar en bolsa, presentada a principios de este año.

Tesla ha mencionado la necesidad de contar con un plan de sucesión en sus informes financieros, pero no ha anunciado medidas públicas que demuestren avances concretos en esa planificación.

Por ejemplo, un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) establece que Musk debe desarrollar un plan de sucesión para recibir los dos últimos tramos de un paquete de compensación de US$1 billón, cuyo objetivo es mantenerlo al frente de Tesla hasta mediados de la próxima década.

El desafío de reemplazar a los fundadores

Huang y Musk, quien posteriormente pidió la reincorporación del exdirector ejecutivo de Nvidia, figuran entre los líderes tecnológicos más visibles, cuyo papel al frente de sus compañías suele considerarse inseparable del éxito empresarial.

Con frecuencia, los consejos de administración están integrados por personas cercanas a los fundadores, mientras que las compañías ofrecen pocas señales sobre quién podría asumir el liderazgo si sus principales ejecutivos renunciaran.

«Es la tarea más importante del consejo de administración y aquella en la que más fracasan, especialmente en las empresas dirigidas por sus fundadores», afirmó Nell Minow, experta en gobierno corporativo y presidenta de ValueEdge Advisors.

En Nvidia, el consejo de administración designó a Colette Kress, directora financiera, como directora ejecutiva interina. Sin embargo, todavía no está claro si permanecerá en el cargo. Musk figura entre las pocas voces que han solicitado el regreso de Huang.

Las acciones de Nvidia cayeron y posteriormente registraron una ligera recuperación durante la semana pasada, después del anuncio de la renuncia de Huang. No obstante, el mercado en general mostró pocas alteraciones.

Esta reacción sugiere que los inversionistas podrían no considerar que la salida del ejecutivo, envuelto en escándalos, represente un error o tenga consecuencias significativas para la economía mundial impulsada por la inteligencia artificial (IA).

Meta también enfrenta riesgos de sucesión

Los documentos financieros de Meta incluyen advertencias similares a las de las empresas de Musk, aunque con un enfoque más personal.

La compañía informa a sus inversionistas que su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, y otros altos ejecutivos participan en «actividades de alto riesgo, como deportes de combate, deportes extremos y aviación recreativa, que conllevan el riesgo de lesiones graves e incluso la muerte».

También advierte que, si Zuckerberg no estuviera disponible «por cualquier motivo», la situación podría provocar un «impacto materialmente adverso» en las operaciones de Meta.

Zuckerberg, quien practica artes marciales mixtas, concentra la mayoría del poder de voto de la compañía tecnológica. Esto le permite controlar los resultados de las votaciones de los accionistas, incluida la integración del consejo de administración.

Los documentos de Meta no revelan un plan de sucesión para el principal cargo ejecutivo. Únicamente establecen que, en caso de fallecimiento de Zuckerberg, sus acciones pasarían a la persona que haya designado.

Algunas empresas que cotizan en bolsa informan sobre la existencia de planes de sucesión o comités encargados de esa planificación, aunque ciertos detalles permanecen reservados hasta que se ponen en práctica.

Musk, Tesla, SpaceX y Meta no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Tres empresas representan casi el 10% del S&P 500

No es inusual que las compañías adviertan sobre su dependencia de una sola persona. Los directores ejecutivos suelen contar con amplias redes de contactos y desempeñar funciones fundamentales para las operaciones empresariales.

Sin embargo, varias compañías de Silicon Valley han logrado transiciones exitosas después de perder a líderes considerados indispensables.

Apple, por ejemplo, experimentó un crecimiento exponencial en su valoración durante los 15 años posteriores a la muerte de Steve Jobs, ocurrida en 2011.

Otros gigantes tecnológicos, como Alphabet, Microsoft y Amazon, también han realizado transiciones en las que sus fundadores dejaron de ocupar el cargo de director ejecutivo, aunque algunos permanecieron vinculados a los consejos de administración o asumieron otras responsabilidades.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, dejó la dirección ejecutiva en 2021, pero continúa como presidente del consejo de administración. Bezos es propietario de The Washington Post.

La estabilidad de empresas como Tesla, Meta y Nvidia tiene una importancia considerable para los mercados financieros.

Estas tres compañías emplean, en conjunto, a por lo menos 200 mil personas y representan casi el 10% del valor de mercado del S&P 500, índice bursátil que sirve de referencia para los ahorros de jubilación de millones de estadounidenses.

Además, SpaceX, que no forma parte del S&P 500, tiene una valoración cercana a US$1.9 billones.

Por ello, una pérdida repentina de liderazgo en estas compañías podría tener consecuencias que irían mucho más allá de sus propios accionistas.

"No se llega a ser director ejecutivo sin cierto grado de ego y sin cierto espíritu competitivo. Y es muy difícil renunciar a ese poder", afirmó Minow.

La especialista explicó que, desde la perspectiva de algunos fundadores, dar a conocer un plan de sucesión podría debilitar su posición dentro de la empresa.

"En cuanto anuncian a la nueva persona, empiezas a hablar con ella", señaló. "La química cambia inmediatamente".

Anthropic incorpora mecanismos de sucesión

Anthropic, gigante de la inteligencia artificial que se prepara para una salida a bolsa, también ha advertido a sus inversionistas sobre la dificultad de reemplazar a sus principales dirigentes.

La empresa considera que su director ejecutivo, Dario Amodei, y su presidenta, Daniela Amodei, hermana del primero, serían «difíciles de reemplazar».

Por esa razón, les proporciona seguridad privada y vigilancia domiciliaria. En el caso de Dario Amodei, también dispone de aviones privados para reducir el riesgo de interrupciones en las operaciones empresariales ante posibles incidentes de seguridad.

Sin embargo, a diferencia de otras compañías, Anthropic ha incorporado mecanismos de sucesión en su estructura de gobierno corporativo.

Un fideicomiso elige a la mayoría de los integrantes del consejo de administración, mientras que una empresa propiedad de los siete cofundadores, que concentra la mitad del poder de voto, puede designar a un sucesor si alguno fallece o queda incapacitado.

Musk también depende considerablemente de la seguridad privada.

Según un documento presentado por SpaceX ante la SEC, la compañía paga millones de dólares anuales a una empresa de seguridad propiedad del empresario para garantizar su protección.

Inversionistas advierten sobre los riesgos para Tesla

Ross Gerber, inversionista de SpaceX, ha expresado durante años su preocupación por la falta de un plan de sucesión para Musk en Tesla.

Esa inquietud fue uno de los motivos que lo llevaron a presentar, en 2023, una breve candidatura para ocupar un puesto en el consejo de administración de la automotriz.

Los intentos por tranquilizar a los inversionistas, mediante la presentación de listas de ejecutivos que teóricamente podrían reemplazar a Musk, han resultado insuficientes debido a la elevada rotación en la alta dirección de Tesla.

Gerber también ha manifestado preocupación por la posibilidad de que Musk se convierta en objetivo de algún adversario, debido a su participación en conflictos internacionales, como la guerra en Ucrania, a través de Starlink.

"Debido a la forma en que se ha posicionado, se ha convertido en un objetivo muy visible y no tiene un plan de sucesión", afirmó.

El inversionista explicó que su cercanía con las empresas de Musk le ha permitido comprender que el empresario teme enfrentar una situación similar a la que recientemente vivió Huang.

Musk consolidó su control sobre Tesla el año pasado, en medio de inquietudes sobre si contaba con suficiente participación accionaria para determinar el futuro de la compañía.

"Este asunto de Jensen es probablemente el mayor temor de Elon", afirmó Gerber. "Así que el hecho de que alguien más importante que Elon haya sido eliminado en una semana debe ponerlo muy nervioso".

¿Son realmente indispensables los fundadores?

Mientras la salida de Huang continúa generando repercusiones en el mundo empresarial y tecnológico, algunos especialistas y exejecutivos han planteado que los fundadores suelen sobreestimar su propia importancia.

Lloyd Blankfein, exdirector ejecutivo de Goldman Sachs, reflexionó sobre el asunto en una publicación en X.

"Me da pena lo de Jensen. Es shakespeariano. Pero como dijo De Gaulle: “Los cementerios están llenos de hombres indispensables”.