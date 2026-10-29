Galardón Nacional a la Exportación 2026: Fogel es reconocida como Exportador del Año

La noche de este jueves 29 de octubre, Agexport celebró la 38 edición del Galardón Nacional a la Exportación 2026, en la que reconoció a las empresas guatemaltecas y la empresa guatemalteca Fogel se llevó el máximo galardón.

Además de las 12 compañías exportadoras participantes, tres empresas recibieron el galardón en sus respectivas categorías.

“El potencial de Guatemala es mucho mayor que la velocidad con la que está creciendo, y no se puede pedir a los exportadores avanzar más rápido mientras el país tenga obstáculos que frenen su competitividad. En nombre de la Junta Directiva de Agexport, nuestro reconocimiento a todas las empresas participantes y finalistas, que representaron a una Guatemala que innovó, que no se conformó y que estuvo decidida a llegar más lejos. Valoramos los avances pero ahora viene la parte más importante: convertir las leyes, los anuncios y los proyectos en resultados”, expresó Francisco Ralda, presidente de Agexport.

El directivo también reconoció el esfuerzo de las empresas exportadoras para sobresalir frente a los desafíos nacionales e internacionales, entre ellos la situación geopolítica, los aranceles y los cambios tecnológicos.

Agexport premia a empresas exportadoras

Este año, bajo el lema “Conectando exportaciones, trascendiendo fronteras”, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos con la participación de representantes del sector exportador y del pleno del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (Conapex), presidido por el Ministerio de Economía.

En la categoría Servicios y Contact Center & BPO, el reconocimiento fue para Sistemas Aplicativos, S. A. (Sisap), empresa que inició operaciones hace más de cuatro décadas y actualmente presta servicios de ciberseguridad en 12 países.

La compañía protege operaciones críticas mediante tres centros de operaciones de seguridad (SOC), con herramientas de inteligencia artificial, capacidad de respuesta las 24 horas y estándares internacionales. Además, a través de su instituto IRSI, ofrece formación gratuita de talento especializado, mientras amplía la presencia del conocimiento guatemalteco en el mercado tecnológico.

Ganador en la categoría de Servicios, Contact Center & BPO es para la empresa Sistemas Aplicativos S.A. (SISAP), entregan el premio Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC) y Alfredo Blanco, presidente en funciones del Banguat. (Foto Prensa Libre; Juan Diego González).

En la categoría Agrícola, Acuicultura y Pesca, el galardón fue para Plantaciones Nahualate, empresa con 30 años de trayectoria que exporta banano, mango, limón, yuca, semillas y alimentos procesados a Europa, Norteamérica y el Caribe.

La compañía también protege más de 80 hectáreas de bosque y aprovecha los residuos para transformarlos en nuevos recursos. Además, cuenta con una clínica empresarial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y promueve la especialización y el acceso al crédito para sus colaboradores.

Ganador en la categoría de Agricultura, acuicultura y pesca es para Plantaciones Nahualate, recibe el reconocimiento Luis Andres Ayala, entrega Charles Bland, presidente de Camagro y Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía del Congreso. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Por su parte, en la categoría Manufacturas, Vestuario y Textiles, el reconocimiento fue para Fogel de Centro América, empresa que desde 1981 desarrolla equipos de refrigeración comercial en Guatemala y exporta sus soluciones a más de 35 países.

La innovación y la automatización han acompañado su expansión internacional. Sus laboratorios acreditados, el uso de refrigerantes naturales y la tecnología de alta eficiencia respaldan una oferta que incorpora ingeniería guatemalteca.

Entre las tres empresas galardonadas, un jurado integrado por autoridades y representantes de alto nivel del sector privado eligió a la empresa Fogel como Exportador del Año 2026, el máximo reconocimiento nacional a la exportación.

La empresa ganadora en la categoría de Manufacturas, vestuario y textiles es para la empresa Fogel, entregan el premio Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y Miriam Roquel, ministra de Trabajo y Previsión Social. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Tres factores impulsan la economía nacional

En agosto, el Banco de Guatemala (Banguat) elevó del 4.1% al 4.3% la proyección de crecimiento económico del país para el 2026, impulsada por tres factores, pese al contexto económico internacional adverso.

Los equipos técnicos del banco central explicaron que la revisión al alza de la proyección del producto interno bruto (PIB) responde a la estabilidad del consumo privado, el aumento de la inversión pública y privada, y el dinamismo de las exportaciones.

Con este ajuste, la estimación central de crecimiento económico se situó en 4.3%, dentro de un rango de entre 3.3%, como límite inferior, y 5.3%, como límite superior.

En noviembre próximo, el Banguat efectuará la última revisión de las proyecciones económicas del 2026 y actualizará las perspectivas de crecimiento para el 2027.