Juan José Gutiérrez Mayorga presidirá el Consejo de Administración de la ecuatoriana Pronaca

Esta semana se oficializó que el empresarioJuan José Gutiérrez Mayorga, presidente de CMI Alimentos, asumió la presidencia del Consejo de Administración de Pronaca, en Ecuador.

Gutiérrez Mayorga sustituye a Luis Bakker Villacreses en la presidencia del Consejo de Administración de Pronaca. Bakker Villacreses tiene una amplia trayectoria en el sector alimentario.

“Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente Chairman de CMI Alimentos, asume la Presidencia del Consejo de Administración de PRONACA, donde hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente del Consejo”, según la información dada a conocer esta semana por CMI en sus redes sociales.

La información oficial señala que “Luis Bakker Villacreses, fue designado Embajador de Ecuador ante EE. UU., tras más de cuatro décadas de liderazgo que ha sido fundamental para el desarrollo y consolidación de Pronaca”.

Además, CMI confirma que Gabriel Bader continúa como director general, al frente de la conducción ejecutiva de Pronaca.

“El relevo refleja la solidez del gobierno corporativo de Pronaca y la continuidad de una relación construida sobre la confianza y una visión compartida de largo plazo”, según la información oficial.

Ecuador nombra nuevo embajador en Estados Unidos

El 14 de agosto del 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó a Luis Bakker Villacreces nuevo embajador en Estados Unidos mediante un decreto ejecutivo.

Según el medio ecuatoriano El Universo, el nombramiento se efectuó luego de que Washington otorgara el beneplácito para la designación.

Pronaca es la Procesadora Nacional de Alimentos C. A., una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de alimentos.