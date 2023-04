Infraestructura para el Desarrollo Humano será el tema central del ENADE 2023

Paiz comentó que hay una falta de planificación y transparencia en este tema, pues durante esta administración se están construyendo solo 378 kilómetros de carreteras y en la administración pasada fueron 72, a pesar de que el país necesita dos mil kilómetros de red vial por año, para poder llegar a todas las zonas rurales y dar acceso a los mercados, para así disminuir los costos del transporte.

“Vemos que los precios de los bienes en las zonas rurales son diferentes a los de la capital, porque los costos de logística para despachar y entregar las verduras son muy altos; sus capacidades de exportación y para ser parte del mercado se alejan, a medida que no se hace infraestructura”, subrayó el directivo.

Precisó que la obra pública “es un sistema, porque no se puede agrandar o arreglar una carretera si no se piensa en el volumen de carga que entrará por los puertos. Además, en la frontera con El Salvador hay casi siempre 12 kilómetros de congestionamiento ¿Por qué no se amplía la carretera para que ingresen más rápido las unidades de transporte?”

Y debido a que estas son decisiones que se deben tomar como sociedad, se está llamando a todos los sectores para platicar sobre cómo avanzar en la aprobación de la iniciativa de la ley de infraestructura, la de Alianzas Público-Privadas y otras.

El último Enade se realizó en Guatemala en 2019 y luego fueron suspendidos por la crisis sanitaria.