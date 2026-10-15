Galardón Nacional a la Exportación 2026: los 12 finalistas que compiten en tres categorías

Doce empresas guatemaltecas que exportan productos y servicios a mercados internacionales llegaron a la final del Galardón Nacional a la Exportación 2026, organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Las compañías representan actividades como la producción agrícola, el café, el cacao, la manufactura, los servicios tecnológicos, la ciberseguridad y la atención médica. Los finalistas competirán en tres categorías y, entre los ganadores de cada una, se elegirá al Exportador del Año 2026.

Este 2026 se celebra la edición 38 del galardón y se desarrolla bajo el lema Conectando exportaciones, trascendiendo fronteras. La iniciativa surgió en 1989, cuando Agexport creó el Premio al Mejor Exportador para reconocer a las empresas que contribuían al desarrollo y a la generación de empleo mediante su actividad exportadora.

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La ceremonia se celebrará el 29 de octubre, a las 17 horas, en el Centro de Convenciones del hotel Westin Camino Real. Durante la actividad también se entregarán los reconocimientos Mujer Exportadora, Mi Primera Exportación e Institución de Apoyo.

Quiénes son los 12 finalistas del Galardón Nacional a la Exportación 2026 y cómo se seleccionaron

Las empresas fueron seleccionadas mediante un proceso que incluyó preselección, visitas de campo y evaluación de un jurado integrado por representantes del sector público, universidades, empresas, organismos internacionales, centros de pensamiento y medios de comunicación.

Entre los criterios considerados figuran el desempeño exportador, la expansión internacional, la transformación digital, la sostenibilidad, la estrategia empresarial y los encadenamientos productivos.

Son 12 empresas finalistas, cuatro por cada una de las tres categorías del Galardón Nacional a la Exportación 2026. Cada categoría tendrá un ganador y, entre los tres, se elegirá al Exportador del Año.

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Categoría Servicios, Contact Center & BPO

Digifact Servicios, S. A. desarrolla soluciones digitales para la gestión de documentos tributarios. Su plataforma en la nube opera en seis países de Latinoamérica y la empresa prevé ampliar su presencia a Perú y Ecuador.

Duo Dental Group, S. A. atrae pacientes de Estados Unidos, Europa y otros mercados mediante servicios de turismo dental. Su oferta incluye atención especializada, laboratorio propio, diagnóstico digital y tecnología odontológica.

Sistemas Aplicativos, S. A. (SISAP) presta servicios de ciberseguridad en 12 países. Opera tres centros de operaciones de seguridad y, mediante su instituto IRSI, ofrece formación gratuita para desarrollar talento especializado.

Visualiza opera en cinco países con un modelo de servicios de salud visual. Cuenta con cuatro hospitales, 21 centros de visión y un centro de simulación quirúrgica en Centroamérica.

Finalistas Servicios y Contact Center & BPO. (Foto, cortesía Agexport)

Categoría Agrícola, Acuicultura y Pesca

Plantaciones Nahualate exporta banano, mango, limón, yuca, semillas y alimentos procesados a Europa, Norteamérica y el Caribe. La empresa tiene 30 años de trayectoria y reporta la conservación de más de 80 hectáreas de bosque.

El Gigante, S. A., con operaciones en Chiquimula, produce café para mercados de Europa, Norteamérica y Medio Oriente. Su oferta incluye variedades diferenciadas, fermentaciones y trazabilidad.

Palo Blanco exporta banano, plátano, aguacate y alimentos con valor agregado a 20 países de cuatro continentes. La compañía reporta más de 4 mil empleos y trabaja con pequeños productores.

Cacao Embassy, S. A. transforma cacao guatemalteco en chocolate fino, pasta y otros productos que comercializa en Europa, Norteamérica y Asia. Su modelo incorpora sistemas agroforestales y trazabilidad.

Finalistas Agrícola y Acuicultura y Pesca (Foto, cortesía agexport)

Categoría Manufacturas, Vestuario y Textiles

Fogel de Centro América fabrica refrigeradores comerciales desde 1981 y exporta a 35 mercados internacionales. Cuenta con más de 200 modelos de equipos y genera más de mil 700 empleos. Entre sus proyectos figura una coinversión japonesa de US$50 millones en Jocotillo.

Quality Group, S. A. ofrece servicios de impresión, empaque, exhibición y logística, con presencia en nueve países. Por medio de Quality Pack, produce más de 120 millones de bandejas al año con bioresina compostable y cuenta con más de 3 mil paneles solares.

Avícola Kikirikí exporta genética avícola y soluciones de bioseguridad, trazabilidad y tecnología para productores de Centroamérica. También incorpora energía solar y reforestación en sus operaciones.

Muebles Continental, S. A. fabrica muebles y desarrolla espacios equipados con servicios de diseño, producción e instalación. Tiene presencia en seis mercados internacionales, cuenta con certificación ISO 9001 y reporta capacidad para producir más de 577 mil piezas al año.

Finalistas Manufacturas y Vestuario y Textiles. (Foto, cortesía Agexport)

Exportaciones de Guatemala crecen 6.2% a agosto de 2026

Al cierre de agosto de 2026, Guatemala acumuló US$11 mil 405 millones en exportaciones de bienes, un crecimiento de 6.2% respecto del mismo período de 2025, informó Amador Carballido, director general de Agexport.

Sin embargo, el volumen exportado aumentó 3%. En el sector de servicios, el crecimiento fue de 2.3%, afectado por la caída de Contact Center & BPO, según el directivo.

Carballido señaló que los resultados reflejan la capacidad de las empresas para competir en mercados internacionales, aunque persisten desafíos relacionados con el entorno externo y las condiciones internas de competitividad.