La inteligencia artificial (IA) puede ayudar a las empresas guatemaltecas a reducir el tiempo de elaboración de cotizaciones, identificar desperdicios en sus procesos productivos y mejorar el control de inventarios. Sin embargo, antes de invertir en nuevas herramientas tecnológicas, especialistas del sector exportador recomiendan comenzar con pruebas de aproximadamente 30 días para comprobar sus beneficios.

Esta propuesta forma parte de la decimoquinta edición del foro Innovacción, organizado por las comisiones de Alimentos y Bebidas y de Manufacturas Diversas de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), que se desarrolla este miércoles 18 de noviembre en la capital.

El encuentro, realizado bajo el lema Evolucionando con Propósito, busca que los empresarios identifiquen problemas específicos de sus negocios y diseñen proyectos piloto de inteligencia artificial que puedan implementar en sus operaciones.

José Valladares, presidente de la Comisión de Manufacturas Diversas de Agexport, explicó que el objetivo es acercar estas herramientas a las necesidades reales de las compañías.

“Queremos que cada participante encuentre una aplicación concreta de la inteligencia artificial para su empresa, ya sea en ventas, mercadeo, logística, finanzas o producción”, señaló Valladares.

Empresas centroamericanas buscan invertir más en innovación

La propuesta surge en un contexto en el que las empresas centroamericanas muestran interés por aumentar sus inversiones en innovación, aunque persisten diferencias en sus niveles de transformación digital.

Según el estudio Panorama de la innovación en México y Centroamérica 2025, elaborado por KPMG y citado por AGEXPORT, el 80% de las empresas centroamericanas encuestadas planeaba aumentar su presupuesto de innovación para el año siguiente.

Sin embargo, el informe también identificó que únicamente el 51% de las compañías consultadas ejecutaba un proceso de transformación digital, frente al 71% registrado en México.

Otro estudio de KPMG, denominado Perspectivas regionales y de negocio: Centroamérica y República Dominicana, publicado en 2026, reveló diferencias en el grado de desarrollo de los procesos de innovación empresarial.

De acuerdo con los resultados:

El 24% de las empresas consultadas tenía procesos de innovación definidos y formalizados.

de las empresas consultadas tenía procesos de innovación definidos y formalizados. El 15% se encontraba en una etapa madura, enfocada en la mejora continua.

se encontraba en una etapa madura, enfocada en la mejora continua. El 18% permanecía en una fase inicial, caracterizada principalmente por reaccionar ante los cambios del mercado.

Estas cifras corresponden a empresas consultadas en los estudios regionales y no representan exclusivamente la situación de Guatemala.

¿Cómo aplicar inteligencia artificial en una empresa durante 30 días?

Pedro González, tesorero de la Comisión de Alimentos y Bebidas de AGEXPORT, recomendó que las empresas comiencen por identificar una dificultad concreta y diseñar una prueba limitada que permita evaluar los resultados.

El período de aproximadamente un mes ofrece la posibilidad de observar un ciclo de trabajo y recopilar información para determinar si conviene continuar con el proyecto, modificarlo o ampliar su implementación.

Por ejemplo, una empresa puede utilizar inteligencia artificial para reducir el tiempo que dedica a preparar cotizaciones comerciales.

Para comprobar su efectividad, debe medir cuánto tarda actualmente en completar esa tarea y comparar el resultado después de incorporar la herramienta, sin eliminar la revisión de precios y condiciones por parte del personal.

En el área de producción, la tecnología puede utilizarse para analizar registros de desperdicios o reprocesos, identificar patrones y orientar acciones que permitan mejorar la eficiencia.

También puede aplicarse en la planificación de inventarios, la logística y otros procesos administrativos.

La recomendación es establecer desde el inicio indicadores que permitan comparar los resultados antes y después de la prueba, como el tiempo necesario para completar una tarea, la cantidad de errores, los desperdicios generados o el cumplimiento de las entregas.

Con esa información, las compañías pueden determinar si la herramienta aporta mejoras suficientes para justificar una inversión adicional.

“Lo más importante que nosotros estamos buscando como AGEXPORT en esta edición número 15 del foro es que el empresario ya salga con proyectos que pueda ir a implementar a sus compañías”, expresó González.

José Valladares, presidente de la Comisión de Manufacturas Diversas de Agexport, durante el foro Innovacción 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

Capacitación y supervisión humana siguen siendo necesarias

Aunque la inteligencia artificial permite analizar información y automatizar determinadas tareas, los representantes de AGEXPORT destacaron que su implementación debe acompañarse de capacitación y supervisión del personal.

González explicó que el conocimiento de los trabajadores y el criterio humano siguen siendo necesarios para interpretar los resultados y tomar decisiones empresariales.

Por ello, antes de incorporar estas tecnologías, las compañías deben comprender sus procesos, preparar a sus equipos y establecer mecanismos para revisar la información generada.

En el caso de las empresas exportadoras, mejorar la eficiencia puede representar una ventaja para atender los requerimientos de compradores internacionales.

“Para una empresa exportadora, ahorrar tiempo y reducir errores puede ayudarle a responder mejor a sus compradores internacionales. El proyecto piloto permite comprobar si la herramienta aporta esas mejoras y decidir cómo incorporarla”, añadió Valladares.

La decimoquinta edición de Innovacción incluye talleres y conferencias con especialistas y empresarios de Guatemala, Costa Rica y Colombia.

También contempla el espacio Food Talks Soluciones Innovadoras, dedicado a temas de innovación en la industria de alimentos y bebidas.

La propuesta central del encuentro es que las empresas pasen del interés por utilizar inteligencia artificial a desarrollar aplicaciones concretas, cuyos resultados puedan medirse antes de comprometer mayores recursos económicos.