Impuesto de circulación en Guatemala: en qué bancos se puede pagar, cómo consultar el monto y qué multa aplica en 2025

Más de un millón de vehículos en Guatemala quedaron pendientes de pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) 2025 al cierre del 31 de julio, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Para finales de agosto, casi un mes después del vencimiento, la cifra se redujo a aproximadamente 700 mil propietarios que aún no habían cumplido con esta obligación tributaria, según informó el Departamento de Comunicación Social de la SAT.

Desde el 1 de agosto, quienes no realizaron el pago enfrentan una multa del 100% sobre el valor del impuesto omitido, además de los intereses diarios por mora, calculados automáticamente en el sistema Declaraguate al llenar el formulario SAT-4091.

La SAT recuerda que los contribuyentes pueden acceder a un descuento del 75% en la multa si pagan de forma voluntaria antes de recibir una notificación oficial.

¿Cómo pagar el impuesto de circulación en Guatemala?

Primero, se debe consultar el estado del vehículo en el portal de la SAT, ingresando a: Servicios Tributarios → Vehículos → Consulta de vehículos.

Para efectuar el pago del impuesto de vehículos se debe completar previamente el formulario SAT-4091, disponible en el portal Declaraguate.

Una vez validada la información, el sistema genera la boleta SAT-2000, necesaria para realizar el pago en cualquiera de las siguientes opciones:

1. Bancos autorizados

Presentar la boleta SAT-2000 en agencias bancarias y realizar el pago correspondiente. La lista completa y los detalles están en el Portal SAT: Cumplimiento Tributario → Otras formas de pago.

2. Banca virtual

Ingresar al portal en línea de su banco y ubicar la opción Declaraguate.

Seleccionar la cuenta de débito o crédito desde la cual se hará el pago.

Ingresar el número de formulario SAT-4091 y validar la transacción.

3. Neoservicios (tarjeta de débito o crédito)

Ingresar al portal de la SAT, opción Servicios Tributarios → Otras Formas de Pago → Neoservicios.

Registrarse en la plataforma y vincular una tarjeta.

Ingresar el número de formulario SAT-4091, validar y realizar el pago en línea.

4. Cajeros 5B (Banrural y CHN)

Seleccionar la opción Pago de servicios e impuestos.

Escoger Servicios SAT → Pago formulario SAT-2000 → SAT-Declaraguate.

Ingresar el número de formulario SAT-4091 y completar la operación.

Fórmula para calcular el monto total a pagar

El total a cancelar incluye el impuesto más la multa y los intereses. La fórmula es la siguiente:

Total a pagar = ISCV + Multa + Intereses

Lo que equivale a:

Total = ISCV + (100% del impuesto) + (0.0005 × días de mora × ISCV)

Ejemplos prácticos con y sin descuento en la multa

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) busca fomentar el cumplimiento voluntario del pago del impuesto, por lo que permite aplicar un descuento del 75% en la multa si el contribuyente realiza el pago antes de ser notificado oficialmente.