Jacobo Tefel, presidente de Fogel, revela cómo la inversión japonesa impulsará sus exportaciones desde Guatemala

Jacobo Tefel, presidente de Fogel Centroamérica, habló sobre las inversiones de la compañía, su expansión hacia nuevos mercados internacionales y los planes para incrementar las exportaciones a Estados Unidos, así como el aumento del 50% en su capacidad de producción.

En el 2026, la empresa inauguró una planta industrial de 70 mil metros cuadrados en Villa Canales, Guatemala, y proyecta duplicar su producción mediante su alianza con la compañía japonesa.

Fogel recibió el Galardón Nacional a la Exportación 2026, en la categoría Exportador del Año, otorgado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport). En una entrevista con Prensa Libre, Tefel compartió los planes de crecimiento de la empresa y los desafíos que enfrenta la industria guatemalteca.

¿Hacia dónde se dirige Fogel?

Acabamos de coinvertir con una empresa japonesa en una nueva planta en el municipio de Villa Canales. El objetivo principal es abastecer las necesidades de esta empresa en Estados Unidos con su propia marca. Básicamente, es una maquila de refrigeradoras hechas a la medida y con la marca del cliente.

La empresa japonesa se llama Hoshizaki, cotiza en la Bolsa de Tokio y ahora es nuestra socia. Esta alianza nos ha dado un gran impulso para crecer.

¿A qué responde esta alianza con Hoshizaki?

Responde a que es una fórmula muy adecuada para que las empresas locales se asocien con compañías extranjeras y logren dar ese salto hacia los mercados internacionales.

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¿Considera que esta alianza representa un paso importante para Fogel por la dimensión de su nuevo socio?

Sí, es un gigante japonés.

Fogel invirtió junto con la empresa japonesa Hoshizaki en una nueva planta en Villa Canales, Guatemala, para fabricar refrigeradores destinados al mercado de Estados Unidos bajo la marca de su socio comercial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con esta expansión, ¿cómo cambiará la capacidad de producción de Fogel?

Con esta nueva inversión hemos incrementado en un 50% nuestra capacidad de producción, que ya estaba completamente utilizada.

Estábamos dentro del área metropolitana, en Mixco, lo que nos dificultaba muchísimo el movimiento del transporte. Por eso tuvimos que salir de la ciudad e instalar esta nueva planta.

Ahora estamos abasteciendo desde Guatemala a esta empresa japonesa para el mercado de Estados Unidos, con su propia marca. Guatemala logra ser muy competitiva en esos mercados, a pesar de que tenemos costos de flete y logísticos más elevados.

¿Qué planes tiene Fogel para expandirse hacia otros mercados internacionales?

Nosotros comenzamos país por país. Primero fue El Salvador, después Honduras, Nicaragua y así sucesivamente. De esa manera fuimos avanzando y ahora llegamos hasta Chile.

Pero las cosas no se construyen de la noche a la mañana. Hacer crecer una empresa toma tiempo, trabajo continuo, permanente y dedicación.

Las empresas no se pueden construir con una varita mágica. Es cuestión de trabajo diario y de muchos años de esfuerzo.

“Las empresas no se pueden construir con una varita mágica. Es cuestión de trabajo diario y de muchos años de esfuerzo”.

¿Cuántas unidades esperan producir anualmente en la nueva planta industrial?

La expectativa con esta nueva planta es alcanzar una capacidad de producción de 400 mil unidades al año. En este momento estamos cerca de la mitad.

Actualmente producimos alrededor de 200 mil unidades anuales. Eventualmente vamos a duplicar esa cifra, pero es un proceso que toma tiempo. Para lograrlo, debemos seguir llegando a más mercados.

Fogel mantiene la participación mayoritaria en la empresa, mientras que su alianza con la japonesa Hoshizaki le permite acceder a nuevos mercados, tecnologías y procesos de producción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Cuál es la especialidad y qué caracteriza su modelo de negocio?

Nosotros estamos totalmente especializados en refrigeración comercial. Fabricamos equipos, vitrinas y refrigeradoras para los puntos de venta.

Nuestros clientes son distribuidores de bebidas, refrescos y alimentos, que colocan refrigeradores en tiendas de barrio o supermercados para comercializar sus productos.

Los equipos que elaboramos son herramientas de venta para ellos, porque, si el producto no está frío o no se conserva a una temperatura adecuada, no pueden venderlo al consumidor.

Por eso, la comercialización de sus productos depende mucho de lo que nosotros les ofrecemos.

Esa es el área en la que estamos totalmente enfocados y no nos gusta desviarnos hacia otros campos, porque creemos que la especialización es importantísima.

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¿Existen acontecimientos internacionales que puedan impulsar significativamente la demanda de sus productos?

Hace algunos años tuvimos una experiencia con el Mundial de Futbol de Sudáfrica. Desde Guatemala suministramos todos los refrigeradores para una cervecería de ese país con motivo del Mundial.

La verdad es que no se necesita un acontecimiento específico que detone la demanda, sino que debe existir una evolución y un crecimiento constante, permanente y gradual.

Las cosas no pueden crecer de golpe. Hay que construir poco a poco los mercados, desarrollar nuestras capacidades como fabricantes y perfeccionar el producto, que es lo más importante.

Fogel completará en noviembre el traslado de sus operaciones de Mixco a su nueva planta industrial, ubicada en la aldea El Jocotillo, Villa Canales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante su discurso destacó el potencial de Guatemala para industrializarse. ¿Qué necesita el país para aprovechar esa oportunidad?

Guatemala necesita llevar la industrialización al interior del país. Es obvio que, para hacerlo, necesitamos muy buenas carreteras y energía eléctrica.

No hay suficiente energía eléctrica de la calidad ni en la cantidad que se necesita, porque la demanda ha crecido más que la propia generación.

“Actualmente producimos alrededor de 200 mil unidades anuales. Eventualmente vamos a duplicar esa cifra, pero es un proceso que toma tiempo”.

Existe una gran disparidad y Guatemala está atrasada. Es algo que las personas no mencionan, pero es un tema de infraestructura tan importante como las carreteras, los puertos y los aeropuertos.

Lo que sucede es que la población no lo sufre directamente, como sí ocurre con los problemas de las carreteras y otras infraestructuras.

Por eso no se habla tanto del tema, pero es un problema muy serio, porque impide el crecimiento de las industrias fuera de la Ciudad de Guatemala.

Las industrias tienen que comenzar a salir de la capital, porque aquí ya es muy difícil trabajar y la ciudad está bastante saturada.

Diría que ese es uno de los factores más importantes para poder crecer fuera de la ciudad.

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¿Por qué es fundamental contar con un suministro eléctrico suficiente y de calidad para el desarrollo industrial?

Debe existir disponibilidad de energía, sobre todo porque ahora se está dando mucha automatización y se están incorporando la robótica y la inteligencia artificial en los procesos de producción, tecnologías que nosotros también utilizamos.

No se trata únicamente de la cantidad de energía, sino también de su calidad, porque esos equipos son sumamente delicados y necesitan un voltaje y una capacidad de suministro muy sofisticados, con los cuales todavía no contamos en Guatemala.

Fogel amplía sus operaciones en Guatemala con el traslado de su planta de Mixco a Villa Canales, donde incrementará en un 50% su capacidad instalada, con la proyección de pasar de más de 265 mil a 400 mil refrigeradores comerciales al año. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

¿Cómo queda conformada la estructura de Fogel después de la incorporación de Hoshizaki?

Nosotros seguimos siendo los socios mayoritarios de Fogel y hemos dado cabida a esta empresa japonesa porque no solo nos ha brindado nuevos mercados, sino que también nos ha aportado nuevas tecnologías y formas de hacer las cosas.

Nos ha enseñado mucha disciplina y control de calidad, porque los japoneses son muy estrictos en esos procesos.

Japón es reconocido por ser un país industrial que produce con estándares de muy alta calidad. Que nos hayan escogido como socios es algo por lo que nos sentimos muy honrados.

“Guatemala necesita llevar la industrialización al interior del país. Es obvio que, para hacerlo, necesitamos muy buenas carreteras y energía eléctrica”.

¿Cómo se desarrolló el proceso de negociación con Hoshizaki y qué factores permitieron concretar la alianza?

Cuando uno se va a asociar con alguien, no lo hace únicamente porque le van a pagar dinero. Lo hace porque logra encontrar sinergias.

Eso quiere decir que uno aporta y la otra empresa también. Existe un complemento de capacidades y habilidades entre ambas compañías.

Eso es lo que hace que una sociedad entre empresas extranjeras y nacionales sea exitosa.

Obviamente, las empresas tienen que estar bien ordenadas, contar con una buena gobernanza y tener sus procesos muy claros y definidos.

Ellos auditan a las empresas antes de decidir si entran o no. Durante un año y medio nos estuvieron analizando y revisando todo.

Finalmente, nos hicieron una propuesta que aceptamos porque nos gustó mucho lo que ellos hacen.

Son uno de los fabricantes más grandes del mundo y eso también nos da un gran respaldo ante nuestros principales clientes, que son embotelladoras, fabricantes de cerveza, alimentos y helados.

También estamos presentes en el segmento de cocinas profesionales para restaurantes, un mercado que está creciendo muchísimo en América Latina.

Fabricamos equipos de acero inoxidable para cocinas, refrigeradoras y equipos horizontales y verticales. En total, tenemos más de 200 modelos disponibles para nuestros clientes.

Abarcamos varios nichos de mercado, desde equipos para la venta y exhibición de alimentos y bebidas en los puntos de venta hasta productos para la preparación de comida, refrigeración de refrescos, helados y exhibición de pasteles.

La gama de productos es muy amplia. No necesitamos involucrarnos en otro tipo de actividades que nos distraigan y nos alejen de nuestro negocio principal, que es el que nos mantiene enfocados.

Fogel inauguró en julio del 2026 su nueva planta industrial en Villa Canales, con participación de inversionistas guatemaltecos y japoneses. La fábrica ya operaba a casi el 50% de su capacidad. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

¿Qué sucederá con las instalaciones de la antigua planta de Fogel en Mixco?

Las instalaciones permanecen en propiedad de la familia y las estamos alquilando para bodegas, porque existe una gran necesidad de espacios de almacenamiento en esa zona. Son edificios bastante grandes, con una superficie considerable.

Terminaremos de desocuparlas en noviembre, cuando traslademos lo que todavía tenemos en Mixco hacia la aldea El Jocotillo, en el municipio de Villa Canales, donde está instalada nuestra nueva fábrica.

Se trata de una nave industrial de 70 mil metros cuadrados.

No tiene idea de lo grande que es. La gente se sorprende. No sé si en Centroamérica existe otra industria bajo un mismo techo con esa capacidad.

Ojalá hubiera más, pero sí me llena de orgullo tener una de las empresas más grandes, por lo menos físicamente, del país y de la región.