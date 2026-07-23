Fogel inaugura planta industrial de US$50 millones en Villa Canales: generará hasta 1,800 empleos

La empresa Fogel inauguró una nueva planta industrial desarrollada junto con la corporación japonesa Hoshizaki. El proyecto incorpora tecnología automatizada, ampliará la capacidad de producción, dado el potencial del sector manufacturero.

Con una inversión de US$50 millones, la empresa guatemalteca Fogel inauguró este jueves una megaplanta industrial en Villa Canales, un proyecto desarrollado en alianza estratégica con la corporación japonesa Hoshizaki que permitirá ampliar su capacidad de producción, generar hasta 1 mil 800 empleos directos y alcanzar US$170 millones anuales en exportaciones durante los próximos cinco años.

La nueva instalación cuenta con capacidad instalada para fabricar 350 mil unidades al año mediante procesos automatizados de última generación. La producción estará dirigida principalmente a los mercados de Norteamérica y Latinoamérica, mientras que en Guatemala la compañía proyecta ventas por US$53 millones anuales, con lo que fortalecerá su posición en la fabricación de equipos de refrigeración comercial para la industria de alimentos y bebidas.

Una nueva etapa para la empresa

Durante la inauguración, Jacobo Tefel, presidente de Fogel, afirmó que la nueva planta representa el comienzo de una etapa enfocada en la incorporación de nuevas tecnologías, la automatización y una mayor eficiencia en los procesos productivos.

El empresario recordó que la compañía nació en Nicaragua en 1967 y trasladó sus operaciones a Guatemala en 1981. Desde entonces, pasó de producir unas 100 unidades al mes a consolidarse como una empresa con presencia internacional. Atribuyó ese crecimiento al trabajo de sus colaboradores, la confianza de los clientes y la alianza estratégica alcanzada con la firma japonesa Hoshizaki. Además, sostuvo que la inversión constituye una muestra de confianza en el futuro de Guatemala.

Trabajadores realizan labores en la planta con la que Fogel ampliará su capacidad de fabricación en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Generación de empleo y transferencia tecnológica

Según la empresa, la planta alcanzará hasta 1 mil 800 empleos directos y formales cuando opere al 90% de su capacidad, lo que contribuirá a dinamizar la economía de Villa Canales y municipios vecinos.

Juan Carlos Tefel, gerente general de Fogel, aseguró que el proyecto demuestra la capacidad del país para desarrollar industria de clase mundial.

"Hoy demostramos que en Guatemala tenemos la capacidad de ejecutar proyectos industriales de clase mundial. Esta planta no solo incrementa nuestra producción, sino que es una fuente de trabajo formal para miles de guatemaltecos y una plataforma sólida para que nuestros productos compitan en los mercados más exigentes del mundo", afirmó.

La empresa agregó que la alianza con Hoshizaki también permitirá fortalecer la transferencia de tecnología japonesa y promover un modelo de manufactura más eficiente y sostenible.

Japón ve a Guatemala como un destino estratégico

Durante el acto, Ryosuke Kuwana, embajador de Japón en Guatemala, afirmó que la nueva planta refleja el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países y destacó que Guatemala posee ventajas competitivas para atraer nuevas inversiones, entre ellas su ubicación geográfica, la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de mano de obra y su potencial para convertirse en una plataforma de nearshoring.

El diplomático señaló que la instalación permitirá fabricar productos para Guatemala, Centroamérica, México, Norteamérica y Sudamérica, con lo que se convertirá en uno de los principales resultados de la alianza estratégica entre Fogel y Hoshizaki.

Durante la inauguración de la nueva planta Fogel: Ryosuke Kuwana, embajador de Japón en Guatemala, Gabriela García, ministra de Economía, Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, Jacobo Tefel, presidente de Fogel, Yasuhiro Kobayashi, presidente y CEO de Hoshizaki Corporation y Chris Karssiens, presidente de Hoshizaki Americas. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La inversión refleja confianza en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo calificó la inauguración como "un nuevo capítulo" para la empresa y para el país. Afirmó que la ampliación de las operaciones de Fogel constituye una muestra de confianza del sector privado en la capacidad productiva de Guatemala y en el talento de los trabajadores guatemaltecos.

El mandatario destacó que la manufactura continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional. Indicó que el sector produjo alrededor de Q125 mil millones en el 2025, registró un crecimiento interanual del 4.5% durante el primer trimestre del 2026 y actualmente genera más de 527 mil empleos, por lo que consideró que aún existe potencial para atraer industrias con mayor contenido tecnológico y valor agregado.

Asimismo, anunció que Guatemala y Japón negocian un acuerdo de alcance parcial para facilitar la llegada de nuevas inversiones japonesas y fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones.