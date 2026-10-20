Importación de materiales de construcción en Guatemala crece hasta 141.1%

Guatemala experimenta un incremento en la importación de materiales para la construcción, asociado con el auge de la actividad sectorial, tanto en inversión pública como privada, así como con las perspectivas para este y el siguiente año.

Ahí destacan los programas de inversión pública, como la construcción y el mantenimiento de carreteras y las edificaciones en obra gris que ejecutan diversas instituciones. En el sector privado destacan nuevos proyectos inmobiliarios y residenciales, centros comerciales o ampliaciones, proyectos industriales, sobre todo en áreas de bodegas y almacenamiento, así como expansiones.

Estas inversiones, que se ejecutarán a corto, mediano y largo plazo, están generando una mayor demanda de productos, subproductos, equipos, vehículos, materiales terminados y semiterminados y herramientas, entre otros.

Construcción impulsa demanda de materiales

Según los reportes del producto interno bruto (PIB) trimestral, la actividad de construcción registró un crecimiento del 7% en el primer trimestre de 2026 y del 5.8% en el segundo, asociado al aumento de la construcción de edificaciones residenciales, principalmente apartamentos y viviendas unifamiliares.

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También incidieron las obras de ingeniería civil, como la construcción de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, bajo el esquema de alianza público-privada, y proyectos en curso como el Corredor Verde, AeroMetro y la fase final de la carretera Xochi Corredor de las Flores, que son proyectos privados.

Además, se menciona la construcción de bienes nacionales de uso común y no común del Gobierno Central, que muestran un comportamiento positivo.

Hace algunas semanas comenzó la reactivación de la construcción del puente Ch’utb’al, antes conocido como puente Belice II, y también la ampliación de la carretera CA-9 Norte desde El Rancho.

A mediano y largo plazo está prevista la ampliación del muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). También está en ejecución la construcción de un sistema ferroviario multimodal entre la portuaria y Escuintla y de un circuito terrestre con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Se proyecta que estas obras demandarán insumos y materiales de construcción, así como sus derivados.

En la imagen se observa el extremo sur del paso deprimido del Corredor Verde. A partir de este punto iniciará la carretera que conectará con el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, en Mixco. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

Impulsa importación de materiales

Dado este contexto, en agosto pasado se conoció en el Banco de Guatemala (Banguat) el informe “Evolución de las importaciones de materiales de construcción y su implicación en la actividad económica”, en el cual se abordaron los antecedentes, el análisis de la actividad económica y las conclusiones.

Por ejemplo, durante el primer trimestre del año, las importaciones de materiales de construcción aumentaron 27.1%, en tanto que los bienes de capital crecieron por encima de su promedio.

El informe, elaborado por los cuerpos técnicos, tiene como objetivo evaluar si el alza en las importaciones responde a una mayor demanda de la construcción y si la oferta nacional es suficiente para cubrirla; además, caracteriza con mayor precisión el tipo de materiales de construcción y el destino de los bienes de capital importados.

Importaciones crecen al ritmo de la construcción

La presentación muestra evidencia sobre las importaciones, el producto interno bruto (PIB) y el sector construcción. Se confirma que las importaciones totales son procíclicas y registran un crecimiento más acelerado que el PIB.

Por ejemplo, en la serie histórica del primer trimestre del 2002 al 2026, “las importaciones de bienes y servicios en términos reales responden estrechamente al comportamiento de la demanda de bienes y servicios de los hogares y de la actividad económica”.

El informe da cuenta de un crecimiento interanual promedio de las importaciones del 4%, frente al 3.6% del PIB.

Las obras de ingeniería civil, como la construcción de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), desarrollada mediante una alianza público-privada, influyeron en la actividad económica durante el primer trimestre, según el Banco de Guatemala (Banguat). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Materiales de construcción ganan participación

El documento confirma que los materiales de construcción ampliaron su participación en las importaciones desde el tercer trimestre del 2025.

La Clasificación del Comercio Exterior según Uso o Destino Económico (Cuode) da cuenta de que las materias primas y los productos intermedios representan el 33.1% de las importaciones; los combustibles y lubricantes, el 31%; los bienes de consumo, el 19.4%; los materiales de construcción, el 12.3%, y la maquinaria, equipo y herramienta, el 4.1%.

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Se resalta que la participación de los materiales de construcción pasó del 6.3% en el segundo trimestre del 2025 al 11.8% en el tercer trimestre del 2025 y se mantuvo en el 10.9% en lo observado durante el primer semestre del 2026.

Materiales importados crecen hasta 141.1%

En el periodo de abril a junio de este año, los materiales de construcción explican el 54.4% del crecimiento de las importaciones de bienes.

Los materiales de construcción tuvieron una variación del 93.6% y una incidencia de los kilogramos importados del 6.7% en ese periodo.

Se identifica que, entre finales del 2025 y el segundo trimestre de este año, el grupo de materiales de construcción registró variaciones interanuales de entre 73.7% y 141.1%, lo que representa un crecimiento promedio del 100%.

El análisis indica que los minerales no metálicos concentran el 87% de las importaciones de materiales de construcción; les siguen los materiales de construcción metálicos, con el 10.2%; los materiales de construcción de origen primario, no mineral, con el 0.1%, y otros materiales, con el 2.6%.

El informe confirma que, entre este tipo de materiales, destacan el cemento, la cal y el yeso, que agrupan el 81.5%, y los productos refractarios (cerámicos) y de arcilla no refractaria, con el 13.5%.

Trabajos de construcción de la línea 1 del AeroMetro avanzan en el sector de las estaciones Plaza España y Tecún Umán, en la zona 9 capitalina. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)

Clínker impulsa importaciones de cemento

En el seguimiento de la variable, el crecimiento de las importaciones de cemento está vinculado con el clínker, que es un insumo de la industria nacional para producir cemento gris.

En el tercer trimestre del 2025, el clínker registró una participación en promedio del 56.8% del total de las importaciones.

Los registros indican que en promedio, en el 2013, el cemento pórtland tenía una participación del 55% y el clínker, del 45%, por lo que se observa un cambio.

La producción nacional sigue siendo el principal proveedor de cemento, con una participación del 87%.

El clínker es una materia prima para la producción nacional de cemento y representa casi el 57% de las importaciones.

Construcción impulsa la economía nacional

Entre las conclusiones se confirma que la construcción impulsa la economía nacional, así como su aporte al capital fijo, es decir, a las obras en el país.